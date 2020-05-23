Путін дозволив росіянам голосувати поштою
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що передбачає можливість дистанційного голосування, зокрема поштою, на всіх рівнях виборів.
Закон опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документ запроваджує поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).
Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.
Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів. Достроково дозволять голосувати виборцям, які проживають у віддалених регіонах, де немає приміщень для голосування, а транспортне сполучення ускладнене.
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И будет не камильфо.
"Матриця" Мордера
PS/ так они будут втирать народу и ржать над ними лишая их последней возможности альтернативы оф. пропаганды. При этом решая вопрос сколько сейчас процентов нарисовать за Путьку: 90%, 70 или по скромничать и "насчитать" только 60%.
Надо было разрешить им "голосовать" по ТЕЛЕВИЗОРУ!
Когда у человека есть всё и не нужно думать выберут его завтра 73% или нет, а мотивирует только то что про него напишут в учебниках через 100 лет... Совсем другой всё-ж подход к управлению страной, не сиюминутный.
а впрочем какая разница? - овцы всегда голосют за волков, на то они и бараны....
Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.