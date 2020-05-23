Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону

Національна поліція України доповнить підозру колишньому ватажкові російських бойовиків на Донбасі Ігорю Гіркіну на підставі даних, які він озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

"Для мене було важливо почути - і тепер це є доказовою базою, - що покидьок і терорист Гіркін назвав себе безпосередньо причетним до організації вбивств трьох громадян України. Тому Національна поліція за погодженням з міністром внутрішніх справ доповнюватиме підозру Гіркіну у вбивстві українських громадян", - сказав він.

На думку Геращенка, інтерв'ю також було важливим, оскільки нагадало "багатьом громадянам України, які за шість років вже майже забули, що таке війна, що таке напад Росії, що таке окупація Слов'янська, що таке тортури, розпороті животи українських патріотів".

В інтерв'ю Гордону, яке було опубліковано 18 травня, Гіркін зізнався в причетності до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, а також Юрія Дяковського та Юрія Поправки.

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Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

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