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Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону

Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону

Национальная полиция Украины дополнит подозрение бывшему главарю российских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью Дмитрию Гордону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"Для меня было важно услышать – и теперь это является доказательной базой, – что подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел будет дополнять подозрение Гиркину в убийстве украинских граждан", – сказал он.

По мнению Геращенко, интервью также было важным, поскольку напомнило "многим гражданам Украины, которые за шесть лет уже почти забыли, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое пытки, распоротые животы украинских патриотов".

В интервью Гордону, которое было опубликовано 18 мая, Гиркин признался в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также Юрия Дяковского и Юрия Поправки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интервью Гиркина и Поклонской не может быть использовано в суде как доказательство, для этого не соблюдено ни одно требование закона, - юристка Маляр

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Ранее Гордон обнародовал интервью с "депутатом" Государственной думы РФ, экс-"прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской.

Читайте также: СБУ: Интервью с Гиркиным - инициатива самого Дмитрия Гордона

Автор: 

Геращенко Антон (1438) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+27
Не забудьте дать этому г.ндону орден!!!
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23.05.2020 00:39
+23
Геращенко Гордона отмазывает.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
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23.05.2020 00:42
+21
Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону



не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще

или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
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23.05.2020 00:36
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Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону



не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще

или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
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23.05.2020 00:36 Ответить
Не забудьте дать этому г.ндону орден!!!
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23.05.2020 00:39 Ответить
Може і дадуть.
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23.05.2020 00:44 Ответить
Конечно дадут!
Еще придут пару человек, разобьют яйца под офисом - сразу дадут, чтоб отмазать.
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23.05.2020 00:50 Ответить
Он его более достоин ,чем большинство получивших.
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23.05.2020 16:05 Ответить
Нарешті у Цензора дійшли руки до Слабоди Шустера.
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23.05.2020 00:40 Ответить
Гордон олицетворение самого настоящего коллаборанта.
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23.05.2020 00:41 Ответить
Колабораціоніста . Колаборанти - це ті , що за Україну , колабораціоністи - це ті , хто співпрацює із ворогом . Багато хто каже невірно , але ж ми розуміємо , що дипломи їхні куплені . Читайте книжки , енциклопедії наприклад .
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23.05.2020 02:23 Ответить
Помиляєтесь. Колаборант-той, що співпоацює з ворогом. А совіцький уряд колабораціоністами називав соратників Бандери. Бо вони, бач, воювали проти совітів, хоча не були на стороні Гітлера. Там ситуація була особлива. Слово латинського походження і означ одне і теж-« співпрацювати» (co, labor).
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23.05.2020 12:23 Ответить
Геращенко Гордона отмазывает.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
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23.05.2020 00:42 Ответить
Самое смешное, что дела по Гиркину расследует СБУ и Генпрокуратура, а не полиция...
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23.05.2020 01:36 Ответить
Антонина захотела попиариться.
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23.05.2020 11:56 Ответить
Лучше гондону этому подозрение усилить.
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23.05.2020 00:45 Ответить
А он делает то, что необходимо нынешней власти - переоценку Майдана и агрессии паРаши...
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23.05.2020 00:48 Ответить
Вікно Овертона. Переводить те, що нещодавно було немислимим, в діапазон "загальноприйнята норма".
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23.05.2020 01:59 Ответить
Г.ндон старается везде засветиться, мол " вот он я? Все хорошо!
Везде со мной общаются. Всюду приглашают.
Я совсем не дерьмо, как вы все обо мне пишите".
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23.05.2020 00:45 Ответить
Зачем искать Воду,если ты давно нашел Родник*? А в странах Востока Источник жизни...
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23.05.2020 00:46 Ответить
От добра добра не ищут?
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23.05.2020 00:49 Ответить
Да-да, это очень важно. Гиркин где-то далеко заплакал, и вытер скупую мужскую слезу краешком платочка.
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23.05.2020 00:50 Ответить
Из всего Гордона я нашел одно единственное интервью более менее толковое,с Виктором Суворовым,автором Ледокола несколько лет назад снятое в Британии.Остальное просто Мусор...
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23.05.2020 00:50 Ответить
Ещё с Юрием Шухевичем. Но это всё только ради пиара и привлечения на свой канал большей аудитории. В общем только бизнес.
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23.05.2020 07:45 Ответить
Аваковский жополиз Антоха, отмазывает Го(р)дона.
Прямо сенсация, никогда, никто этого не слышал, флэшки в Гаагу... . Сотни часов болтовни Гиркина на Ютубе, тысячу раз он уже во всём признался. А говоря, что "ополчение" Боинг не сбивало, он говорит - что MH-17 сбила армия РФ.
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23.05.2020 00:56 Ответить
Правильно.
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23.05.2020 00:56 Ответить
Фу
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23.05.2020 01:05 Ответить
Гандона к делу пришейте.
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23.05.2020 01:05 Ответить
Был когда то такой террорист никому неизвестный турецкий Мехмет Али Агджа,который прславился тем,что хотел убить Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года.После ранения и лечения Папа Римский посетил убийцу в тюрьме.Гордон сделал тоже самое,посетил Гиркинда убийцу украинцев в РАБссиянской тюрьме через Скайп.РАБссия сегодня это ГУЛАГ Джугашвили,только в более извращенной и уродливой форме...
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23.05.2020 01:06 Ответить
Исходя из того что в Москве и области теперь просто отменено конституционное право на свободу передвижения граждан - да, это сталинизм в чистом виде.
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23.05.2020 01:07 Ответить
Папа Римский и г.андон? Вы смеетесь????
Турок навредил только Папе и это было его ЛИЧНОЕ что и как делать.
Гиркин убил много наших людей!
Я думаю, что родственники этих людей не хотят видеть его наглую морду и не менее наглую и мерзкую морду г.андона, рассыпающегося в комплиментах террористу, убивавшего украинцев. Скорее всего, они и не смотрели.
Но факт того, что г.андон работает на х.уйла №1 и на х.уйла № 2 и дает террористу возможность безнаказанно трепать своим поганым языком и пиарит его, возмущает всех адекватных людей. Но, конечно, не Зедебила и не его ОПГ.
И проводить между этими событиями параллели....по меньшей мере странно.
Вы сравниваете сомнительное, с моей точки зрения, благородство Папы с циничным и наглым выполнением задания от ФСБ г.андоном???
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23.05.2020 01:49 Ответить
все подпевают гордону вместо того, что бы подвергнуть его игнору, очень странно это все.
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23.05.2020 01:51 Ответить
Що ж дивного? Ваша люба зелена влада діє в Україні. На чорне кажуть біле, вже в котрий раз.
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23.05.2020 03:18 Ответить
що сдав Зе-презідент за цей час?
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23.05.2020 21:56 Ответить
Гиркин будет надрываться от смеха
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23.05.2020 03:43 Ответить
На основании заключений юристов( которые приводились,аргументированно я считаю,здесь,на цензоре) этого "гардона пирамидочного"необходимо СУДИТЬ за пропаганду терроризма и попытку изменения конструкционного строя Украины) Это платформа где ВРАГ украинского государства ОТКРЫТО пропагандировал свои убеждения. Только правовая оценка и СУД "гардона" в соответствии с законом Украины,которые он нарушил.
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23.05.2020 06:54 Ответить
Одно Г решило отмазать другое Г потому, что оба Г+Г......
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23.05.2020 06:58 Ответить
по таким телодвижениям видно кто с кем замазан -до теперь это был и.смешко что само по себе не удивительно кат как являеться старым агентом кгб

Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону - Цензор.НЕТ 2799

НО ВОТ ТЕПЕРЬ И НОВЫЕ КАДРЫ ВСКРЫЛИСЬ В ЛИЦЕ ТОХИ
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23.05.2020 07:18 Ответить
гандон бегает по прокацапским каналам (а там его с радостью принимают)и рассказывает что он не агент кгб!что само по себе говорит о зашкваре то есть провале операции-не так сталось як гадалось и гандона начали в открытую разоблачать все кому не лень начиная от бабки у подъезда и заканчивая полит-деятелями -ПОРВАЛСЯ ДИМОН! ТАЩИ СЛЕДУЮЩЕГО))
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23.05.2020 07:23 Ответить
а ха ха, че так мелко, орт и бобриху симонян еще поблагодарите за их сюжеты, че за бред, нехочешь а поверишь что димас рептилоид какой то, при всех властях в шоколаде
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23.05.2020 07:47 Ответить
Тут слух прошел на российских форумах, что следующим их президентом Царем будет назначен Гиркин.
То есть задумка такая: если представители прогрессивного мирового человечества, Меркель и Маркон, будут встречаться с Гиркиным и сядут за стол переговоров с Гиркиным, заявившим на весь белый свет, что он отдал приказ убить украинцев и взявшим на себя главную ответственность за сбитый Боинг - то о каких европейских санциях в отношении РФ вообще может идти идти?

