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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Карантин естественно не борется с вирусом. Карантин позволяет растянуть во времени процесс его распространения и тем самым не дать захлебнуться инфекционным больницам и лабораториям вместе с врачами (особенно при такой хилой медицине как у нас). Вот и всё )
И это - неужели вся медицина в Китае, Штатах, Европе (кроме шведов и Лукашенко) такая лоховатая и малограмотная? И только ты один читал учебник по биологии