У Києві за добу 47 випадків COVID-19, 13 осіб одужали, - Кличко

За минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла на 47 осіб, серед яких 14 медиків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі вже 2 569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко у фейсбуці.

Серед тих, хто захворів, 29 жінок віком від 18 до 63 років, 16 чоловіків віком від 32 до 74 років і два хлопчики 7 і 14 років.

У лікарні госпіталізовано 7 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків за добу підтверджено в Дарницькому районі - 10 хворих. У Святошинському районі 9 випадків, у Деснянському - 8 випадків захворювання.

"За добу одужали 13 осіб. Загалом коронавірус подолав 351 житель столиці", - додав Кличко.

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