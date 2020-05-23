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Новости Коронавирус и карантин
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Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Показатель инцидентности не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.

Об этом заявил на онлайн-брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов, отвечая на вопрос о возможном запуске работы метрополитена в столице 25 мая.

При этом он подчеркнул: "Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения".

Читайте также: В Киеве за сутки 47 случаев COVID-19, 13 человек выздоровели, - Кличко

карантин (16729) Киев (25484) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Как выгодно прикрываться "карантином" недовласти зеленых макак.
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23.05.2020 10:13
+10
Вообще низзя никогда смягчать, а то мерзавцы захотят через года 3 президента или верховную раду переизбрать. А Квартал-95 можно безопасно смотреть по телеку хоть 100 лет
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23.05.2020 10:09
+7
Карантин не снимут пока не узаконят слив Украины легализацией Лугандона...
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23.05.2020 10:17
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https://www.youtube.com/watch?v=W5oM58f_Fpk Песня о дворнике Степанове
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23.05.2020 10:09 Ответить
Тем временем коронавирус нашёл террориста
Київ ще не готовий до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 7456
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23.05.2020 10:48 Ответить
Та, що ви вола тягните за тестікули? Відкриєте метро чи ні кажіть, вже й вгамуйтеся.
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23.05.2020 10:09 Ответить
у них нет другого выхода. скажут сразу - начнут бить, возможно ногами...
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23.05.2020 10:14 Ответить
Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 мая, посвященной году его работы на посту Президента, сообщает корреспондент Укринформа.
"Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть, то, что делаю я, и моя политика, я для этого принял закон об импичменте и хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не https://www.ukrinform.ru/tag-gibel гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны", - сказал Президент.
На вопрос, не боится ли он, что люди могут выйти протестовать против него, Зеленский ответил: "Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки, я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что стоят очень дорого для каждого украинца".«Стоп, реванш!» Зустрінемось на Майданах країни 24 травня!
https://tverezo.info/post/116815 21.05.2020 https://tverezo.info/post/author/alexey-petrov Alexey Petrov https://tverezo.info/post/116815#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/stoprevansh #СтопРеванш , https://tverezo.info/post/tag/aktsiia-stop-revansh акція "Стоп реванш!"

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/2933857876710861 Київ ще не готовий до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 6259 Олексій Петров

Карантинні заходи декому подарували ілюзію, що під шум хвилі в країні можна робити, що завгодно. Головне, вчасно писати «переможні» відосики та рахувати відсотки свого особистого рейтингу. Разом з тим розправила крила так звана п'ята колона. Вони взагалі вирішили, що українці кудись щезли! І що націю можна замінити на суцільних малоросів з портретами Сталіна на паличці!
Так ось друзі! Закликаю всіх прийти на https://www.facebook.com/events/263750215011470/ Майдан у неділю, 24 травня, о 14:00 ! Прийти та зайвий раз нагадати Кремлю, що Україна нікуди не поділась! Нація нікуди не поділась! І що більше Україна ніколи не буде васалом Московії.Київ ще не готовий до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 9667
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23.05.2020 11:18 Ответить
Вообще низзя никогда смягчать, а то мерзавцы захотят через года 3 президента или верховную раду переизбрать. А Квартал-95 можно безопасно смотреть по телеку хоть 100 лет
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23.05.2020 10:09 Ответить
Как выгодно прикрываться "карантином" недовласти зеленых макак.
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23.05.2020 10:13 Ответить
Тю блин, так показатели и дальше будут прыгать вверх вниз, метро это не рынки которые можно хоть каждый день то открывать то закрывать.
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23.05.2020 10:16 Ответить
Карантин не снимут пока не узаконят слив Украины легализацией Лугандона...
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23.05.2020 10:17 Ответить
"... легализацией Лугандона " - легализацией паРашной армии (зелёных человечков) внутри Украины.
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23.05.2020 11:04 Ответить
Фершалу видніше.
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23.05.2020 10:19 Ответить
транспорт заблокирован, экономическая диверсия продолжается
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23.05.2020 10:20 Ответить
Зубожілі жертви економічної диверсії вже створюють транспортні затори кожного дня в Києві.
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23.05.2020 10:29 Ответить
как в Германии обычно называют аквариумных рыбок?
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23.05.2020 10:30 Ответить
ты прав, пора начинать жечь покрышки и ******* власть
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23.05.2020 10:50 Ответить
Тот так, этот эдак..... Кто РЕШАЕТ?
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23.05.2020 10:23 Ответить
фелшар. остальные ссут.
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23.05.2020 10:24 Ответить
Геть корумпованого москалика з головної схематозної посади!
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23.05.2020 10:35 Ответить
Хорошую религию придумали индусы.
Число положительных результатов прямо пропорционально числу тестов, которых в Киеве проводят больше всего.
Потом берут и сравнивают не с процентом положительных, а с числом населения.

Идет лекция по математике, в аудитории лектор и 3 студента.
Внезапно встают 5 человек и уходят.
Лектор:
- Вот сейчас придут еще двое, и вообще никого не останется.
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23.05.2020 10:36 Ответить
Київ запускає наземний транспорт із суботи, метро - з понеділка



Джерело: в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, заступник глави КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу в суботу

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/23/7252882/
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23.05.2020 10:36 Ответить
Угу, зайди на сайт Киевпастранса и полюбуйся.
Сайт, правда, переделан дубилетами.
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23.05.2020 10:38 Ответить
брехня
власти невыгодно запускать транспорт
они будут саботировать и срывать под предлогом вируса
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23.05.2020 11:01 Ответить
А транспорт с 12 запускают заявил советник Кличко В.Бондаренко. Левая рука не знает что делает правая.
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23.05.2020 10:46 Ответить
Влада не готова.
Бо якщо піде різка захворюваність, все рухне.
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23.05.2020 10:46 Ответить
а она и так идёт, без метро. Потому как все забили на карантин.
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23.05.2020 11:01 Ответить
Ти пробки по Киеву бачив, уже на Трабантах даже катаются, не проехать.
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23.05.2020 11:32 Ответить
есть щенок - гавно собака с нехорошим характером,
кусачий.... дорого - нада кому?
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23.05.2020 10:58 Ответить
наш девиз - и сами подышите и собачик облечится!
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23.05.2020 11:02 Ответить
игрвы за власть Киева,Кличку показывают свое место
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23.05.2020 11:22 Ответить
Там і перший етап зарано проводити.
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23.05.2020 11:28 Ответить
Не готов, а власти Киева анонсируют с 25 открытие всего и вся. Ну и какова будет реакция власти.., молча утрутся, скажут что ответственность в этом случае на мэре, примут жесткие меры или подделают статистику.. Почему то думается что последнее.
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23.05.2020 11:33 Ответить
Так и оказалось.. не прошло и часа как тот же Степанов объявил о " снизошедшем чуде" и резком изменении показателей в Киеве.. "Статистика" господа " статистика".. ( " Главное не кто как голосует, а кто считает" И.В. Сталин) так что я как " в воду смотрел"..
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23.05.2020 12:14 Ответить
Зеленая сопля почему не ставит вопрос в ООН об ответственности тех стран что исксственно создали коронавирус?
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23.05.2020 11:45 Ответить
 
 