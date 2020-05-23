Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

Показатель инцидентности не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.

Об этом заявил на онлайн-брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов, отвечая на вопрос о возможном запуске работы метрополитена в столице 25 мая.

При этом он подчеркнул: "Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения".

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