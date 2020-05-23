Путин разрешил россиянам голосовать по почте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ вводит понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Теперь в России при проведении выборов может быть организовано голосования избирателей по почте, а также дистанционное электронное голосование.

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Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. Досрочно разрешат голосовать избирателям, проживающим в отдаленных регионах, где нет помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено.