Чоловік торгував гранатами на Харківщині, - поліція
Поліцейські затримали 27-річного жителя Лозівського району Харківської області за торгівлю гранатами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"8 і 22 травня правоохоронці задокументували в місті Лозова факти збуту двох ручних гранат РГД-5 (1 000 гривень кожна) і ручної гранати Ф-1 за 700 гривень", - сказано в повідомленні.
Чоловіка затримали і відправили в ізолятор тимчасового утримання. Гранати вилучили і направили на експертизу.
Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.
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на Харківщині гранати не ростуть, вимерзають
а українці завжди були в Європі
Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой (c) Я убью тебя, лодочник
Чё привязались ???
Только оборонительными.
Для необходимой самообороны.