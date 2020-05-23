РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11109 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 466 104

В Аргентине случился технический дефолт

В Аргентине случился технический дефолт

Аргентина в ночь на субботу, 23 мая, оказалась в состоянии технического дефолта, после истечения срока выплаты около 500 млн долларов США в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это девятый дефолт в аргентинской истории.

Министерство экономики 21 мая до 2 июня продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 млрд долларов. Среди прочего, предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.

Власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации, подчеркнул министр экономики Мартин Гусман. По его словам, "все стороны за столом хотят разрешить" ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.

Международный валютный фонд ранее назвал "неприемлемой" долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов США.

Читайте также: Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль

Аргентина (117) дефолт (435) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Слава Богу, що в нас такого не буде. Бо в нас при владі настоящі професіонали, та й бариг вже вони позбулися.
показать весь комментарий
23.05.2020 12:20
+34
пока у власти сброд воров и аферистов во главе с идиотом янелохом, нас ожидает тоже самое.
показать весь комментарий
23.05.2020 12:21
+26
Кацап,нагадаю тобі 1991.Це ваша газета.
В Аргентине случился технический дефолт - Цензор.НЕТ 6170
показать весь комментарий
23.05.2020 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Солнце взойдет?
показать весь комментарий
23.05.2020 18:08 Ответить
интересно почему им до сих пор дают взаймы?
показать весь комментарий
23.05.2020 18:36 Ответить
І що, Аргентина досі є членом G20, а Польщу досі не пускають ?
показать весь комментарий
23.05.2020 20:34 Ответить
дефолт в аргентине неизбежен как падение капитализма
показать весь комментарий
24.05.2020 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 