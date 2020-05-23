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ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі

ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі

СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі порівняно з попереднім періодом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ №121/2020.

У повідомленні зазначається: "Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом".

У відомстві зазначили, що бойовики й надалі забороняли патрулям СММ доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Представники ОБСЄ виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних уряду районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни поблизу Докучаєвська Донецької області.

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ОБСЄ (3502) обстріл (28284) Донбас (22354)


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ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5565
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23.05.2020 00:21 Відповісти
Так шо, скоро мир і вибори?
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23.05.2020 00:27 Відповісти
ОБСЕ - иди в .опу!!!
Где заявления об убитых и раненых??????????????????
Уроды конченные! Чтоб вас там тоже поубивали. ВСЕХ!!!
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23.05.2020 00:28 Відповісти
"Отчетный период" как понимаю, у них это что-то типа 2-3 дней.
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23.05.2020 00:36 Відповісти
Оглохли?
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23.05.2020 01:06 Відповісти
А двоє загиблих українських воїна тому підтвердження?...
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23.05.2020 08:03 Відповісти
ОБСЕ работало в Грузии с 1992 года, как это помогло Грузии с территориями или с избежанием войны в 2008? Никак. Более того, Тельявини в 2008 заявила, что понятия не имеет, кто там начал войну.

П.С. Но лучше всего ОБСЕ сработало в Чечне, провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили и т.д., все в курсе. ОБСЕ быстро слились, сейчас только проблемы геев вспоминает.
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23.05.2020 08:29 Відповісти
ОБСЄ, не варта жодного цента, витраченого на неї
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23.05.2020 08:56 Відповісти
Математика ОБСЕ: 12 меньше 5. Или там одни тупорылые русские?
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23.05.2020 11:05 Відповісти
 
 