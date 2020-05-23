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Путін дозволив росіянам голосувати поштою

Путін дозволив росіянам голосувати поштою

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що передбачає можливість дистанційного голосування, зокрема поштою, на всіх рівнях виборів.

Закон опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ запроваджує поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).

Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.

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Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів. Достроково дозволять голосувати виборцям, які проживають у віддалених регіонах, де немає приміщень для голосування, а транспортне сполучення ускладнене.

Автор: 

вибори (6684) голосування (485) пошта (306) путін володимир (23766) росія (64969)


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Топ коментарі
+16
раисяне могут расслабиться и вообще не голосовать-результат всегда предсказуем
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23.05.2020 14:46
+12
Завклубом - перспективная должность. Зеля вон тоже...
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23.05.2020 14:47
+7
Теперь рекорд 146% будет с легкостью побит.
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23.05.2020 14:51
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В учебниках истории это останется под заголовком: "Двадцать лет у власти, после заведования клубом".
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23.05.2020 14:45 Відповісти
Завклубом - перспективная должность. Зеля вон тоже...
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23.05.2020 14:47 Відповісти
Какая-то тенденция в мире, наверное. Обама тоже был: community organizer.
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23.05.2020 14:48 Відповісти
Да чего уж там- можете вообще не голосовать,но голос учтётся
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23.05.2020 15:21 Відповісти
Х**ло forever !
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23.05.2020 15:02 Відповісти
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 870
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23.05.2020 14:45 Відповісти
раисяне могут расслабиться и вообще не голосовать-результат всегда предсказуем
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23.05.2020 14:46 Відповісти
Через 4 года правления НеЛоха тоже самое будет и в Украине. По крайней мере, шансы на это увеличиваются с каждым месяцем.
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23.05.2020 14:55 Відповісти
Его раньше вынесут. Шансы на это тоже растут
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23.05.2020 15:16 Відповісти
Не вынесут. Те кто мог вынести - или погибли в 14-16 годах, или разочаровались в остальном населении страны. А 73%, ну пускай уже 40% - как ждали халявы, так и будут ждать. А для таких и снимаются видосики и выдвигаются все новые и новые обвинения Порошенко. Пускай он не и не идеален, и совершил достаточно ошибок, но по сравнению с остальными президентами Украины (в том числе и сегодняшнего) - он единственный, кто столько сделал для страны.
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23.05.2020 15:27 Відповісти
суд по делу Шеремета покажет
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23.05.2020 20:30 Відповісти
Посмотрим, но с судом над Шереметом и остальными, уже видно, что зеленая власть очень жидко обделалась.
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23.05.2020 21:09 Відповісти
будет большой движ по делу Шеремета , мы это так не оставим ( волонтёры и ветераны АТО )
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24.05.2020 21:32 Відповісти
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 6490
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23.05.2020 14:57 Відповісти
Нє .Дємократія должна буть.Дешевше,правда, перед телевізором башкою кивнуть,-і порядок !
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23.05.2020 16:57 Відповісти
...голубинной.
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23.05.2020 14:51 Відповісти
стерховой
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23.05.2020 14:54 Відповісти
Та пох.. Главное,шоб не ошиблись в подсчете голосов.А,то вместо 146% за *****,напишут 142.
И будет не камильфо.
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23.05.2020 15:46 Відповісти
Теперь рекорд 146% будет с легкостью побит.
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23.05.2020 14:51 Відповісти
а тем у кого нет компьютера ИЛИ ВСЕ в доме НЕ ГРАМОТНЫЕ В КОМПЕ - голосовать на туалетной бумаге и сразу после её использования бросать в УРНУ назвав её избирательной...
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23.05.2020 14:52 Відповісти
Чего не придумает Людоед ради того чтоб переназначится и свою шоблу протащить в ГосДуру!
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23.05.2020 14:52 Відповісти
Кацапи вкрали в нас діджиталізацію!
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23.05.2020 14:52 Відповісти
РФ в смартфоне і Пу на електронних носіях.
"Матриця" Мордера
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23.05.2020 14:54 Відповісти
200% ?
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23.05.2020 14:56 Відповісти
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 103
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23.05.2020 14:59 Відповісти
Путин разрешил россиянам голосовать по почте - Цензор.НЕТ 3920
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23.05.2020 15:06 Відповісти
Следующий шаг будет замена гл. интернета на локальный. Ведь будет обязательное "вмешательство" в выборы со стороны ненавистного Запада. Нужно обязательно обезопасить страну в стратегически важном событии для страны.
