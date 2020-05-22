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Новини Коронавірус і карантин
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Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснень від МОЗ, - Полтавська ОДА

Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснень від МОЗ, - Полтавська ОДА

Полтавська область не може пом'якшити карантин, оскільки не відповідає одному з критеріїв Міністерства охорони здоров'я для його послаблення. Йдеться про середній показник ПЛР-тестування. В ОДА звернулися в МОЗ за роз'ясненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації на сайті Полтавської ОДА.

У повідомленні наголошується: "Із 22 травня в Україні запроваджують другий етап послаблення карантину. Щоб це зробити, області мають відповідати критеріям, визначеним Міністерством охорони здоров’я. Один із них – показник кількості проведених тестів за добу – на Полтавщині нижчий від встановленого МОЗ. Проте так відбулося з об’єктивних причин, оскільки в області добові показники захворюваності зменшуються".

"Відповідно до вимоги міністерства упродовж доби потрібно робити не менше 160-180 тестів за добу. За минулу добу ми зробили 105, але були випадки, коли проводили й по 270 тестів, як це було необхідно. Загалом провели більше 5 тисяч тестів на Полтавщині, – зазначив Олег Синєгубов. – Зменшення кількості тестувань в області об’єктивне. Упродовж останніх декількох днів фіксуємо нуль чи один новий випадок за добу. Тестувати людей безпідставно ми не маємо права. Ця процедура здійснюється відповідно до нормативних актів МОЗ, де передбачені вимоги, згідно з якими потрібно проводити тестування. Ми їх дотримуємося. Свою позицію аргументували міністерству й там погодилися, що мають надати нам додаткові роз’яснення, яким чином маємо діяти, враховуючи нашу нинішню позитивну динаміку".

Олег Синєгубов розповів, що Полтавщина – одна з областей, де найкращі показники за динамікою виявлених випадків захворювання й за кількістю тих, хто одужав. Нині керівництво області чекає додаткових роз’яснень від МОЗ.

"Тільки-но вони надійдуть, ми готові відразу скликати регіональну комісію ТЕБ і НС й ухвалити рішення про послаблення карантину", – сказав Олег Синєгубов.

Додав, що всі пом’якшення, передбачені другою хвилею, мають запровадити в регіоні.

Дивіться також: Суд оштрафував на 8,5 тис. грн полтавчанина, який кинув жменю монет в обличчя касирці, - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1100)


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Топ коментарі
+5
- И шо, Фима, вас этот вирус таки заразил?
- Нет, Яша, пока шо тока за... долбал!
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22.05.2020 22:43
+4
Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 7869
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22.05.2020 22:44
+3
Берите пример с мэра Черкасс.... завтра вам минздрав скажет продать своих собак и переведет вас на зарплату в 5К гривен...
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22.05.2020 22:37
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Толька по цуть-цуть!
И с вазелином!
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22.05.2020 22:34 Відповісти
похоже офис бубочки ссытся общаться по телефону с местной администрацией...
мож хай в рельсу стучат?чы по любэ пидслухають?
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22.05.2020 22:36 Відповісти
Берите пример с мэра Черкасс.... завтра вам минздрав скажет продать своих собак и переведет вас на зарплату в 5К гривен...
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22.05.2020 22:37 Відповісти
- И шо, Фима, вас этот вирус таки заразил?
- Нет, Яша, пока шо тока за... долбал!
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22.05.2020 22:43 Відповісти
Це яшіфіми всіх задовбали своїм рівусом.
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23.05.2020 08:43 Відповісти
Мы планируем ослабить карантин, но ждем разъяснения Минздрава, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 7869
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22.05.2020 22:44 Відповісти
Степанов и Ляшко вас не поймут.
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22.05.2020 22:44 Відповісти
«Мне возле ресторана Велюр остановите»Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснення МОЗ, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 4391
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22.05.2020 22:50 Відповісти
Чому мовчок про Слабоду Шустера.
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22.05.2020 22:50 Відповісти
Рєзніков єдиний з діючої влади, який намагається робити заяви в стилі антиросійської пропаганди. Це все.
Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
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22.05.2020 22:56 Відповісти
житомирська газета «Субота»…Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснення МОЗ, - Полтавська ОДА - Цензор.НЕТ 7785
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22.05.2020 22:52 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3066126780099481 Олександрівська клінічна лікарня м. Києва. Що насправді відбувається?
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22.05.2020 22:55 Відповісти
План по тестам?? А шо ж они не додумались, как все, тестить здоровых? Делов - общага, дом престарелых и т.д.
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22.05.2020 23:42 Відповісти
Пора людям самим дурантін скасовувати. Інакше влада дурантінитиме нас до нових віників. Казав же шмигля, що ко-вірус - це назавжди і тому доведеться міняти стиль життя.
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23.05.2020 07:58 Відповісти
Пора людям самим дурантін скасовувати. Інакше влада дурантінитиме нас до нових віників. Казав же шмигля, що ко-вірус - це назавжди і тому доведеться міняти стиль життя.
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23.05.2020 08:00 Відповісти
Каббад ще не сказав мозу, що робити.
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23.05.2020 08:42 Відповісти
 
 