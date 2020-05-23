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Новости Агрессия России против Украины
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Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС

Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС

Возле Верхнеторецкого вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что действия врага не остались безнаказанными.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: С начала суток на Донбассе 2 обстрела, - Минобороны

Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС 01

Автор: 

ранение (3378) снайперы (481) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
русня, которую Эрдоган обоссал и красиво упаковал в гробы в Сирии и Ливии, решила поправить свое вЯличие на Донбасе?
Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5136 зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
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23.05.2020 17:46
+7
хлопцу раненому? - дежись...
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23.05.2020 18:00
+7
Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1448
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23.05.2020 19:09
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нада дальше разводіть - шоп пулі, снаряди, ракєти та міни не долітали
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23.05.2020 17:41 Ответить
Хватит уже разводить.
Нада брать маскву.
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23.05.2020 17:56 Ответить
русня, которую Эрдоган обоссал и красиво упаковал в гробы в Сирии и Ливии, решила поправить свое вЯличие на Донбасе?
Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5136 зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
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23.05.2020 17:46 Ответить
Жах, да, по контузии сложно было и раньше инвалидность получить, а сейчас - фсьо походу...
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23.05.2020 17:52 Ответить
Смерть "іхтамнєтам" вагнера в Сирії . "Как сообщала группа ИС, https://sprotyv.info/politica/erdogan-poprosil-**********-u-trampa-dlya-operacii-v-idlibe-podrobnosti?highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE Реджеп ***** Эрдоган сообщил о запросе к президенту США Дональду Трампу кастельно помощи с боеприпасами для боевых действий в Идлибе, где турецкая армия проводит военную операцию.
Об этом Эрдоган рассказал на пресс-конференции, комментируя https://sprotyv.info/news/ssha-obeshhajut-********-pomoshh-turcii-dlya-operacii-v-idlibe заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности Вашингтона оказать помощь боеприпасами союзнику по НАТО".
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23.05.2020 21:23 Ответить
развести углубь украинской территоррии - буба знает рецепт,
у него в башке никагда ни войны ни повесток не было...
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23.05.2020 17:58 Ответить
хлопцу раненому? - дежись...
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23.05.2020 18:00 Ответить
только и слышу что «снайпер ранил или снайпер убил» украинского воина... я так понимаю подготовка и уровень снайперов у кацапов на порядок выше чем у нас,где контрснайперская работа? почему ватоголовые убивают наших воинов штабелями?
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23.05.2020 18:03 Ответить
не штабелями, я бы не истерил,
во всем остальном согласен - зло таки берет....
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23.05.2020 18:10 Ответить
А тобі і не потрібно знати про роботу наших. Якщо дуже цікаво - дуй у воєнкомат, на передку все побачиш.
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23.05.2020 19:28 Ответить
ну да, людям во время войны не нужно знать об успехах своей армии только о том как их уничтожают,это очень обнадёживает
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23.05.2020 22:02 Ответить
Коли штаб ОС звітує про знищених орків, ви верещите, що це брехня.... До речі, на ФБ відстежуй стрічку Штірліца. він викладає 200-х сепарів з прізвищами і фотками.
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24.05.2020 08:53 Ответить
Раненному выздоровления и сил........

снайперу - чтобы руки отсохли........
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23.05.2020 18:06 Ответить
достаточно отрубить правую ...
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23.05.2020 18:23 Ответить
Вопрос: если снайпер «левша»?.......
Лучше сразу две.....
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23.05.2020 18:51 Ответить
вы про две руки? - та нема возражений....!
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23.05.2020 18:59 Ответить
Нужно создавать больше беспилотников, которые будут способны подниматься очень высоко и на них нужно устанавливать оборудование, которое сможет видеть врагов в тепловом режиме и сможет приближать зум и сможет ставить маркер на враге и передавать данные в компьютер у наших солдат с точными координатами, чтобы можно было все время появившихся врагов утилизировать! Нужно вообще разрабатывать беспилотники, на которые можно будет установить высокоточное снайперское оборудование и как скальпелем снимать врагов!
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23.05.2020 18:10 Ответить
Легко сказать.
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23.05.2020 18:21 Ответить
Бей свино-собак!
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23.05.2020 18:12 Ответить
оветку из всех стволов дайте,
може скоты и поймут , а скорее всего нет,
но дайте...
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23.05.2020 18:12 Ответить
а если сразу не поймут - повторить еще раз... и по соседним квадратам тоже...
пафтарение - мать учения (так жеж!?!)
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23.05.2020 19:05 Ответить
Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1448
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23.05.2020 19:09 Ответить
Сковорода так не говорил. Цитата извращена. Это всего лишь название весьма убогого стишка. "Не умирать, а убивать". Про "пэрэмогу" там ни слова не было.
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23.05.2020 19:15 Ответить
четырежды не косяк, головной камандуечь от ща на горбу снаряды поднесет,
поправится пописяет, шо не в банку, тут важно следить..
дальше все не очень сложно - снаряды, и от того ссыкуна уберите....
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23.05.2020 19:15 Ответить
" это - провокация " - зебобики . Надоела ваша брехня , ваша зрада интересов Украины каждый день уже год. " Спасибо" , маугли в кол-ве 73% за ваш выбор
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23.05.2020 20:03 Ответить
 
 