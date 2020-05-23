Проведение массовых мероприятий ранее 22 июня невозможно, - Степанов

Проведение массовых мероприятий будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 23 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее 22 июня это невозможно. Я думаю, все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", - сказал Степанов, отвечая на вопрос журналистов.

Читайте также: Мир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский