До пом'якшення карантину не готові тільки 6 областей, - нарада в Зеленського

Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі.

Детальний перехід до адаптивного карантину обговорили в суботу на нараді щодо боротьби з коронавірусом під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави. У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

"В інших областях дозволяють певні пом’якшення, однак не зобов’язують до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації.

Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб, релігійні заходи за участі не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон.

Усе це – за умови дотримання заходів безпеки".

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Раніше міністерство охорони здоров'я заявило, що до пом'якшення карантину не готові 9 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька.