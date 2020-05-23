К смягчению карантина не готовы только 6 областей, - совещание у Зеленского

Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку не отвечают критериям по показателям заболеваемости коронавирусом, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

Детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на совещании по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

"В других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации", - отмечается в сообщении.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

Также на Цензор.НЕТ: 9 областей Украины не готовы переходить ко второму этапу послабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Все это – при условии соблюдения мер безопасности", - указали в пресс-службе президента.

Ранее министерство здравоохранения заявило, что к смягчению карантина не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.