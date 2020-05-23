УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12478 відвідувачів онлайн
Новини
5 546 70

Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону

Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону

Національна поліція України доповнить підозру колишньому ватажкові російських бойовиків на Донбасі Ігорю Гіркіну на підставі даних, які він озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

"Для мене було важливо почути - і тепер це є доказовою базою, - що покидьок і терорист Гіркін назвав себе безпосередньо причетним до організації вбивств трьох громадян України. Тому Національна поліція за погодженням з міністром внутрішніх справ доповнюватиме підозру Гіркіну у вбивстві українських громадян", - сказав він.

На думку Геращенка, інтерв'ю також було важливим, оскільки нагадало "багатьом громадянам України, які за шість років вже майже забули, що таке війна, що таке напад Росії, що таке окупація Слов'янська, що таке тортури, розпороті животи українських патріотів".

В інтерв'ю Гордону, яке було опубліковано 18 травня, Гіркін зізнався в причетності до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, а також Юрія Дяковського та Юрія Поправки.

Читайте також: Інтерв'ю Гіркіна і Поклонської не може бути використано в суді як доказ, для цього не дотримано жодної вимоги закону, - юристка Маляр

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

Читайте також: СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона

Автор: 

Геращенко Антон (935) Гіркін Ігор (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Не забудьте дать этому г.ндону орден!!!
показати весь коментар
23.05.2020 00:39
+23
Геращенко Гордона отмазывает.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
показати весь коментар
23.05.2020 00:42
+21
Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону



не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще

или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
показати весь коментар
23.05.2020 00:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании интервью Гордону



не хватало инфы,
6 лет война 6 тыс убитых укрссолдат,
а авакову не хватало инф -
добавит еще

