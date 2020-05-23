Путин разрешил россиянам голосовать по почте
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Документ вводит понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).
Теперь в России при проведении выборов может быть организовано голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование.
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Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. Досрочно разрешат голосовать избирателям, проживающим в отдаленных регионах, где нет помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено.
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И будет не камильфо.
"Матриця" Мордера
PS/ так они будут втирать народу и ржать над ними лишая их последней возможности альтернативы оф. пропаганды. При этом решая вопрос сколько сейчас процентов нарисовать за Путьку: 90%, 70 или по скромничать и "насчитать" только 60%.
Надо было разрешить им "голосовать" по ТЕЛЕВИЗОРУ!
Когда у человека есть всё и не нужно думать выберут его завтра 73% или нет, а мотивирует только то что про него напишут в учебниках через 100 лет... Совсем другой всё-ж подход к управлению страной, не сиюминутный.
а впрочем какая разница? - овцы всегда голосют за волков, на то они и бараны....
Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.