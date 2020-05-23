ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе
СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ №121/2020
В сообщении отмечается: "Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом".
В ведомстве отметили, что боевики и далее запрещали патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
Представители ОБСЕ обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области. СММ зафиксировала противотанковые мины вблизи Докучаевска Донецкой области.
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Где заявления об убитых и раненых??????????????????
Уроды конченные! Чтоб вас там тоже поубивали. ВСЕХ!!!
П.С. Но лучше всего ОБСЕ сработало в Чечне, провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили и т.д., все в курсе. ОБСЕ быстро слились, сейчас только проблемы геев вспоминает.