или хвать гордона и в тюрму, или давать ордена
сучье
показати весь коментар
23.05.2020 00:36 Відповісти
Не забудьте дать этому г.ндону орден!!!
показати весь коментар
23.05.2020 00:39 Відповісти
Може і дадуть.
показати весь коментар
23.05.2020 00:44 Відповісти
Конечно дадут!
Еще придут пару человек, разобьют яйца под офисом - сразу дадут, чтоб отмазать.
показати весь коментар
23.05.2020 00:50 Відповісти
Он его более достоин ,чем большинство получивших.
показати весь коментар
23.05.2020 16:05 Відповісти
Нарешті у Цензора дійшли руки до Слабоди Шустера.
показати весь коментар
23.05.2020 00:40 Відповісти
Гордон олицетворение самого настоящего коллаборанта.
показати весь коментар
23.05.2020 00:41 Відповісти
Колабораціоніста . Колаборанти - це ті , що за Україну , колабораціоністи - це ті , хто співпрацює із ворогом . Багато хто каже невірно , але ж ми розуміємо , що дипломи їхні куплені . Читайте книжки , енциклопедії наприклад .
показати весь коментар
23.05.2020 02:23 Відповісти
Помиляєтесь. Колаборант-той, що співпоацює з ворогом. А совіцький уряд колабораціоністами називав соратників Бандери. Бо вони, бач, воювали проти совітів, хоча не були на стороні Гітлера. Там ситуація була особлива. Слово латинського походження і означ одне і теж-« співпрацювати» (co, labor).
показати весь коментар
23.05.2020 12:23 Відповісти
Геращенко Гордона отмазывает.
Уже же сказали, что это "интервью" не имеет НИКАКОЙ юридической силы!
А Гиркин может откреститься от любых слов, сказав, что пошутил или пиарился.
показати весь коментар
23.05.2020 00:42 Відповісти
Самое смешное, что дела по Гиркину расследует СБУ и Генпрокуратура, а не полиция...
показати весь коментар
23.05.2020 01:36 Відповісти
Антонина захотела попиариться.
показати весь коментар
23.05.2020 11:56 Відповісти
Лучше гондону этому подозрение усилить.
показати весь коментар
23.05.2020 00:45 Відповісти
А он делает то, что необходимо нынешней власти - переоценку Майдана и агрессии паРаши...
показати весь коментар
23.05.2020 00:48 Відповісти
Вікно Овертона. Переводить те, що нещодавно було немислимим, в діапазон "загальноприйнята норма".
показати весь коментар
23.05.2020 01:59 Відповісти
Г.ндон старается везде засветиться, мол " вот он я? Все хорошо!
Везде со мной общаются. Всюду приглашают.
Я совсем не дерьмо, как вы все обо мне пишите".
показати весь коментар
23.05.2020 00:45 Відповісти
Зачем искать Воду,если ты давно нашел Родник*? А в странах Востока Источник жизни...
показати весь коментар
23.05.2020 00:46 Відповісти
От добра добра не ищут?
показати весь коментар
23.05.2020 00:49 Відповісти
Да-да, это очень важно. Гиркин где-то далеко заплакал, и вытер скупую мужскую слезу краешком платочка.
показати весь коментар
23.05.2020 00:50 Відповісти
Из всего Гордона я нашел одно единственное интервью более менее толковое,с Виктором Суворовым,автором Ледокола несколько лет назад снятое в Британии.Остальное просто Мусор...
показати весь коментар
23.05.2020 00:50 Відповісти
Ещё с Юрием Шухевичем. Но это всё только ради пиара и привлечения на свой канал большей аудитории. В общем только бизнес.
показати весь коментар
23.05.2020 07:45 Відповісти
Аваковский жополиз Антоха, отмазывает Го(р)дона.
Прямо сенсация, никогда, никто этого не слышал, флэшки в Гаагу... . Сотни часов болтовни Гиркина на Ютубе, тысячу раз он уже во всём признался. А говоря, что "ополчение" Боинг не сбивало, он говорит - что MH-17 сбила армия РФ.
показати весь коментар
23.05.2020 00:56 Відповісти
Правильно.
показати весь коментар
23.05.2020 00:56 Відповісти
Фу
показати весь коментар
23.05.2020 01:05 Відповісти
Гандона к делу пришейте.
показати весь коментар
23.05.2020 01:05 Відповісти
Был когда то такой террорист никому неизвестный турецкий Мехмет Али Агджа,который прславился тем,что хотел убить Папу Римского Иоанна Павла II 13 мая 1981 года.После ранения и лечения Папа Римский посетил убийцу в тюрьме.Гордон сделал тоже самое,посетил Гиркинда убийцу украинцев в РАБссиянской тюрьме через Скайп.РАБссия сегодня это ГУЛАГ Джугашвили,только в более извращенной и уродливой форме...
показати весь коментар
23.05.2020 01:06 Відповісти
Исходя из того что в Москве и области теперь просто отменено конституционное право на свободу передвижения граждан - да, это сталинизм в чистом виде.
показати весь коментар
23.05.2020 01:07 Відповісти
Папа Римский и г.андон? Вы смеетесь????
Турок навредил только Папе и это было его ЛИЧНОЕ что и как делать.
Гиркин убил много наших людей!
Я думаю, что родственники этих людей не хотят видеть его наглую морду и не менее наглую и мерзкую морду г.андона, рассыпающегося в комплиментах террористу, убивавшего украинцев. Скорее всего, они и не смотрели.
Но факт того, что г.андон работает на х.уйла №1 и на х.уйла № 2 и дает террористу возможность безнаказанно трепать своим поганым языком и пиарит его, возмущает всех адекватных людей. Но, конечно, не Зедебила и не его ОПГ.
И проводить между этими событиями параллели....по меньшей мере странно.
Вы сравниваете сомнительное, с моей точки зрения, благородство Папы с циничным и наглым выполнением задания от ФСБ г.андоном???
показати весь коментар
23.05.2020 01:49 Відповісти
все подпевают гордону вместо того, что бы подвергнуть его игнору, очень странно это все.
показати весь коментар
23.05.2020 01:51 Відповісти
Що ж дивного? Ваша люба зелена влада діє в Україні. На чорне кажуть біле, вже в котрий раз.
показати весь коментар
23.05.2020 03:18 Відповісти
що сдав Зе-презідент за цей час?
показати весь коментар
23.05.2020 21:56 Відповісти
Гиркин будет надрываться от смеха
показати весь коментар
23.05.2020 03:43 Відповісти
На основании заключений юристов( которые приводились,аргументированно я считаю,здесь,на цензоре) этого "гардона пирамидочного"необходимо СУДИТЬ за пропаганду терроризма и попытку изменения конструкционного строя Украины) Это платформа где ВРАГ украинского государства ОТКРЫТО пропагандировал свои убеждения. Только правовая оценка и СУД "гардона" в соответствии с законом Украины,которые он нарушил.
показати весь коментар
23.05.2020 06:54 Відповісти
Одно Г решило отмазать другое Г потому, что оба Г+Г......
показати весь коментар
23.05.2020 06:58 Відповісти
по таким телодвижениям видно кто с кем замазан -до теперь это был и.смешко что само по себе не удивительно кат как являеться старым агентом кгб

Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону - Цензор.НЕТ 2799

НО ВОТ ТЕПЕРЬ И НОВЫЕ КАДРЫ ВСКРЫЛИСЬ В ЛИЦЕ ТОХИ
показати весь коментар
23.05.2020 07:18 Відповісти
гандон бегает по прокацапским каналам (а там его с радостью принимают)и рассказывает что он не агент кгб!что само по себе говорит о зашкваре то есть провале операции-не так сталось як гадалось и гандона начали в открытую разоблачать все кому не лень начиная от бабки у подъезда и заканчивая полит-деятелями -ПОРВАЛСЯ ДИМОН! ТАЩИ СЛЕДУЮЩЕГО))
показати весь коментар
23.05.2020 07:23 Відповісти
а ха ха, че так мелко, орт и бобриху симонян еще поблагодарите за их сюжеты, че за бред, нехочешь а поверишь что димас рептилоид какой то, при всех властях в шоколаде
показати весь коментар
23.05.2020 07:47 Відповісти
Тут слух прошел на российских форумах, что следующим их президентом Царем будет назначен Гиркин.
То есть задумка такая: если представители прогрессивного мирового человечества, Меркель и Маркон, будут встречаться с Гиркиным и сядут за стол переговоров с Гиркиным, заявившим на весь белый свет, что он отдал приказ убить украинцев и взявшим на себя главную ответственность за сбитый Боинг - то о каких европейских санциях в отношении РФ вообще может идти идти?

