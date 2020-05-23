У Києві за добу 47 випадків COVID-19, 13 осіб одужали, - Кличко
За минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла на 47 осіб, серед яких 14 медиків.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі вже 2 569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко у фейсбуці.
Серед тих, хто захворів, 29 жінок віком від 18 до 63 років, 16 чоловіків віком від 32 до 74 років і два хлопчики 7 і 14 років.
У лікарні госпіталізовано 7 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше випадків за добу підтверджено в Дарницькому районі - 10 хворих. У Святошинському районі 9 випадків, у Деснянському - 8 випадків захворювання.
"За добу одужали 13 осіб. Загалом коронавірус подолав 351 житель столиці", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А каким образом, о мудрейший борец с прививками и опровергатель законов физики, устанавливается сам факт выздоровления?
Ты не про столетия пукай, ты насчёт сегодня - как СЕГОДНЯ устанавливается фат выздоровления заболевших? Главное - слово "тест" не произноси!