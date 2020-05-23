Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС

Біля Верхньоторецька ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.



Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", — додали в пресслужбі.

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