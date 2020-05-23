Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону

Национальная полиция Украины дополнит подозрение бывшему главарю российских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью Дмитрию Гордону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.



"Для меня было важно услышать – и теперь это является доказательной базой, – что подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел будет дополнять подозрение Гиркину в убийстве украинских граждан", – сказал он.



По мнению Геращенко, интервью также было важным, поскольку напомнило "многим гражданам Украины, которые за шесть лет уже почти забыли, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое пытки, распоротые животы украинских патриотов".



В интервью Гордону, которое было опубликовано 18 мая, Гиркин признался в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также Юрия Дяковского и Юрия Поправки.





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Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

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