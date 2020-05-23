Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция

Полицейские задержали 27-летнего жителя Лозовского района Харьковской области за торговлю гранатами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат "РГД-5" по 1000 гривен и ручной гранаты "Ф-1" за 700 гривен", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Гранаты изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские открыли производство по по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж



