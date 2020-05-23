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Новини Коронавірус і карантин
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До пом'якшення карантину не готові тільки 6 областей, - нарада в Зеленського

До пом'якшення карантину не готові тільки 6 областей, - нарада в Зеленського

Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська області, а також Закарпаття та Волинь ще не готові до пом'якшення заходів безпеки. Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі.

Детальний перехід до адаптивного карантину обговорили в суботу на нараді щодо боротьби з коронавірусом під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави. У нараді взяли участь представники Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

"В інших областях дозволяють певні пом’якшення, однак не зобов’язують до них, адже місцева влада має дивитися, наскільки можливо впроваджувати ці заходи в тій чи іншій ситуації.

Йдеться про відкриття дитячих садків, запуск громадського транспорту, проведення спортивних заходів без глядачів за участі не більше 50 осіб, релігійні заходи за участі не більше однієї особи на 10 кв. м площі будівлі, роботу готелів, крім функціонування в них ресторанів та спа-зон.

Усе це – за умови дотримання заходів безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 випадків COVID-19

Раніше міністерство охорони здоров'я заявило, що до пом'якшення карантину не готові 9 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька.

Зеленський Володимир (23715) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Бубочка попісять вже сходив? А то припече, як під час пресконференції...
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23.05.2020 16:46
+5
Раніше казали какая разніца і я в не палітікі.Але саме сьогоднішня влада вирішує,кому в дома сидіти без грошей,а кому заробляти їх.
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23.05.2020 16:51
+4
Зебіли тупі статисти на чолі з фершалом.
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23.05.2020 16:44
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Зебіли тупі статисти на чолі з фершалом.
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23.05.2020 16:44 Відповісти
Бубочка попісять вже сходив? А то припече, як під час пресконференції...
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23.05.2020 16:46 Відповісти
Корона РАБссиянского Дерьма,был такой кино в СССре
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23.05.2020 16:49 Відповісти
Во блин, как у нас Зе команда работает , еще утром в 10.46 было 9 субъектов не готово, а уже в 16.41 шесть осталось.. Да в таком "турбокоронавирусном" режиме мы Ух и Ух...
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23.05.2020 16:49 Відповісти
++++++ Опередил. Уже ссыли подняла.
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23.05.2020 17:03 Відповісти
Раніше казали какая разніца і я в не палітікі.Але саме сьогоднішня влада вирішує,кому в дома сидіти без грошей,а кому заробляти їх.
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23.05.2020 16:51 Відповісти
А что делать нормальным людям (25%) которые нах послали зебилов на выборах?
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23.05.2020 16:57 Відповісти
https://censor.net/user/461391 Та менше 25 відсотків.25 відсотків проголосували тільки за Порошенка,а за партію набагато менше.Всі нормальні будуть жити в цьому самому лайні,або якщо буде можливість виїжджати.
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23.05.2020 17:01 Відповісти
Куда? Разве шо - в Беларусь...
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23.05.2020 17:35 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Я ж написав,якщо буде можливість.
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23.05.2020 18:22 Відповісти
Так майже скрізь у світі - дурдом на кольосіках.
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23.05.2020 19:20 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Та навіть,якщо карантин закінчиться,тут буде набагато більша злиденність.А в сукупності з сьогоднішньою владою,це взагалі піпець.Саме тому потрібно буде виїжджати.
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23.05.2020 19:29 Відповісти
Ні. Не можна так.
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23.05.2020 20:56 Відповісти
https://censor.net/user/126283 А як можна?
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23.05.2020 20:58 Відповісти
Якось до перемоги, бо дуже багато сил в неї вкладено.
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23.05.2020 20:59 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну якої перемоги? Ви що не бачите,що відбувається? Ми повністю програли інформаційну війну,а це 50 відсотків програшу,у гібридній війні.І далі також стає гірше.
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23.05.2020 21:06 Відповісти
Чули вже таке.
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23.05.2020 21:07 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну так це правда.Ось наприклад якщо знову буде Майдан,то московити знову цим скористаються і захоплять території.
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23.05.2020 21:10 Відповісти
https://censor.net/user/107709 Навіщо мені це писати? Я хіба щось не те сказав? Я ж не прихильник зелених.
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23.05.2020 18:58 Відповісти
Тоді приношу свої вибачення публічно.
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23.05.2020 23:31 Відповісти
Туши пукан, или ты его одолжил и тебе не жалко?
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23.05.2020 18:32 Відповісти
Чем больше Короны виRUSа на сапйте,тем сильнее Зелемойские чуваки с уворованными 500 миллиардаами долларов из Казны Украины США ждет на КВНе и Беню и Зелю....
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23.05.2020 16:52 Відповісти
адаптивный карантин, слова то какие.
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23.05.2020 16:54 Відповісти
Якщо ви запитаєте у СН, що означає це слово, то відповіді не отримаєте. Чому? Просто СН повторюють слова, які їм вклали у вуста.
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23.05.2020 17:02 Відповісти
Сегодня еще - инцидентность появилось. Это шиза такая?
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23.05.2020 17:37 Відповісти
А еще Беня заплатит за Судебные издержки в Федеральном Суде США штата Делавэр и Огайо,а там сумма нехилая...
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23.05.2020 16:54 Відповісти
К смягчению карантина не готовы только 6 областей, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 2265
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23.05.2020 16:57 Відповісти
Попали вы Чуваки канкретна Зелемойские... 73 %
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23.05.2020 16:57 Відповісти
ТелекАнал 1+1,типа Г=Г купит Билл Гейтс за 1 доллар,больше не стоит это дербмо...
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23.05.2020 16:59 Відповісти
У меня к Зелемойским только один вопрос,нахрена вам были Небоскребы в США*?Ладно заводы фабрики,.... Идиоты...
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23.05.2020 17:06 Відповісти
Вот интересно, каким образом "местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации".
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23.05.2020 17:07 Відповісти
Місцева влада це питання не вирішує!
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23.05.2020 17:10 Відповісти
а скока у нас их вообоще тех областей, ну по зеленому так?
хотелось бы цифры...
a ленка де?

есть классные шлепанцы с ушами и носами для приемов на высшем уровне ,,,
доставка бесплатна тока есть небольшое фи, если не вы не живете в Калифорни....
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23.05.2020 17:13 Відповісти
Сумма 500 миллиардов краденных у украинцев может оказаться большей,поскольку дело Коломойского заниимаются три штата Делавэр,Огайо и город Кливленд,где находится штаб квартира Игорь Валерьевича...
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23.05.2020 17:14 Відповісти
Чуваки не воруйте доллары США,это опасно...
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23.05.2020 17:17 Відповісти
Ау админы. Через одного на ветке флудом занимаются.
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23.05.2020 17:32 Відповісти
Стучишь? Или тренируешься в ожидании режима 37-го?
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23.05.2020 17:36 Відповісти
не пойму когда запустят транспорт в дон обл
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23.05.2020 21:21 Відповісти
 
 