Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону
Національна поліція України доповнить підозру колишньому ватажкові російських бойовиків на Донбасі Ігорю Гіркіну на підставі даних, які він озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.
"Для мене було важливо почути - і тепер це є доказовою базою, - що покидьок і терорист Гіркін назвав себе безпосередньо причетним до організації вбивств трьох громадян України. Тому Національна поліція за погодженням з міністром внутрішніх справ доповнюватиме підозру Гіркіну у вбивстві українських громадян", - сказав він.
На думку Геращенка, інтерв'ю також було важливим, оскільки нагадало "багатьом громадянам України, які за шість років вже майже забули, що таке війна, що таке напад Росії, що таке окупація Слов'янська, що таке тортури, розпороті животи українських патріотів".
В інтерв'ю Гордону, яке було опубліковано 18 травня, Гіркін зізнався в причетності до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, а також Юрія Дяковського та Юрія Поправки.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
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не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще
или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
Еще придут пару человек, разобьют яйца под офисом - сразу дадут, чтоб отмазать.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
Везде со мной общаются. Всюду приглашают.
Я совсем не дерьмо, как вы все обо мне пишите".
Прямо сенсация, никогда, никто этого не слышал, флэшки в Гаагу... . Сотни часов болтовни Гиркина на Ютубе, тысячу раз он уже во всём признался. А говоря, что "ополчение" Боинг не сбивало, он говорит - что MH-17 сбила армия РФ.
Турок навредил только Папе и это было его ЛИЧНОЕ что и как делать.
Гиркин убил много наших людей!
Я думаю, что родственники этих людей не хотят видеть его наглую морду и не менее наглую и мерзкую морду г.андона, рассыпающегося в комплиментах террористу, убивавшего украинцев. Скорее всего, они и не смотрели.
Но факт того, что г.андон работает на х.уйла №1 и на х.уйла № 2 и дает террористу возможность безнаказанно трепать своим поганым языком и пиарит его, возмущает всех адекватных людей. Но, конечно, не Зедебила и не его ОПГ.
И проводить между этими событиями параллели....по меньшей мере странно.
Вы сравниваете сомнительное, с моей точки зрения, благородство Папы с циничным и наглым выполнением задания от ФСБ г.андоном???
НО ВОТ ТЕПЕРЬ И НОВЫЕ КАДРЫ ВСКРЫЛИСЬ В ЛИЦЕ ТОХИ
президентомЦарем будет назначен Гиркин.
То есть задумка такая: если представители прогрессивного мирового человечества, Меркель и Маркон, будут встречаться с Гиркиным и сядут за стол переговоров с Гиркиным, заявившим на весь белый свет, что он отдал приказ убить украинцев и взявшим на себя главную ответственность за сбитый Боинг - то о каких европейских санциях в отношении РФ вообще может идти идти?
Граждане украинцы, если Гиркин действтельно будет назначен Царем и если с ним действительно будут встречаться европейские
прокладкилидеры - то вам в такую Европу не надо. Украине нужно быть, как Израиль, с друзьями США и Канадой, с теми странами, лидеры которых рядом с Гиркимым и срать не сядут (простите за выражение), а не то, чтобы переговоры вести.
гиркин это же и много другое говорил во всех интервью и раньше 100500 раз!
что это за отмазки?!
Интервью напоминает договорняк в поддавки, когда противник выглядит заведомо более умным, подготовленным и уверенным в своей правоте. Напоминает тех, кто беззубо защищает Украину в студии Соловьёва. Типа, "мы хотели, но не очень получилось".
Гиркин нагло заявил,что охотно поселился бы в российском Киеве, и великий защитник Украины Гордон не нашёл, что ответить типа "не вашим счастьем" или "в другой жизни".
Он и так уже шестой год в долг живет.
І не тільки Гіркін, а також і Girkind - громадянин Ізраілю.