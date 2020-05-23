ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі
СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі порівняно з попереднім періодом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ №121/2020.
У повідомленні зазначається: "Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом".
У відомстві зазначили, що бойовики й надалі забороняли патрулям СММ доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.
Представники ОБСЄ виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних уряду районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни поблизу Докучаєвська Донецької області.
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Где заявления об убитых и раненых??????????????????
Уроды конченные! Чтоб вас там тоже поубивали. ВСЕХ!!!
П.С. Но лучше всего ОБСЕ сработало в Чечне, провели выборы, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили и т.д., все в курсе. ОБСЕ быстро слились, сейчас только проблемы геев вспоминает.