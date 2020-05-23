Путін дозволив росіянам голосувати поштою

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що передбачає можливість дистанційного голосування, зокрема поштою, на всіх рівнях виборів.

Закон опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ запроваджує поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).

Тепер у Росії під час проведення виборів може бути організовано голосування виборців за допомогою пошти, а також дистанційне електронне голосування.

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Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів. Достроково дозволять голосувати виборцям, які проживають у віддалених регіонах, де немає приміщень для голосування, а транспортне сполучення ускладнене.