Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС
Біля Верхньоторецька ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", — додали в пресслужбі.
Топ коментарі
+13 ptn hlo #451489
показати весь коментар23.05.2020 17:46
+7 три - пятнадцать
показати весь коментар23.05.2020 18:00
+7 Bil Krykiv
показати весь коментар23.05.2020 19:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нада брать маскву.
зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
Об этом Эрдоган рассказал на пресс-конференции, комментируя https://sprotyv.info/news/ssha-obeshhajut-********-pomoshh-turcii-dlya-operacii-v-idlibe заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности Вашингтона оказать помощь боеприпасами союзнику по НАТО".
у него в башке никагда ни войны ни повесток не было...
во всем остальном согласен - зло таки берет....
снайперу - чтобы руки отсохли........
Лучше сразу две.....
може скоты и поймут , а скорее всего нет,
но дайте...
пафтарение - мать учения (так жеж!?!)
поправится пописяет, шо не в банку, тут важно следить..
дальше все не очень сложно - снаряды, и от того ссыкуна уберите....