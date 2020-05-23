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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі 2 обстріли, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі 2 обстріли, - Міноборони

Російські найманці від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

На Луганському напрямку з 7:20 до 7:40 окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 82 мм і 120 мм по позиціях українських захисників у районі Майорська.

На Донецькому напрямку з 7:45 до 8:00 противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів ОС поблизу Кам’янки.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Автор: 

Міноборони (7325) обстріл (28284) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток на Донбассе 2 обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8903
показати весь коментар
23.05.2020 13:28 Відповісти
Повідомляють з Лівії турецькі і світові ЗМІ:

"внимание мира обращено на превосходство ударных БПЛА «Байрактар» (Bayraktar) над российскими системами вооружения в регионе. По состоянию на полдень 20 мая БПЛА турецкого производства уничтожили в Ливии более 10 систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», из них пять - только за последние 24 часа. Сообщается, что за последние сутки ударные БПЛА и артиллерийские войска обезвредили в общей сложности пять систем противовоздушной обороны «Панцирь-С1», каждая из которых стоит порядка 15 миллионов долларов, в том числе три - в Тархуне, одну - в районе Вишке и еще одну - к югу от столицы. В ходе операции ВС Турции в сирийском Идлибе под названием «Щит весны» турецкие БПЛА поразили такие вооружения российского производства, как «Панцирь», «Тор», С-300, и то, что теперь и в Ливии российские системы вооружения ловят «словно мух», в очередной раз продемонстрировало технологическое превосходство летательных аппаратов турецкого производства. Наряду с этим ударные БПЛА точными выстрелами обезвредили и российскую систему радиоэлектронной борьбы «Красуха» в Ливии."
Одна із систем "Панцир" була захоплена турецькими військами незруйнованою і зараз демонструється на весь світ.
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23.05.2020 14:03 Відповісти
 
 