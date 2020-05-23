В Аргентині стався технічний дефолт

Аргентина в ніч на суботу, 23 травня, опинилася в стані технічного дефолту після закінчення терміну виплати близько 500 млн доларів США як відсотків за трьома випусками державних облігацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це дев'ятий дефолт в аргентинській історії.

Міністерство економіки 21 травня до 2 червня продовжило термін дії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу країни на 66 млрд доларів. Окрім іншого, пропозиція передбачає списання близько двох третин виплат і трирічну відстрочку, тоді як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

Влада південноамериканської країни продовжує вести з кредиторами переговори про реструктуризацію, підкреслив міністр економіки Мартін Гусман. За його словами, "усі сторони за столом хочуть вирішити" ситуацію. Гусман пояснив пропозицію тим, що під час пандемії COVID-19 республіка не може направляти на купонні виплати за держоблігаціями 20 відсотків доходів державного бюджету.

Міжнародний валютний фонд раніше назвав "неприйнятним" боргове навантаження Аргентини. Загальний борг країни станом на кінець 2019 року становив близько 323 млрд доларів США.

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