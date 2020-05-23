Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС
Возле Верхнеторецкого вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", — сказано в сообщении.
В штабе отметили, что действия врага не остались безнаказанными.
"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — добавили в пресс-службе.
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Нада брать маскву.
зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
Об этом Эрдоган рассказал на пресс-конференции, комментируя https://sprotyv.info/news/ssha-obeshhajut-********-pomoshh-turcii-dlya-operacii-v-idlibe заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности Вашингтона оказать помощь боеприпасами союзнику по НАТО".
у него в башке никагда ни войны ни повесток не было...
во всем остальном согласен - зло таки берет....
снайперу - чтобы руки отсохли........
Лучше сразу две.....
може скоты и поймут , а скорее всего нет,
но дайте...
пафтарение - мать учения (так жеж!?!)
поправится пописяет, шо не в банку, тут важно следить..
дальше все не очень сложно - снаряды, и от того ссыкуна уберите....