ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі

СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі порівняно з попереднім періодом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ №121/2020.

У повідомленні зазначається: "Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом".

У відомстві зазначили, що бойовики й надалі забороняли патрулям СММ доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Представники ОБСЄ виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних уряду районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни поблизу Докучаєвська Донецької області.

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