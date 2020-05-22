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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також дивіться: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 334,6 тис. осіб, захворіли майже 5,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Неужели еще кто-то верит в эту брехню? Неужели большинство моих сограждан дало себя обмануть такой примитивной и абсурдной ложью про Вирус? Вы что, учебников биологии в школе не читали?
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22.05.2020 09:28 Відповісти
Страх отключает мозг.
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22.05.2020 09:52 Відповісти
Ты здесь как-будто на работе - сутками напролет борешься за истину )
Карантин естественно не борется с вирусом. Карантин позволяет растянуть во времени процесс его распространения и тем самым не дать захлебнуться инфекционным больницам и лабораториям вместе с врачами (особенно при такой хилой медицине как у нас). Вот и всё )
И это - неужели вся медицина в Китае, Штатах, Европе (кроме шведов и Лукашенко) такая лоховатая и малограмотная? И только ты один читал учебник по биологии
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22.05.2020 10:11 Відповісти
 
 