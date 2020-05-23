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Проведение массовых мероприятий ранее 22 июня невозможно, - Степанов
Проведение массовых мероприятий будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Ранее 22 июня это невозможно. Я думаю, все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", - сказал Степанов, отвечая на вопрос журналистов.
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+9 Светлана Науменко
показать весь комментарий23.05.2020 16:25
+7 Вася Шевченко #371210
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+7 Толья
показать весь комментарий23.05.2020 16:24
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(песня)
(продолжение песни).
Так много лет думали,что это правда, о неожиданном нападении ,без объявлении войны ,фашисткой Германии на СССР.
хотя для меня это было... как бы загадкой ...
и ни один фальшивий коронавирус єтим ********* уже не поможет
Вже у цю неділю, 24 травня, «Демократична Сокира» разом з дружніми організаціями робить неймовірний перформанс - по всій країні одночасно пройдуть акції проти нашого любого президента Зеленського.
Ми неймовірно втішились з його пресконференції, куди він запросив «шаріїв» та інших істот, що мімікрують під журналістів, але доведеться, крім пропагандистів, послухати й звичайний народ. Наші акції пройдуть у більшості великих міст України..