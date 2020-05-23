Київ ще не готовий до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов

Показник інцидентності не дозволяє наразі переходити до послаблення карантинних обмежень у Києві.

Про це заявив на онлайн-брифінгу в суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в Києві показник інцидентності перевищує 12 і перебуває на рівні 15. Звичайно, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, перехід до другого етапу пом'якшення поки не можливий", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання про можливий запуск роботи метрополітену в столиці 25 травня.

Водночас він наголосив: "Але я не відкидаю, що ситуація може змінитися найближчими днями. Тоді буде ухвалено відповідне рішення на регіональній комісії ТЕБ та НС і можуть бути зміни".

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