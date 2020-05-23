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Київ ще не готовий до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов
Показник інцидентності не дозволяє наразі переходити до послаблення карантинних обмежень у Києві.
Про це заявив на онлайн-брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі в Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом'якшення поки не можливий", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання про можливий запуск роботи метрополітену в столиці 25 травня.
Водночас він наголосив: "Але я не відкидаю, що ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде ухвалено відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС і можуть бути зміни".
Топ коментарі
+12 Бафомет Люциферович
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+10 Андрей Павленко #467858
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+7 Svitanok
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"Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть, то, что делаю я, и моя политика, я для этого принял закон об импичменте и хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не https://www.ukrinform.ru/tag-gibel гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны", - сказал Президент.
На вопрос, не боится ли он, что люди могут выйти протестовать против него, Зеленский ответил: "Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки, я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что стоят очень дорого для каждого украинца".«Стоп, реванш!» Зустрінемось на Майданах країни 24 травня!
https://tverezo.info/post/116815 21.05.2020 https://tverezo.info/post/author/alexey-petrov Alexey Petrov https://tverezo.info/post/116815#disqus_thread 0 --- https://tverezo.info/post/tag/stoprevansh #СтопРеванш , https://tverezo.info/post/tag/aktsiia-stop-revansh акція "Стоп реванш!"
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/2933857876710861 Олексій Петров
Карантинні заходи декому подарували ілюзію, що під шум хвилі в країні можна робити, що завгодно. Головне, вчасно писати «переможні» відосики та рахувати відсотки свого особистого рейтингу. Разом з тим розправила крила так звана п'ята колона. Вони взагалі вирішили, що українці кудись щезли! І що націю можна замінити на суцільних малоросів з портретами Сталіна на паличці!
Так ось друзі! Закликаю всіх прийти на https://www.facebook.com/events/263750215011470/ Майдан у неділю, 24 травня, о 14:00 ! Прийти та зайвий раз нагадати Кремлю, що Україна нікуди не поділась! Нація нікуди не поділась! І що більше Україна ніколи не буде васалом Московії.
Число положительных результатов прямо пропорционально числу тестов, которых в Киеве проводят больше всего.
Потом берут и сравнивают не с процентом положительных, а с числом населения.
Идет лекция по математике, в аудитории лектор и 3 студента.
Внезапно встают 5 человек и уходят.
Лектор:
- Вот сейчас придут еще двое, и вообще никого не останется.
Джерело: в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, заступник глави КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу в суботу
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/23/7252882/
Сайт, правда, переделан дубилетами.
власти невыгодно запускать транспорт
они будут саботировать и срывать под предлогом вируса
Бо якщо піде різка захворюваність, все рухне.
кусачий.... дорого - нада кому?