Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснень від МОЗ, - Полтавська ОДА

Полтавська область не може пом'якшити карантин, оскільки не відповідає одному з критеріїв Міністерства охорони здоров'я для його послаблення. Йдеться про середній показник ПЛР-тестування. В ОДА звернулися в МОЗ за роз'ясненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації на сайті Полтавської ОДА.

У повідомленні наголошується: "Із 22 травня в Україні запроваджують другий етап послаблення карантину. Щоб це зробити, області мають відповідати критеріям, визначеним Міністерством охорони здоров’я. Один із них – показник кількості проведених тестів за добу – на Полтавщині нижчий від встановленого МОЗ. Проте так відбулося з об’єктивних причин, оскільки в області добові показники захворюваності зменшуються".

"Відповідно до вимоги міністерства упродовж доби потрібно робити не менше 160-180 тестів за добу. За минулу добу ми зробили 105, але були випадки, коли проводили й по 270 тестів, як це було необхідно. Загалом провели більше 5 тисяч тестів на Полтавщині, – зазначив Олег Синєгубов. – Зменшення кількості тестувань в області об’єктивне. Упродовж останніх декількох днів фіксуємо нуль чи один новий випадок за добу. Тестувати людей безпідставно ми не маємо права. Ця процедура здійснюється відповідно до нормативних актів МОЗ, де передбачені вимоги, згідно з якими потрібно проводити тестування. Ми їх дотримуємося. Свою позицію аргументували міністерству й там погодилися, що мають надати нам додаткові роз’яснення, яким чином маємо діяти, враховуючи нашу нинішню позитивну динаміку".

Олег Синєгубов розповів, що Полтавщина – одна з областей, де найкращі показники за динамікою виявлених випадків захворювання й за кількістю тих, хто одужав. Нині керівництво області чекає додаткових роз’яснень від МОЗ.

"Тільки-но вони надійдуть, ми готові відразу скликати регіональну комісію ТЕБ і НС й ухвалити рішення про послаблення карантину", – сказав Олег Синєгубов.

Додав, що всі пом’якшення, передбачені другою хвилею, мають запровадити в регіоні.

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