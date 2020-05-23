Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС

Возле Верхнеторецкого вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что действия врага не остались безнаказанными.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — добавили в пресс-службе.

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