Граждане украинцы, если Гиркин действтельно будет назначен Царем и если с ним действительно будут встречаться европейские прокладки лидеры - то вам в такую Европу не надо. Украине нужно быть, как Израиль, с друзьями США и Канадой, с теми странами, лидеры которых рядом с Гиркимым и срать не сядут (простите за выражение), а не то, чтобы переговоры вести.
показати весь коментар
23.05.2020 07:50 Відповісти
Гордон с Гиркиным провели спецоперацию по популяризации Гиркина в Украине
показати весь коментар
23.05.2020 07:54 Відповісти
Воно і краще лизати тарілки чим щось розказувати по докази по кримінальній справі, які не мають юридичної сили.
показати весь коментар
23.05.2020 08:46 Відповісти
какой бред!
гиркин это же и много другое говорил во всех интервью и раньше 100500 раз!
что это за отмазки?!
показати весь коментар
23.05.2020 08:32 Відповісти
Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону - Цензор.НЕТ 7445
показати весь коментар
23.05.2020 08:41 Відповісти
Пролетарская флешка питерского завода "Красный Путинец".
показати весь коментар
23.05.2020 09:59 Відповісти
Нацполіція України доповнить підозру Гіркіну на підставі його інтерв'ю Гордону - Цензор.НЕТ 8344
показати весь коментар
23.05.2020 08:51 Відповісти
Консерва спасает консервы!
показати весь коментар
23.05.2020 09:37 Відповісти
Это теперь Гордон смело заявляет, что Гиркин - подонок, а в интервью он лебезил, поддакивал и повторял: "конечно, конечно". Для разоблачения Гиркина требовалась другая интонация и другой уровень профессионализма. Это не Горбачову поддакивать, или песни петь в обнимку с Розенбаумом.
показати весь коментар
23.05.2020 09:56 Відповісти
Інакше він би не виклав все з такою відвертістю, хизуючись цим.
показати весь коментар
23.05.2020 10:36 Відповісти
Не обов'язково принижуватись, щоб змусити коось заговорити - слід бути професіоналом, психологом, мати відповідну енергетику і хватку, щоб узяти "реконструктора" за крашанки і маніпулювати його емоціями. У Гордона, котрий колекціонує порнографію, такої енергетики і хватки нема. Нажаль.
показати весь коментар
23.05.2020 11:40 Відповісти
СБУ открестилось от участия в подготовке интервью. Это значит, что Гордон мог пообщаться разве что со своим юристом да со Смешком, который и генерал, и офицер спецслужб.
Интервью напоминает договорняк в поддавки, когда противник выглядит заведомо более умным, подготовленным и уверенным в своей правоте. Напоминает тех, кто беззубо защищает Украину в студии Соловьёва. Типа, "мы хотели, но не очень получилось".
Гиркин нагло заявил,что охотно поселился бы в российском Киеве, и великий защитник Украины Гордон не нашёл, что ответить типа "не вашим счастьем" или "в другой жизни".
показати весь коментар
23.05.2020 10:11 Відповісти
Согласен с Вами полностью. Зеленский, Мертведчук, Портнов, Гон(р)дон, Гиркин, Савченко, Ермак, Каломойский и десятки тысяч им подобных слуг путина открыто и нагло бравируют своей антиукраинской деятельностью на пользу агрессору. Эта публика отвратительна и заслуживает суда, и изоляции от общества на десятки лет ... Очень страшно и дико, что этим уродам аплодируют и восторгаются миллионы украинских "граждан" - избирателей Голобородьки и Мертведчука...Что делать с этой безмозглой и продажной быдловатой?
показати весь коментар
23.05.2020 11:02 Відповісти
Стало понятно, что 73%, извините, *избирателей*, Украина как государство не нужна. Было бы порядочно выступить и публично заявить их цель: МалороССийская губерния или вообще разодрать эту территорию на части, полностью уничтожить слова "Украина" и "украинцы", что очень бы устроило Москву и еще некоторых. И нэ нада лицемерно одевать вышиванки, бараны, вы собственноручно уничтожили Украину.
показати весь коментар
23.05.2020 12:05 Відповісти
Это типа такая тонкая отмазка. Не старайтесь отмазывать Гордона. Все уже поняли кто оно есть.
показати весь коментар
23.05.2020 11:54 Відповісти
А не пора ли Гирку уже того - в лифт пригласить? Думаю, пора уже. Оно свое уже отработало и в ********** его тявканье на ***** слушать перестали. Значит Украине эта шавка уже без надобности и пора платить по накопившимся счетам.
Он и так уже шестой год в долг живет.
показати весь коментар
23.05.2020 12:16 Відповісти
а путін дозволить ?
показати весь коментар
23.05.2020 12:57 Відповісти
сабаков з гo#доном...
показати весь коментар
23.05.2020 14:52 Відповісти
Серед усього іншого, Гірків багато чого наговорив такого, що не дуже сподобалося Пороху і його брибічникам. Тому реакцію порохоботів на інтерв"ю було дуже легко спрогнозувати. Нічого дивного не відбувається і на цьому форумі. Просто, собаки гавкають, а караван іде. Думаю, що досить скоро про Геращенко багато хто забуде, а от інтерв"ю Гордона люди ще дуже довго будить дивитися і цікавитися ними. Можливо, хтось зацікавиться і цим інтерв"ю, щоб знайти в ньому відповіді на свої запитання до таких відомих негідників і військових злочинців, яким безперечно є, був і буде Гіркін (Стрєлок).
показати весь коментар
23.05.2020 16:24 Відповісти
Не "Стрєлок", а Стрелков.
І не тільки Гіркін, а також і Girkind - громадянин Ізраілю.
показати весь коментар
23.05.2020 18:13 Відповісти
только дебил может поверить в то, что рашист Гиркин согласился на интервью Гордону без ведома ФСБ и путина ***** Не та власть на раше, где могут вот так свободно, принять решение что-то сказать от себя Значит это спец операция путина *****, а не украинских спецов. Время покажет
показати весь коментар
23.05.2020 16:46 Відповісти
Гиркин уже по Ютубу дал 100 интервью .Ничего нового он не сказал Гондону .Это Дима решил пропиариться и легитимизировать в Украине кацапских упырей , типа с ними можно говорить . дЕрмак хлопает в ладоши .Дима всегда была паскудой брехливой . ну и конечно же мастером куниллингуса .
показати весь коментар
23.05.2020 22:10 Відповісти
Це не справа поліції, тим більше клоуна Геращенка. Московські шлюхи!
показати весь коментар
23.05.2020 17:11 Відповісти
 
 