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Новини Коронавірус і карантин
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В Аргентині стався технічний дефолт

В Аргентині стався технічний дефолт

Аргентина в ніч на суботу, 23 травня, опинилася в стані технічного дефолту після закінчення терміну виплати близько 500 млн доларів США як відсотків за трьома випусками державних облігацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це дев'ятий дефолт в аргентинській історії.

Міністерство економіки 21 травня до 2 червня продовжило термін дії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу країни на 66 млрд доларів. Окрім іншого, пропозиція передбачає списання близько двох третин виплат і трирічну відстрочку, тоді як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

Влада південноамериканської країни продовжує вести з кредиторами переговори про реструктуризацію, підкреслив міністр економіки Мартін Гусман. За його словами, "усі сторони за столом хочуть вирішити" ситуацію. Гусман пояснив пропозицію тим, що під час пандемії COVID-19 республіка не може направляти на купонні виплати за держоблігаціями 20 відсотків доходів державного бюджету.

Міжнародний валютний фонд раніше назвав "неприйнятним" боргове навантаження Аргентини. Загальний борг країни станом на кінець 2019 року становив близько 323 млрд доларів США.

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Аргентина (130) дефолт (204) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
Слава Богу, що в нас такого не буде. Бо в нас при владі настоящі професіонали, та й бариг вже вони позбулися.
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23.05.2020 12:20
+34
пока у власти сброд воров и аферистов во главе с идиотом янелохом, нас ожидает тоже самое.
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23.05.2020 12:21
+26
Кацап,нагадаю тобі 1991.Це ваша газета.
В Аргентине случился технический дефолт - Цензор.НЕТ 6170
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23.05.2020 12:39
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Солнце взойдет?
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23.05.2020 18:08 Відповісти
интересно почему им до сих пор дают взаймы?
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23.05.2020 18:36 Відповісти
І що, Аргентина досі є членом G20, а Польщу досі не пускають ?
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23.05.2020 20:34 Відповісти
дефолт в аргентине неизбежен как падение капитализма
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24.05.2020 10:10 Відповісти
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