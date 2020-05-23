Від початку доби на Донбасі 2 обстріли, - Міноборони

Російські найманці від початку доби двічі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

На Луганському напрямку з 7:20 до 7:40 окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 82 мм і 120 мм по позиціях українських захисників у районі Майорська.

На Донецькому напрямку з 7:45 до 8:00 противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів ОС поблизу Кам’янки.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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