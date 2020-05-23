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Новости Коронавирус и карантин
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К смягчению карантина не готовы только 6 областей, - совещание у Зеленского

К смягчению карантина не готовы только 6 областей, - совещание у Зеленского

Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку не отвечают критериям по показателям заболеваемости коронавирусом, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

Детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

"В других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации", - отмечается в сообщении.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

Также на Цензор.НЕТ: 9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Все это – при условии соблюдения мер безопасности", - указали в пресс-службе президента.

Ранее министерство здравоохранения заявило, что к смягчению карантина не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Бубочка попісять вже сходив? А то припече, як під час пресконференції...
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23.05.2020 16:46
+5
Раніше казали какая разніца і я в не палітікі.Але саме сьогоднішня влада вирішує,кому в дома сидіти без грошей,а кому заробляти їх.
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23.05.2020 16:51
+4
Зебіли тупі статисти на чолі з фершалом.
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23.05.2020 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Зебіли тупі статисти на чолі з фершалом.
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23.05.2020 16:44 Ответить
Бубочка попісять вже сходив? А то припече, як під час пресконференції...
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23.05.2020 16:46 Ответить
Корона РАБссиянского Дерьма,был такой кино в СССре
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23.05.2020 16:49 Ответить
Во блин, как у нас Зе команда работает , еще утром в 10.46 было 9 субъектов не готово, а уже в 16.41 шесть осталось.. Да в таком "турбокоронавирусном" режиме мы Ух и Ух...
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23.05.2020 16:49 Ответить
++++++ Опередил. Уже ссыли подняла.
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23.05.2020 17:03 Ответить
Раніше казали какая разніца і я в не палітікі.Але саме сьогоднішня влада вирішує,кому в дома сидіти без грошей,а кому заробляти їх.
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23.05.2020 16:51 Ответить
А что делать нормальным людям (25%) которые нах послали зебилов на выборах?
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23.05.2020 16:57 Ответить
https://censor.net/user/461391 Та менше 25 відсотків.25 відсотків проголосували тільки за Порошенка,а за партію набагато менше.Всі нормальні будуть жити в цьому самому лайні,або якщо буде можливість виїжджати.
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23.05.2020 17:01 Ответить
Куда? Разве шо - в Беларусь...
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23.05.2020 17:35 Ответить
https://censor.net/user/126283 Я ж написав,якщо буде можливість.
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23.05.2020 18:22 Ответить
Так майже скрізь у світі - дурдом на кольосіках.
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23.05.2020 19:20 Ответить
https://censor.net/user/126283 Та навіть,якщо карантин закінчиться,тут буде набагато більша злиденність.А в сукупності з сьогоднішньою владою,це взагалі піпець.Саме тому потрібно буде виїжджати.
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23.05.2020 19:29 Ответить
Ні. Не можна так.
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23.05.2020 20:56 Ответить
https://censor.net/user/126283 А як можна?
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23.05.2020 20:58 Ответить
Якось до перемоги, бо дуже багато сил в неї вкладено.
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23.05.2020 20:59 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну якої перемоги? Ви що не бачите,що відбувається? Ми повністю програли інформаційну війну,а це 50 відсотків програшу,у гібридній війні.І далі також стає гірше.
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23.05.2020 21:06 Ответить
Чули вже таке.
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23.05.2020 21:07 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну так це правда.Ось наприклад якщо знову буде Майдан,то московити знову цим скористаються і захоплять території.
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23.05.2020 21:10 Ответить
https://censor.net/user/107709 Навіщо мені це писати? Я хіба щось не те сказав? Я ж не прихильник зелених.
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23.05.2020 18:58 Ответить
Тоді приношу свої вибачення публічно.
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23.05.2020 23:31 Ответить
Туши пукан, или ты его одолжил и тебе не жалко?
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23.05.2020 18:32 Ответить
Чем больше Короны виRUSа на сапйте,тем сильнее Зелемойские чуваки с уворованными 500 миллиардаами долларов из Казны Украины США ждет на КВНе и Беню и Зелю....
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23.05.2020 16:52 Ответить
адаптивный карантин, слова то какие.
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23.05.2020 16:54 Ответить
Якщо ви запитаєте у СН, що означає це слово, то відповіді не отримаєте. Чому? Просто СН повторюють слова, які їм вклали у вуста.
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23.05.2020 17:02 Ответить
Сегодня еще - инцидентность появилось. Это шиза такая?
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23.05.2020 17:37 Ответить
А еще Беня заплатит за Судебные издержки в Федеральном Суде США штата Делавэр и Огайо,а там сумма нехилая...
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23.05.2020 16:54 Ответить
К смягчению карантина не готовы только 6 областей, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 2265
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23.05.2020 16:57 Ответить
Попали вы Чуваки канкретна Зелемойские... 73 %
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23.05.2020 16:57 Ответить
ТелекАнал 1+1,типа Г=Г купит Билл Гейтс за 1 доллар,больше не стоит это дербмо...
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23.05.2020 16:59 Ответить
У меня к Зелемойским только один вопрос,нахрена вам были Небоскребы в США*?Ладно заводы фабрики,.... Идиоты...
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23.05.2020 17:06 Ответить
Вот интересно, каким образом "местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации".
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23.05.2020 17:07 Ответить
Місцева влада це питання не вирішує!
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23.05.2020 17:10 Ответить
а скока у нас их вообоще тех областей, ну по зеленому так?
хотелось бы цифры...
a ленка де?

есть классные шлепанцы с ушами и носами для приемов на высшем уровне ,,,
доставка бесплатна тока есть небольшое фи, если не вы не живете в Калифорни....
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23.05.2020 17:13 Ответить
Сумма 500 миллиардов краденных у украинцев может оказаться большей,поскольку дело Коломойского заниимаются три штата Делавэр,Огайо и город Кливленд,где находится штаб квартира Игорь Валерьевича...
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23.05.2020 17:14 Ответить
Чуваки не воруйте доллары США,это опасно...
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23.05.2020 17:17 Ответить
Ау админы. Через одного на ветке флудом занимаются.
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23.05.2020 17:32 Ответить
Стучишь? Или тренируешься в ожидании режима 37-го?
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23.05.2020 17:36 Ответить
не пойму когда запустят транспорт в дон обл
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23.05.2020 21:21 Ответить
 
 