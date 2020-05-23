Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону
Национальная полиция Украины дополнит подозрение бывшему главарю российских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью Дмитрию Гордону.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
"Для меня было важно услышать – и теперь это является доказательной базой, – что подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел будет дополнять подозрение Гиркину в убийстве украинских граждан", – сказал он.
По мнению Геращенко, интервью также было важным, поскольку напомнило "многим гражданам Украины, которые за шесть лет уже почти забыли, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое пытки, распоротые животы украинских патриотов".
В интервью Гордону, которое было опубликовано 18 мая, Гиркин признался в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также Юрия Дяковского и Юрия Поправки.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.
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не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще
или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
Еще придут пару человек, разобьют яйца под офисом - сразу дадут, чтоб отмазать.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
Везде со мной общаются. Всюду приглашают.
Я совсем не дерьмо, как вы все обо мне пишите".
Прямо сенсация, никогда, никто этого не слышал, флэшки в Гаагу... . Сотни часов болтовни Гиркина на Ютубе, тысячу раз он уже во всём признался. А говоря, что "ополчение" Боинг не сбивало, он говорит - что MH-17 сбила армия РФ.
Турок навредил только Папе и это было его ЛИЧНОЕ что и как делать.
Гиркин убил много наших людей!
Я думаю, что родственники этих людей не хотят видеть его наглую морду и не менее наглую и мерзкую морду г.андона, рассыпающегося в комплиментах террористу, убивавшего украинцев. Скорее всего, они и не смотрели.
Но факт того, что г.андон работает на х.уйла №1 и на х.уйла № 2 и дает террористу возможность безнаказанно трепать своим поганым языком и пиарит его, возмущает всех адекватных людей. Но, конечно, не Зедебила и не его ОПГ.
И проводить между этими событиями параллели....по меньшей мере странно.
Вы сравниваете сомнительное, с моей точки зрения, благородство Папы с циничным и наглым выполнением задания от ФСБ г.андоном???
НО ВОТ ТЕПЕРЬ И НОВЫЕ КАДРЫ ВСКРЫЛИСЬ В ЛИЦЕ ТОХИ
президентомЦарем будет назначен Гиркин.
То есть задумка такая: если представители прогрессивного мирового человечества, Меркель и Маркон, будут встречаться с Гиркиным и сядут за стол переговоров с Гиркиным, заявившим на весь белый свет, что он отдал приказ убить украинцев и взявшим на себя главную ответственность за сбитый Боинг - то о каких европейских санциях в отношении РФ вообще может идти идти?
Граждане украинцы, если Гиркин действтельно будет назначен Царем и если с ним действительно будут встречаться европейские
прокладкилидеры - то вам в такую Европу не надо. Украине нужно быть, как Израиль, с друзьями США и Канадой, с теми странами, лидеры которых рядом с Гиркимым и срать не сядут (простите за выражение), а не то, чтобы переговоры вести.
гиркин это же и много другое говорил во всех интервью и раньше 100500 раз!
что это за отмазки?!
Интервью напоминает договорняк в поддавки, когда противник выглядит заведомо более умным, подготовленным и уверенным в своей правоте. Напоминает тех, кто беззубо защищает Украину в студии Соловьёва. Типа, "мы хотели, но не очень получилось".
Гиркин нагло заявил,что охотно поселился бы в российском Киеве, и великий защитник Украины Гордон не нашёл, что ответить типа "не вашим счастьем" или "в другой жизни".
Он и так уже шестой год в долг живет.
І не тільки Гіркін, а також і Girkind - громадянин Ізраілю.