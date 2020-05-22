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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Карантин естественно не борется с вирусом. Карантин позволяет растянуть во времени процесс его распространения и тем самым не дать захлебнуться инфекционным больницам и лабораториям вместе с врачами (особенно при такой хилой медицине как у нас). Вот и всё )
И это - неужели вся медицина в Китае, Штатах, Европе (кроме шведов и Лукашенко) такая лоховатая и малограмотная? И только ты один читал учебник по биологии