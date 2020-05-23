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Новини Коронавірус і карантин
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Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов

Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов

Проведення масових заходів буде можливо лише тоді, коли Міністерство охорони здоров'я переконається, що для життя і здоров'я громадян немає загрози.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше 22 червня цю неможливо. Я думаю, всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров'я і життя наших громадян", - сказав Степанов, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 377
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23.05.2020 16:25
+7
22 июня...ровно в 4 часа ...
(песня)
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23.05.2020 16:10
+7
Завтра на Майдане митинг "Стоп Реванш"
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23.05.2020 16:24
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еще так долго к этому, а уже не можно. Так введите адаптивное мероприятие. Вы же адаптивно суете это слово везде.
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23.05.2020 16:08 Відповісти
22 июня...ровно в 4 часа ...
(песня)
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23.05.2020 16:10 Відповісти
Шото жутко стало.
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23.05.2020 16:16 Відповісти
....Киев бомбили, нам объявили, Что началася война. Кончилось мирное время, Нам распрощаться пора.

(продолжение песни).
Так много лет думали,что это правда, о неожиданном нападении ,без объявлении войны ,фашисткой Германии на СССР.
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23.05.2020 18:38 Відповісти
а Вы знаете, что и у этой песни и у "Синего платочка" один мотив...(знаете конечно)
хотя для меня это было... как бы загадкой ...
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23.05.2020 19:00 Відповісти
О, исполняют чуваки. Разогнались, остановиться не могут. Наверное, что-то в организм себе получают.
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23.05.2020 16:17 Відповісти
если есть шаги или ступени разработки выхода с карантина, то и дураку станет ясно, что месяц-это проход всех шагов и окончание карантина. Ну если только властям это в радость.
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23.05.2020 16:19 Відповісти
Завтра на Майдане митинг "Стоп Реванш"
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23.05.2020 16:24 Відповісти
В других городах тоже.
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23.05.2020 16:26 Відповісти
Одновременно с Киевом и в других городах возле ОДА в 14:00
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23.05.2020 16:27 Відповісти
Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 377
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23.05.2020 16:25 Відповісти
еще как возможно
и ни один фальшивий коронавирус єтим ********* уже не поможет
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23.05.2020 16:32 Відповісти
"Боюсь" что Степанов ( видя его спонтанные ежеминутные прямо противоположные решения), уже завтра может объявить что все" хорошо" и можно устраивать массовые гуляния без всяких ограничений ( кто то удивится.. я нет).
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23.05.2020 16:34 Відповісти
Ты страны перепутало убогое,никто вас спрашивать не намерен,то у ***** за паребриком рассказы вать будете про ёлку
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23.05.2020 16:36 Відповісти
Ну що ж - проведемо 22 червня.
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23.05.2020 16:44 Відповісти
Сирьозно ? Где ж єти 3.14доры были когда рпц-фсб на Пасху "массовые мероприятия" в церквях устраивало ?
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23.05.2020 17:02 Відповісти
Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 3387
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23.05.2020 21:12 Відповісти
Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов - Цензор.НЕТ 3095
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23.05.2020 21:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25077764.html Буде тобі тепла ванна з феном

Вже у цю неділю, 24 травня, «Демократична Сокира» разом з дружніми організаціями робить неймовірний перформанс - по всій країні одночасно пройдуть акції проти нашого любого президента Зеленського.

Ми неймовірно втішились з його пресконференції, куди він запросив «шаріїв» та інших істот, що мімікрують під журналістів, але доведеться, крім пропагандистів, послухати й звичайний народ. Наші акції пройдуть у більшості великих міст України..
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23.05.2020 21:19 Відповісти
Шо опять? Опять зелю скидывать ? День Сурка...
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23.05.2020 21:52 Відповісти
 
 