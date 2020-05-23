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Путин разрешил россиянам голосовать по почте

Путин разрешил россиянам голосовать по почте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ вводит понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Теперь в России при проведении выборов может быть организовано голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование.

Также на Цензор.НЕТ: Путин назвал Россию "отдельной цивилизацией"

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. Досрочно разрешат голосовать избирателям, проживающим в отдаленных регионах, где нет помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено.

Автор: 

выборы (24723) голосование (1396) почта (127) путин владимир (31218) россия (95393)


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Топ комментарии
+16
раисяне могут расслабиться и вообще не голосовать-результат всегда предсказуем
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23.05.2020 14:46
+12
Завклубом - перспективная должность. Зеля вон тоже...
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23.05.2020 14:47
+7
Теперь рекорд 146% будет с легкостью побит.
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23.05.2020 14:51
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В учебниках истории это останется под заголовком: "Двадцать лет у власти, после заведования клубом".
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23.05.2020 14:45 Ответить
Завклубом - перспективная должность. Зеля вон тоже...
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23.05.2020 14:47 Ответить
Какая-то тенденция в мире, наверное. Обама тоже был: community organizer.
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23.05.2020 14:48 Ответить
Да чего уж там- можете вообще не голосовать,но голос учтётся
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23.05.2020 15:21 Ответить
Х**ло forever !
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23.05.2020 15:02 Ответить
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 870
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23.05.2020 14:45 Ответить
раисяне могут расслабиться и вообще не голосовать-результат всегда предсказуем
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23.05.2020 14:46 Ответить
Через 4 года правления НеЛоха тоже самое будет и в Украине. По крайней мере, шансы на это увеличиваются с каждым месяцем.
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23.05.2020 14:55 Ответить
Его раньше вынесут. Шансы на это тоже растут
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23.05.2020 15:16 Ответить
Не вынесут. Те кто мог вынести - или погибли в 14-16 годах, или разочаровались в остальном населении страны. А 73%, ну пускай уже 40% - как ждали халявы, так и будут ждать. А для таких и снимаются видосики и выдвигаются все новые и новые обвинения Порошенко. Пускай он не и не идеален, и совершил достаточно ошибок, но по сравнению с остальными президентами Украины (в том числе и сегодняшнего) - он единственный, кто столько сделал для страны.
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23.05.2020 15:27 Ответить
суд по делу Шеремета покажет
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23.05.2020 20:30 Ответить
Посмотрим, но с судом над Шереметом и остальными, уже видно, что зеленая власть очень жидко обделалась.
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23.05.2020 21:09 Ответить
будет большой движ по делу Шеремета , мы это так не оставим ( волонтёры и ветераны АТО )
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24.05.2020 21:32 Ответить
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 6490
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23.05.2020 14:57 Ответить
Нє .Дємократія должна буть.Дешевше,правда, перед телевізором башкою кивнуть,-і порядок !
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23.05.2020 16:57 Ответить
...голубинной.
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23.05.2020 14:51 Ответить
стерховой
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23.05.2020 14:54 Ответить
Та пох.. Главное,шоб не ошиблись в подсчете голосов.А,то вместо 146% за *****,напишут 142.
И будет не камильфо.
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23.05.2020 15:46 Ответить
Теперь рекорд 146% будет с легкостью побит.
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23.05.2020 14:51 Ответить
а тем у кого нет компьютера ИЛИ ВСЕ в доме НЕ ГРАМОТНЫЕ В КОМПЕ - голосовать на туалетной бумаге и сразу после её использования бросать в УРНУ назвав её избирательной...
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23.05.2020 14:52 Ответить
Чего не придумает Людоед ради того чтоб переназначится и свою шоблу протащить в ГосДуру!
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23.05.2020 14:52 Ответить
Кацапи вкрали в нас діджиталізацію!
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23.05.2020 14:52 Ответить
РФ в смартфоне і Пу на електронних носіях.
"Матриця" Мордера
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23.05.2020 14:54 Ответить
200% ?
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23.05.2020 14:56 Ответить
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 103
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23.05.2020 14:59 Ответить
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 3920
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23.05.2020 15:06 Ответить
Следующий шаг будет замена гл. интернета на локальный. Ведь будет обязательное "вмешательство" в выборы со стороны ненавистного Запада. Нужно обязательно обезопасить страну в стратегически важном событии для страны.