PS/ так они будут втирать народу и ржать над ними лишая их последней возможности альтернативы оф. пропаганды. При этом решая вопрос сколько сейчас процентов нарисовать за Путьку: 90%, 70 или по скромничать и "насчитать" только 60%.
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23.05.2020 15:14 Відповісти
А ему сказали, что в отдаленных регионах, где нет помещений для голосования, а транспортное сообщение затруднено нет даже интернета для дистанционного эектронного голосования
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23.05.2020 15:17 Відповісти
Будет достаточно кивнуть головой телевизору, соответствующее ПО уже в разработке в Сколково, если же нет телевизора, интернета, поч. голубей,совсем крайний случай,нужно свое волеизьявление скрутить в трубочку, засунуть в бутылочку, а бутылочку( прошу только не паясничать тут) кинуть в океан. Не сразу, но волеизьявление дойдет куда надо и будет учтено
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23.05.2020 15:44 Відповісти
А вместо бюлетеня трамвайный билет .
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23.05.2020 15:21 Відповісти
Зачем мелочиться?
Надо было разрешить им "голосовать" по ТЕЛЕВИЗОРУ!
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23.05.2020 15:24 Відповісти
Хорошая идея . Шото когда -то было по совецкому телевещанию . В час Х все граждане дружно выключали телек . В час У можно выключить за опр. кандидата . В час Й , - за его оппонента . За " Л " и " О " - все будут радоваться , шо не отключили свет насовсем .
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23.05.2020 16:36 Відповісти
В последнее время всё больше думаю, что монархия не такая уж плохая форма правления.
Когда у человека есть всё и не нужно думать выберут его завтра 73% или нет, а мотивирует только то что про него напишут в учебниках через 100 лет... Совсем другой всё-ж подход к управлению страной, не сиюминутный.
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23.05.2020 15:25 Відповісти
Думаю, голос можно подавать в процессе дефекации... громким звуком и, что важно, запахом... Ну а закрепляется голос - смыванием фекалий. Если, конечно, это не люфт-клозет (если кто не в курсе - толчок уличный)
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23.05.2020 15:27 Відповісти
Беса путлера стараются не показывать, уже достаточно красноречиво видно на роже результат альцгеймера.
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23.05.2020 15:28 Відповісти
Можно перейти к голосованию по телефону.
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23.05.2020 15:32 Відповісти
вата ти прапор забув змінити
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23.05.2020 15:46 Відповісти
Но это ведь уже не тайное голосование получается? Ваш голос уже не обезличен. Или как-то решили этот нюанс?
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23.05.2020 16:08 Відповісти
Не скажи. Тут я галочку поставил, в урну кинул, уже понятно, что определить за кого именно я проголосовал затруднительно (разве что по отпечаткам пальцев). А программа - то такое, понятно что получить данные за кого именно Вы проголосовали в этом случае не проблема.
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23.05.2020 16:55 Відповісти
Не имеет значения. Всё равно эстонца выберут.
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23.05.2020 16:46 Відповісти
Похоже от его папы это долго держали в секрете.
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23.05.2020 17:08 Відповісти
Не знаю чья это фамилия, но в ссылке которую ты мне дал указано, что его отец - эстонец. Врут наверное.
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23.05.2020 17:26 Відповісти
А как идентификация происходит, электронная подпись, банк АйДи или другое?
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23.05.2020 18:27 Відповісти
ФСБ добавит миллионов 20 " нужных" ID , иначе бы не разрешил карлик , всё давно просчитано , проверять всё равно не дадут никому как последние 100 лет на московии , а несогласные умрут " случайно"
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23.05.2020 20:33 Відповісти
А тепер слідкуйте- Зеленський теж у нас дозволить.
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23.05.2020 15:45 Відповісти
НУ ЧТО РАССИЯНЕ-ВПЕРЕД В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ!!!!!!!!!!ВЫ БЫЛИ И ЕСТЬ РАБЫ!!!!!!
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23.05.2020 15:59 Відповісти
Путин разрешил россиянам голосовать силой мысли
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23.05.2020 16:22 Відповісти
Тобто мона накакуськать у коробочку та відправити до ізбіркому
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23.05.2020 16:56 Відповісти
по свистку еще не разрешил?
а впрочем какая разница? - овцы всегда голосют за волков, на то они и бараны....
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23.05.2020 16:56 Відповісти
Ще нехай спробують голосувати голубами.
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23.05.2020 17:30 Відповісти
это нереально. они там всех почтовых голубей сразу повыжрут под бояру.
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23.05.2020 17:34 Відповісти
Вот это поле для подтасовки результатов голосования !! Такое не приснится даже в самом сладком сне!! Пуйлу можно уже уже писать иннагурационную речь!!
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23.05.2020 20:24 Відповісти
И вааще можа проста скассать у тиливизир, шо "за".
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23.05.2020 21:32 Відповісти
Гарантировано 246% будет
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23.05.2020 22:06 Відповісти
Ану вофка введи новшество в Україні.

Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.
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24.05.2020 11:19 Відповісти
 
 