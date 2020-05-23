С начала суток на Донбассе 2 обстрела, - Минобороны
Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.
На луганском направлении с 7:20 до 7:40 оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 82 мм и 120 мм по позициям украинских защитников в районе Майорска.
На донецком направлении с 7:45 до 8:00 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений ОС около Каменки.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53
https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 23.05.2020 Артём "Сурик" Мерцалов пошёл на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей.
"внимание мира обращено на превосходство ударных БПЛА «Байрактар» (Bayraktar) над российскими системами вооружения в регионе. По состоянию на полдень 20 мая БПЛА турецкого производства уничтожили в Ливии более 10 систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», из них пять - только за последние 24 часа. Сообщается, что за последние сутки ударные БПЛА и артиллерийские войска обезвредили в общей сложности пять систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», каждая из которых стоит порядка 15 миллионов долларов, в том числе три - в Тархуне, одну - в районе Вишке и еще одну - к югу от столицы. В ходе операции ВС Турции в сирийском Идлибе под названием «Щит весны» турецкие БПЛА поразили такие вооружения российского производства, как «Панцирь», «Тор», С-300, и то, что теперь и в Ливии российские системы вооружения ловят «словно мух», в очередной раз продемонстрировало технологическое превосходство летательных аппаратов турецкого производства. Наряду с этим ударные БПЛА точными выстрелами обезвредили и российскую систему радиоэлектронной борьбы «Красуха» в Ливии."
Одна із систем "Панцир" була захоплена турецькими військами незруйнованою і зараз демонструється на весь світ.