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Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов
Проведення масових заходів буде можливо лише тоді, коли Міністерство охорони здоров'я переконається, що для життя і здоров'я громадян немає загрози.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше 22 червня цю неможливо. Я думаю, всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров'я і життя наших громадян", - сказав Степанов, відповідаючи на питання журналістів.
Топ коментарі
+9 Светлана Науменко
показати весь коментар23.05.2020 16:25
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.05.2020 16:10
+7 Толья
показати весь коментар23.05.2020 16:24
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(песня)
(продолжение песни).
Так много лет думали,что это правда, о неожиданном нападении ,без объявлении войны ,фашисткой Германии на СССР.
хотя для меня это было... как бы загадкой ...
и ни один фальшивий коронавирус єтим ********* уже не поможет
Вже у цю неділю, 24 травня, «Демократична Сокира» разом з дружніми організаціями робить неймовірний перформанс - по всій країні одночасно пройдуть акції проти нашого любого президента Зеленського.
Ми неймовірно втішились з його пресконференції, куди він запросив «шаріїв» та інших істот, що мімікрують під журналістів, але доведеться, крім пропагандистів, послухати й звичайний народ. Наші акції пройдуть у більшості великих міст України..