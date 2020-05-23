Проведення масових заходів раніше 22 червня неможливо, - Степанов

Проведення масових заходів буде можливо лише тоді, коли Міністерство охорони здоров'я переконається, що для життя і здоров'я громадян немає загрози.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 23 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Раніше 22 червня цю неможливо. Я думаю, всі розуміють, що це можливо буде тільки після того, коли ми будемо впевнені, що немає загрози для здоров'я і життя наших громадян", - сказав Степанов, відповідаючи на питання журналістів.

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