Граждане украинцы, если Гиркин действтельно будет назначен Царем и если с ним действительно будут встречаться европейские прокладки лидеры - то вам в такую Европу не надо. Украине нужно быть, как Израиль, с друзьями США и Канадой, с теми странами, лидеры которых рядом с Гиркимым и срать не сядут (простите за выражение), а не то, чтобы переговоры вести.
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23.05.2020 07:50 Ответить
Гордон с Гиркиным провели спецоперацию по популяризации Гиркина в Украине
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23.05.2020 07:54 Ответить
Воно і краще лизати тарілки чим щось розказувати по докази по кримінальній справі, які не мають юридичної сили.
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23.05.2020 08:46 Ответить
какой бред!
гиркин это же и много другое говорил во всех интервью и раньше 100500 раз!
что это за отмазки?!
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23.05.2020 08:32 Ответить
Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону - Цензор.НЕТ 7445
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23.05.2020 08:41 Ответить
Пролетарская флешка питерского завода "Красный Путинец".
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23.05.2020 09:59 Ответить
Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону - Цензор.НЕТ 8344
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23.05.2020 08:51 Ответить
Консерва спасает консервы!
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23.05.2020 09:37 Ответить
Это теперь Гордон смело заявляет, что Гиркин - подонок, а в интервью он лебезил, поддакивал и повторял: "конечно, конечно". Для разоблачения Гиркина требовалась другая интонация и другой уровень профессионализма. Это не Горбачову поддакивать, или песни петь в обнимку с Розенбаумом.
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23.05.2020 09:56 Ответить
Інакше він би не виклав все з такою відвертістю, хизуючись цим.
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23.05.2020 10:36 Ответить
Не обов'язково принижуватись, щоб змусити коось заговорити - слід бути професіоналом, психологом, мати відповідну енергетику і хватку, щоб узяти "реконструктора" за крашанки і маніпулювати його емоціями. У Гордона, котрий колекціонує порнографію, такої енергетики і хватки нема. Нажаль.
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23.05.2020 11:40 Ответить
СБУ открестилось от участия в подготовке интервью. Это значит, что Гордон мог пообщаться разве что со своим юристом да со Смешком, который и генерал, и офицер спецслужб.
Интервью напоминает договорняк в поддавки, когда противник выглядит заведомо более умным, подготовленным и уверенным в своей правоте. Напоминает тех, кто беззубо защищает Украину в студии Соловьёва. Типа, "мы хотели, но не очень получилось".
Гиркин нагло заявил,что охотно поселился бы в российском Киеве, и великий защитник Украины Гордон не нашёл, что ответить типа "не вашим счастьем" или "в другой жизни".
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23.05.2020 10:11 Ответить
Согласен с Вами полностью. Зеленский, Мертведчук, Портнов, Гон(р)дон, Гиркин, Савченко, Ермак, Каломойский и десятки тысяч им подобных слуг путина открыто и нагло бравируют своей антиукраинской деятельностью на пользу агрессору. Эта публика отвратительна и заслуживает суда, и изоляции от общества на десятки лет ... Очень страшно и дико, что этим уродам аплодируют и восторгаются миллионы украинских "граждан" - избирателей Голобородьки и Мертведчука...Что делать с этой безмозглой и продажной быдловатой?
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23.05.2020 11:02 Ответить
Стало понятно, что 73%, извините, *избирателей*, Украина как государство не нужна. Было бы порядочно выступить и публично заявить их цель: МалороССийская губерния или вообще разодрать эту территорию на части, полностью уничтожить слова "Украина" и "украинцы", что очень бы устроило Москву и еще некоторых. И нэ нада лицемерно одевать вышиванки, бараны, вы собственноручно уничтожили Украину.
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23.05.2020 12:05 Ответить
Это типа такая тонкая отмазка. Не старайтесь отмазывать Гордона. Все уже поняли кто оно есть.
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23.05.2020 11:54 Ответить
А не пора ли Гирку уже того - в лифт пригласить? Думаю, пора уже. Оно свое уже отработало и в ********** его тявканье на ***** слушать перестали. Значит Украине эта шавка уже без надобности и пора платить по накопившимся счетам.
Он и так уже шестой год в долг живет.
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23.05.2020 12:16 Ответить
а путін дозволить ?
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23.05.2020 12:57 Ответить
сабаков з гo#доном...
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23.05.2020 14:52 Ответить
Серед усього іншого, Гірків багато чого наговорив такого, що не дуже сподобалося Пороху і його брибічникам. Тому реакцію порохоботів на інтерв"ю було дуже легко спрогнозувати. Нічого дивного не відбувається і на цьому форумі. Просто, собаки гавкають, а караван іде. Думаю, що досить скоро про Геращенко багато хто забуде, а от інтерв"ю Гордона люди ще дуже довго будить дивитися і цікавитися ними. Можливо, хтось зацікавиться і цим інтерв"ю, щоб знайти в ньому відповіді на свої запитання до таких відомих негідників і військових злочинців, яким безперечно є, був і буде Гіркін (Стрєлок).
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23.05.2020 16:24 Ответить
Не "Стрєлок", а Стрелков.
І не тільки Гіркін, а також і Girkind - громадянин Ізраілю.
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23.05.2020 18:13 Ответить
только дебил может поверить в то, что рашист Гиркин согласился на интервью Гордону без ведома ФСБ и путина ***** Не та власть на раше, где могут вот так свободно, принять решение что-то сказать от себя Значит это спец операция путина *****, а не украинских спецов. Время покажет
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23.05.2020 16:46 Ответить
Гиркин уже по Ютубу дал 100 интервью .Ничего нового он не сказал Гондону .Это Дима решил пропиариться и легитимизировать в Украине кацапских упырей , типа с ними можно говорить . дЕрмак хлопает в ладоши .Дима всегда была паскудой брехливой . ну и конечно же мастером куниллингуса .
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23.05.2020 22:10 Ответить
Це не справа поліції, тим більше клоуна Геращенка. Московські шлюхи!
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23.05.2020 17:11 Ответить
 
 