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Новости Будни полиции
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Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция

Полицейские задержали 27-летнего жителя Лозовского района Харьковской области за торговлю гранатами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"8 и 22 мая правоохранители задокументировали в городе Лозовая факты сбыта двух ручных гранат "РГД-5" по 1000 гривен и ручной гранаты "Ф-1" за 700 гривен", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Гранаты изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские открыли производство по по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция 01
Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция 02

Автор: 

граната (997) Нацполиция (16433) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
азербайджанець, чи шо?
на Харківщині гранати не ростуть, вимерзають
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23.05.2020 13:20
+2
Наши люди отличаются среди всех!!! Особенно в идиотизмом!
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23.05.2020 13:25
+1
Наші Люди.....
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23.05.2020 13:15
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Наші Люди.....
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23.05.2020 13:15 Ответить
Наши люди отличаются среди всех!!! Особенно в идиотизмом!
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23.05.2020 13:25 Ответить
азербайджанець, чи шо?
на Харківщині гранати не ростуть, вимерзають
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23.05.2020 13:20 Ответить
Торговал и что? Каким законом это запрещено?
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23.05.2020 13:22 Ответить
Краще б торгував масками...
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23.05.2020 13:23 Ответить
Краще б кинув пару в тіх кто був в масках коли його приймали.
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23.05.2020 15:29 Ответить
А мы уже в Европе, или всё еще нет???
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23.05.2020 13:23 Ответить
географічно так, політично вже на росії.
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23.05.2020 13:33 Ответить
ви - ні
а українці завжди були в Європі
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23.05.2020 13:50 Ответить
Судя по новостям, да!!!😂😂😂😂
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23.05.2020 18:43 Ответить
Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Гранаты изъяли и направили на экспертизу...

Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой (c) Я убью тебя, лодочник
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23.05.2020 13:57 Ответить
Почем кило?
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23.05.2020 14:14 Ответить
Ну , торговал себе человек . Недорого .
Чё привязались ???
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23.05.2020 14:18 Ответить
Странно, у эфки зона поражения выше и вв больше. И дешевле... Хотя рынок диктует цену
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23.05.2020 14:30 Ответить
Так эФ-ок полно, а пятерок дефицит. И в применении пятерки практичнее.
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23.05.2020 15:28 Ответить
Как-то этот рынок в нелегальном сегменте не разглядывал)))
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23.05.2020 16:27 Ответить
налетай, подешевело !
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23.05.2020 14:32 Ответить
Как наши мусора любят звезды вешать. Найдут патрон, а раздуют на ящик. Лучше бы олигархов сажали и депутатов. Задолбали пугать 3-7 лет. Что такое 7 лет, если человека заставляют обстоятельства торговать гранатами? Семь лет на баланде, лучше чем 1 год на сухаре. Сперва доведут народ что тот вынужден покупать неправомерно оружие чтобы защитить себя и защититься от Путина и бандитов вроде Авакова, а потом садят. За убийство дают пять, а за торговлю семь. Пипец! Получит условно и на этом все закончится.
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23.05.2020 15:23 Ответить
Бедный парень. Столько реально желающих купить, так надо же было предложить стукачам.
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23.05.2020 15:26 Ответить
А чем торговать в день морских пехотинцев? Торпедами?
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23.05.2020 16:21 Ответить
От єсі б він грантами торгував - тада нічьо. А так...
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23.05.2020 17:39 Ответить
Возможно он ни в чём не виновный герой.
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23.05.2020 18:59 Ответить
Однозначно.
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23.05.2020 19:46 Ответить
Наступательными гранатами торговать нельзя.
Только оборонительными.
Для необходимой самообороны.
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23.05.2020 21:58 Ответить
А шо за дискриминация ф-ки - она же злее...
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23.05.2020 22:53 Ответить
 
 