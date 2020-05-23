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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 47 випадків COVID-19, 13 осіб одужали, - Кличко

У Києві за добу 47 випадків COVID-19, 13 осіб одужали, - Кличко

За минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла на 47 осіб, серед яких 14 медиків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі вже 2 569 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко у фейсбуці.

Серед тих, хто захворів, 29 жінок віком від 18 до 63 років, 16 чоловіків віком від 32 до 74 років і два хлопчики 7 і 14 років.

У лікарні госпіталізовано 7 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків за добу підтверджено в Дарницькому районі - 10 хворих. У Святошинському районі 9 випадків, у Деснянському - 8 випадків захворювання.

"За добу одужали 13 осіб. Загалом коронавірус подолав 351 житель столиці", - додав Кличко.

Читайте також: На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб

У Києві за добу 47 випадків COVID-19, 13 осіб одужали, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ну смешные же цифры для Киева! На кой весь город на уши ставить!
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23.05.2020 10:03
+1
Но при одном условии - в Москве ядерный испытательный полигон устроить, да кацапчик? Чтоб наверняка пандемия кончилась
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23.05.2020 10:17
+1
Вот так же и в прошлом - обнаружен один больной чумой в городе и такие, как Александро говорят - херня какая, глянтье, как всех много, а заболевший всего один! Нечего беспокиться!
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23.05.2020 13:40
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ЧТО- ТО В КИЕВЕ, ОЧЕНЬ МАЛО ВЫЗДОРОВШИХ ЛЮДЕЙ. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО БОЛЬШИНСТВУ НЕ ДЕЛАЮТ ПОВТОРНО ТЕСТОВ.
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23.05.2020 10:27 Відповісти
Количество выздоровевших зависит от уровня медицины, а не от тестов.
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23.05.2020 11:42 Відповісти
Да?
А каким образом, о мудрейший борец с прививками и опровергатель законов физики, устанавливается сам факт выздоровления?
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24.05.2020 11:30 Відповісти
Также, дремучейший, как и после других заболеваний делается столетиями.
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24.05.2020 16:34 Відповісти
Пук-пук, не слышно ответа!
Ты не про столетия пукай, ты насчёт сегодня - как СЕГОДНЯ устанавливается фат выздоровления заболевших? Главное - слово "тест" не произноси!
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24.05.2020 19:48 Відповісти
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