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Новини Агресія Росії проти України
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Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС

Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС

Біля Верхньоторецька ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", — додали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі 2 обстріли, - Міноборони

Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС 01

поранення (2797) снайпери (356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
русня, которую Эрдоган обоссал и красиво упаковал в гробы в Сирии и Ливии, решила поправить свое вЯличие на Донбасе?
Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5136 зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
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23.05.2020 17:46
+7
хлопцу раненому? - дежись...
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23.05.2020 18:00
+7
Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1448
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23.05.2020 19:09
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нада дальше разводіть - шоп пулі, снаряди, ракєти та міни не долітали
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23.05.2020 17:41 Відповісти
Хватит уже разводить.
Нада брать маскву.
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23.05.2020 17:56 Відповісти
русня, которую Эрдоган обоссал и красиво упаковал в гробы в Сирии и Ливии, решила поправить свое вЯличие на Донбасе?
Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5136 зеля, я понимаю, что ты малорос, сидящий на кремлевской бутылке, но.. Пора расчехлять Байрактары и возвращать на ноль УРАГАНы.
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23.05.2020 17:46 Відповісти
Жах, да, по контузии сложно было и раньше инвалидность получить, а сейчас - фсьо походу...
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23.05.2020 17:52 Відповісти
Смерть "іхтамнєтам" вагнера в Сирії . "Как сообщала группа ИС, https://sprotyv.info/politica/erdogan-poprosil-**********-u-trampa-dlya-operacii-v-idlibe-podrobnosti?highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE Реджеп ***** Эрдоган сообщил о запросе к президенту США Дональду Трампу кастельно помощи с боеприпасами для боевых действий в Идлибе, где турецкая армия проводит военную операцию.
Об этом Эрдоган рассказал на пресс-конференции, комментируя https://sprotyv.info/news/ssha-obeshhajut-********-pomoshh-turcii-dlya-operacii-v-idlibe заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о готовности Вашингтона оказать помощь боеприпасами союзнику по НАТО".
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23.05.2020 21:23 Відповісти
развести углубь украинской территоррии - буба знает рецепт,
у него в башке никагда ни войны ни повесток не было...
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23.05.2020 17:58 Відповісти
хлопцу раненому? - дежись...
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23.05.2020 18:00 Відповісти
только и слышу что «снайпер ранил или снайпер убил» украинского воина... я так понимаю подготовка и уровень снайперов у кацапов на порядок выше чем у нас,где контрснайперская работа? почему ватоголовые убивают наших воинов штабелями?
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23.05.2020 18:03 Відповісти
не штабелями, я бы не истерил,
во всем остальном согласен - зло таки берет....
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23.05.2020 18:10 Відповісти
А тобі і не потрібно знати про роботу наших. Якщо дуже цікаво - дуй у воєнкомат, на передку все побачиш.
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23.05.2020 19:28 Відповісти
ну да, людям во время войны не нужно знать об успехах своей армии только о том как их уничтожают,это очень обнадёживает
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23.05.2020 22:02 Відповісти
Коли штаб ОС звітує про знищених орків, ви верещите, що це брехня.... До речі, на ФБ відстежуй стрічку Штірліца. він викладає 200-х сепарів з прізвищами і фотками.
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24.05.2020 08:53 Відповісти
Раненному выздоровления и сил........

снайперу - чтобы руки отсохли........
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23.05.2020 18:06 Відповісти
достаточно отрубить правую ...
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23.05.2020 18:23 Відповісти
Вопрос: если снайпер «левша»?.......
Лучше сразу две.....
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23.05.2020 18:51 Відповісти
вы про две руки? - та нема возражений....!
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23.05.2020 18:59 Відповісти
Нужно создавать больше беспилотников, которые будут способны подниматься очень высоко и на них нужно устанавливать оборудование, которое сможет видеть врагов в тепловом режиме и сможет приближать зум и сможет ставить маркер на враге и передавать данные в компьютер у наших солдат с точными координатами, чтобы можно было все время появившихся врагов утилизировать! Нужно вообще разрабатывать беспилотники, на которые можно будет установить высокоточное снайперское оборудование и как скальпелем снимать врагов!
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23.05.2020 18:10 Відповісти
Легко сказать.
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23.05.2020 18:21 Відповісти
Бей свино-собак!
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23.05.2020 18:12 Відповісти
оветку из всех стволов дайте,
може скоты и поймут , а скорее всего нет,
но дайте...
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23.05.2020 18:12 Відповісти
а если сразу не поймут - повторить еще раз... и по соседним квадратам тоже...
пафтарение - мать учения (так жеж!?!)
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23.05.2020 19:05 Відповісти
Снайпер поранив українського військовослужбовця на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1448
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23.05.2020 19:09 Відповісти
Сковорода так не говорил. Цитата извращена. Это всего лишь название весьма убогого стишка. "Не умирать, а убивать". Про "пэрэмогу" там ни слова не было.
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23.05.2020 19:15 Відповісти
четырежды не косяк, головной камандуечь от ща на горбу снаряды поднесет,
поправится пописяет, шо не в банку, тут важно следить..
дальше все не очень сложно - снаряды, и от того ссыкуна уберите....
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23.05.2020 19:15 Відповісти
" это - провокация " - зебобики . Надоела ваша брехня , ваша зрада интересов Украины каждый день уже год. " Спасибо" , маугли в кол-ве 73% за ваш выбор
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23.05.2020 20:03 Відповісти
 
 