PS/ так они будут втирать народу и ржать над ними лишая их последней возможности альтернативы оф. пропаганды. При этом решая вопрос сколько сейчас процентов нарисовать за Путьку: 90%, 70 или по скромничать и "насчитать" только 60%.
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23.05.2020 15:14 Ответить
А ему сказали, что в отдаленных регионах, где нет помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено нет даже интернета для дистанционного эектронного голосования
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23.05.2020 15:17 Ответить
Будет достаточно кивнуть головой телевизору, соответствующее ПО уже в разработке в Сколково, если же нет телевизора, интернета, поч. голубей,совсем крайний случай,нужно свое волеизьявление скрутить в трубочку, засунуть в бутылочку, а бутылочку( прошу только не паясничать тут) кинуть в океан. Не сразу, но волеизьявление дойдет куда надо и будет учтено
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23.05.2020 15:44 Ответить
А вместо бюлетеня трамвайный билет .
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23.05.2020 15:21 Ответить
Зачем мелочиться?
Надо было разрешить им "голосовать" по ТЕЛЕВИЗОРУ!
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23.05.2020 15:24 Ответить
Хорошая идея . Шото когда -то было по совецкому телевещанию . В час Х все граждане дружно выключали телек . В час У можно выключить за опр. кандидата . В час Й , - за его оппонента . За " Л " и " О " - все будут радоваться , шо не отключили свет насовсем .
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23.05.2020 16:36 Ответить
В последнее время всё больше думаю, что монархия не такая уж плохая форма правления.
Когда у человека есть всё и не нужно думать выберут его завтра 73% или нет, а мотивирует только то что про него напишут в учебниках через 100 лет... Совсем другой всё-ж подход к управлению страной, не сиюминутный.
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23.05.2020 15:25 Ответить
Думаю, голос можно подавать в процессе дефекации... громким звуком и, что важно, запахом... Ну а закрепляется голос - смыванием фекалий. Если, конечно, это не люфт-клозет (если кто не в курсе - толчок уличный)
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23.05.2020 15:27 Ответить
Беса путлера стараются не показывать, уже достаточно красноречиво видно на роже результат альцгеймера.
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23.05.2020 15:28 Ответить
Можно перейти к голосованию по телефону.
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23.05.2020 15:32 Ответить
вата ти прапор забув змінити
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23.05.2020 15:46 Ответить
Но это ведь уже не тайное голосование получается? Ваш голос уже не обезличен. Или как-то решили этот нюанс?
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23.05.2020 16:08 Ответить
Не скажи. Тут я галочку поставил, в урну кинул, уже понятно, что определить за кого именно я проголосовал затруднительно (разве что по отпечаткам пальцев). А программа - то такое, понятно что получить данные за кого именно Вы проголосовали в этом случае не проблема.
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23.05.2020 16:55 Ответить
Не имеет значения. Всё равно эстонца выберут.
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23.05.2020 16:46 Ответить
Похоже от его папы это долго держали в секрете.
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23.05.2020 17:08 Ответить
Не знаю чья это фамилия, но в ссылке которую ты мне дал указано, что его отец - эстонец. Врут наверное.
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23.05.2020 17:26 Ответить
А как идентификация происходит, электронная подпись, банк АйДи или другое?
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23.05.2020 18:27 Ответить
ФСБ добавит миллионов 20 " нужных" ID , иначе бы не разрешил карлик , всё давно просчитано , проверять всё равно не дадут никому как последние 100 лет на московии , а несогласные умрут " случайно"
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23.05.2020 20:33 Ответить
А тепер слідкуйте- Зеленський теж у нас дозволить.
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23.05.2020 15:45 Ответить
НУ ЧТО РАССИЯНЕ-ВПЕРЕД В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ!!!!!!!!!!ВЫ БЫЛИ И ЕСТЬ РАБЫ!!!!!!
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23.05.2020 15:59 Ответить
Путин разрешил россиянам голосовать силой мысли
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23.05.2020 16:22 Ответить
Тобто мона накакуськать у коробочку та відправити до ізбіркому
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23.05.2020 16:56 Ответить
по свистку еще не разрешил?
а впрочем какая разница? - овцы всегда голосют за волков, на то они и бараны....
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23.05.2020 16:56 Ответить
Ще нехай спробують голосувати голубами.
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23.05.2020 17:30 Ответить
это нереально. они там всех почтовых голубей сразу повыжрут под бояру.
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23.05.2020 17:34 Ответить
Вот это поле для подтасовки результатов голосования !! Такое не приснится даже в самом сладком сне!! Пуйлу можно уже уже писать иннагурационную речь!!
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23.05.2020 20:24 Ответить
И вааще можа проста скассать у тиливизир, шо "за".
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23.05.2020 21:32 Ответить
Гарантировано 246% будет
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23.05.2020 22:06 Ответить
Ану вофка введи новшество в Україні.

Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.
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24.05.2020 11:19 Ответить
 
 