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Новини Будні поліції
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Чоловік торгував гранатами на Харківщині, - поліція

Поліцейські затримали 27-річного жителя Лозівського району Харківської області за торгівлю гранатами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"8 і 22 травня правоохоронці задокументували в місті Лозова факти збуту двох ручних гранат РГД-5 (1 000 гривень кожна) і ручної гранати Ф-1 за 700 гривень", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали і відправили в ізолятор тимчасового утримання. Гранати вилучили і направили на експертизу.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Дивіться також: Чоловік погрожував підірвати гранату в столичному супермаркеті через зауваження про відсутність маски, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловік торгував гранатами на Харківщині, - поліція 01
Чоловік торгував гранатами на Харківщині, - поліція 02

Автор: 

граната (788) Нацполіція (15138) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
азербайджанець, чи шо?
на Харківщині гранати не ростуть, вимерзають
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23.05.2020 13:20
+2
Наши люди отличаются среди всех!!! Особенно в идиотизмом!
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23.05.2020 13:25
+1
Наші Люди.....
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23.05.2020 13:15
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Наші Люди.....
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23.05.2020 13:15 Відповісти
Наши люди отличаются среди всех!!! Особенно в идиотизмом!
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23.05.2020 13:25 Відповісти
азербайджанець, чи шо?
на Харківщині гранати не ростуть, вимерзають
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23.05.2020 13:20 Відповісти
Торговал и что? Каким законом это запрещено?
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23.05.2020 13:22 Відповісти
Краще б торгував масками...
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23.05.2020 13:23 Відповісти
Краще б кинув пару в тіх кто був в масках коли його приймали.
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23.05.2020 15:29 Відповісти
А мы уже в Европе, или всё еще нет???
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23.05.2020 13:23 Відповісти
географічно так, політично вже на росії.
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23.05.2020 13:33 Відповісти
ви - ні
а українці завжди були в Європі
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23.05.2020 13:50 Відповісти
Судя по новостям, да!!!😂😂😂😂
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23.05.2020 18:43 Відповісти
Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Гранаты изъяли и направили на экспертизу...

Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой (c) Я убью тебя, лодочник
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23.05.2020 13:57 Відповісти
Почем кило?
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23.05.2020 14:14 Відповісти
Ну , торговал себе человек . Недорого .
Чё привязались ???
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23.05.2020 14:18 Відповісти
Странно, у эфки зона поражения выше и вв больше. И дешевле... Хотя рынок диктует цену
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23.05.2020 14:30 Відповісти
Так эФ-ок полно, а пятерок дефицит. И в применении пятерки практичнее.
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23.05.2020 15:28 Відповісти
Как-то этот рынок в нелегальном сегменте не разглядывал)))
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23.05.2020 16:27 Відповісти
налетай, подешевело !
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23.05.2020 14:32 Відповісти
Как наши мусора любят звезды вешать. Найдут патрон, а раздуют на ящик. Лучше бы олигархов сажали и депутатов. Задолбали пугать 3-7 лет. Что такое 7 лет, если человека заставляют обстоятельства торговать гранатами? Семь лет на баланде, лучше чем 1 год на сухаре. Сперва доведут народ что тот вынужден покупать неправомерно оружие чтобы защитить себя и защититься от Путина и бандитов вроде Авакова, а потом садят. За убийство дают пять, а за торговлю семь. Пипец! Получит условно и на этом все закончится.
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23.05.2020 15:23 Відповісти
Бедный парень. Столько реально желающих купить, так надо же было предложить стукачам.
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23.05.2020 15:26 Відповісти
А чем торговать в день морских пехотинцев? Торпедами?
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23.05.2020 16:21 Відповісти
От єсі б він грантами торгував - тада нічьо. А так...
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23.05.2020 17:39 Відповісти
Возможно он ни в чём не виновный герой.
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23.05.2020 18:59 Відповісти
Однозначно.
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23.05.2020 19:46 Відповісти
Наступательными гранатами торговать нельзя.
Только оборонительными.
Для необходимой самообороны.
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23.05.2020 21:58 Відповісти
А шо за дискриминация ф-ки - она же злее...
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23.05.2020 22:53 Відповісти
 
 