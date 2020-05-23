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ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе

ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе

СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ №121/2020

В сообщении отмечается: "Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом".

В ведомстве отметили, что боевики и далее запрещали патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Представители ОБСЕ обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области. СММ зафиксировала противотанковые мины вблизи Докучаевска Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ маскируют танки и тяжелую артиллерию в жилых кварталах, - отчет ОБСЕ

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ОБСЕ (4874) обстрел (26951) Донбасс (26955)


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ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5565
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23.05.2020 00:21 Ответить
Так шо, скоро мир і вибори?
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23.05.2020 00:27 Ответить
ОБСЕ - иди в .опу!!!
Где заявления об убитых и раненых??????????????????
Уроды конченные! Чтоб вас там тоже поубивали. ВСЕХ!!!
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23.05.2020 00:28 Ответить
"Отчетный период" как понимаю, у них это что-то типа 2-3 дней.
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23.05.2020 00:36 Ответить
Оглохли?
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23.05.2020 01:06 Ответить
А двоє загиблих українських воїна тому підтвердження?...
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23.05.2020 08:03 Ответить
ОБСЕ работало в Грузии с 1992 года, как это помогло Грузии с территориями или с избежанием войны в 2008? Никак. Более того, Тельявини в 2008 заявила, что понятия не имеет, кто там начал войну.

П.С. Но лучше всего ОБСЕ сработало в Чечне, провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили и т.д., все в курсе. ОБСЕ быстро слились, сейчас только проблемы геев вспоминает.
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23.05.2020 08:29 Ответить
ОБСЄ, не варта жодного цента, витраченого на неї
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23.05.2020 08:56 Ответить
Математика ОБСЕ: 12 меньше 5. Или там одни тупорылые русские?
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23.05.2020 11:05 Ответить
 
 