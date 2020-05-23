С начала суток на Донбассе 2 обстрела, - Минобороны

Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

На луганском направлении с 7:20 до 7:40 оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 82 мм и 120 мм по позициям украинских защитников в районе Майорска.

На донецком направлении с 7:45 до 8:00 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений ОС около Каменки.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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