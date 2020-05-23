Від початку доби на Донбасі 2 обстріли, - Міноборони
Російські найманці від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.
На Луганському напрямку з 7:20 до 7:40 окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 82 мм і 120 мм по позиціях українських захисників у районі Майорська.
На Донецькому напрямку з 7:45 до 8:00 противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів ОС поблизу Кам’янки.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц https://twitter.com/Shtirlitz53 @Shtirlitz53
https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада 23.05.2020 Артём "Сурик" Мерцалов пошёл на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей.
"внимание мира обращено на превосходство ударных БПЛА «Байрактар» (Bayraktar) над российскими системами вооружения в регионе. По состоянию на полдень 20 мая БПЛА турецкого производства уничтожили в Ливии более 10 систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», из них пять - только за последние 24 часа. Сообщается, что за последние сутки ударные БПЛА и артиллерийские войска обезвредили в общей сложности пять систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», каждая из которых стоит порядка 15 миллионов долларов, в том числе три - в Тархуне, одну - в районе Вишке и еще одну - к югу от столицы. В ходе операции ВС Турции в сирийском Идлибе под названием «Щит весны» турецкие БПЛА поразили такие вооружения российского производства, как «Панцирь», «Тор», С-300, и то, что теперь и в Ливии российские системы вооружения ловят «словно мух», в очередной раз продемонстрировало технологическое превосходство летательных аппаратов турецкого производства. Наряду с этим ударные БПЛА точными выстрелами обезвредили и российскую систему радиоэлектронной борьбы «Красуха» в Ливии."
Одна із систем "Панцир" була захоплена турецькими військами незруйнованою і зараз демонструється на весь світ.