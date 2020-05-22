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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Неужели еще кто-то верит в эту брехню? Неужели большинство моих сограждан дало себя обмануть такой примитивной и абсурдной ложью про Вирус? Вы что, учебников биологии в школе не читали?
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22.05.2020 09:28 Ответить
Страх отключает мозг.
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22.05.2020 09:52 Ответить
Ты здесь как-будто на работе - сутками напролет борешься за истину )
Карантин естественно не борется с вирусом. Карантин позволяет растянуть во времени процесс его распространения и тем самым не дать захлебнуться инфекционным больницам и лабораториям вместе с врачами (особенно при такой хилой медицине как у нас). Вот и всё )
И это - неужели вся медицина в Китае, Штатах, Европе (кроме шведов и Лукашенко) такая лоховатая и малограмотная? И только ты один читал учебник по биологии
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22.05.2020 10:11 Ответить
 
 