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Полиция открыла из-за событий под офисом Медведчука производство по статье "Хулиганство"

Полиция открыла из-за событий под офисом Медведчука производство по статье

По факту хулиганских действий во время акции протеста у здания офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" начато уголовное производство.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в полицию доставили 17 человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания", - сказано в сообщении.

17 человек доставили в Печерское управления полиции. Следователи устанавливают их анкетные данные и получают объяснения. После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка, подчеркнули правоохранители.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, оно наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Нацполиция (16433) протест (5857) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+22
Бубочка захищає Медведчука?
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23.05.2020 18:06
+22
а против кремлевского п#дараса мертвечюка полиция ничего не нашла.
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23.05.2020 18:08
+19
Так то ж кум *****,а в его глазах зЕлёный ослик видит мир
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23.05.2020 18:12
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Бубочка захищає Медведчука?
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23.05.2020 18:06 Ответить
Так як Петро Порошенко?
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23.05.2020 18:10 Ответить
Так, як твої колеги по зебільному цеху 🐸
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23.05.2020 18:12 Ответить
Оно дебильное , в лужу …
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23.05.2020 18:21 Ответить
І вже давно!
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23.05.2020 18:22 Ответить
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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23.05.2020 18:45 Ответить
Думай про свого бубочку, якого ти обрав.
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23.05.2020 18:50 Ответить
Думай про Петра,якого вигнали сцяними тряпками))
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23.05.2020 18:51 Ответить
Не вигнали, бо другий тур був! А от ти обрав бубочку!
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23.05.2020 18:53 Ответить
він фізіологічно відмінний від бубочки
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23.05.2020 18:18 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через події під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 6605
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23.05.2020 19:12 Ответить
Як це зрозуміти? Мабуть їсть не з тої сторони.
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23.05.2020 19:49 Ответить
Совершенно верно,порох подлее,хитрее и жаднее.
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24.05.2020 12:33 Ответить
так і є. адін бубачка ваш свєточ в етом мірє, ваш кормчій!
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24.05.2020 12:38 Ответить
Сашуня,на каком ты языке пишешь,????!!!!))))
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24.05.2020 12:42 Ответить
на вашому зєлєнському діалекті.
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24.05.2020 12:44 Ответить
Такое впечатление,что ты и в школу не ходил))))
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24.05.2020 12:51 Ответить
Ага, так і було.
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24.05.2020 14:54 Ответить
Covin 19 душить, формується нова провладна зеструктура ветеранів,стає очевидно,що ар сеня з ара сеном щось сурйозне також змушені мутити в ситуативному союзі рвучись до найвищої влади-то підставлять з арештом добровольців,то Європу на втик по Енергоатому підключать,то нардепа-кидалу кокнуть,прикриваючись відволікаючими вбивствами нацгвардійців,то картинку для срунета з нападом на жОП...Зоопарк відкрили-буде весело!От тільки порошеску скоріше зажмурять ніж медвячyка.
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24.05.2020 08:36 Ответить
фантастика,правда?
Полиция открыла из-за событий в офисе Медведчука производство по статье "Державна зрада".
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23.05.2020 18:52 Ответить
Не защищает. Он за медведчука горой стоит. Как и за расею...
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23.05.2020 19:43 Ответить
Зебіл взяв цю справу під свій контроль.
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23.05.2020 18:08 Ответить
Беларусь-2
Завтра на Майдане и расскажут про провокаторов-националистов, которые мешают Ермаку с Моникой, хотя они вовсе не националисты, а конфедерасты...
У нас была партия "Свобода" которая на маршах оппозиции демонстративно маршировала так, как показывают в кино про национал-социалистов, а потом эти кадры использовали в пропагандистских фильмах против оппозиции и национального возраждения...
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23.05.2020 18:14 Ответить
а против кремлевского п#дараса мертвечюка полиция ничего не нашла.
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23.05.2020 18:08 Ответить
Так то ж кум *****,а в его глазах зЕлёный ослик видит мир
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23.05.2020 18:12 Ответить
та всьо буде норм!
аваківські нашкодили - аваківські й розслідуватимуть
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23.05.2020 18:08 Ответить
Унтер-офіцерська вдова.
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23.05.2020 19:50 Ответить
18 июля Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019, 19:01 .-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. -Типа царь должен быть один/Обычный пук слуг народа Коломойского.Ворон Коломойский ворону Медведчуку глаз не выклюнет.
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23.05.2020 18:09 Ответить
А проти Мертвенчука за Держзраду коли відкриють?Коли він в"їде на білому коні до Київа попереду кацапських танків?
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23.05.2020 18:09 Ответить
Одразу після того, як твій бубочка звільнить Горлівку.😰
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23.05.2020 18:13 Ответить
Нужно открыть дело = Почему Медведчук до сих пор не в тюрьме и офис у этого ублюдка мертветчука должен быть один - яма 2*2
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23.05.2020 18:11 Ответить
О заболевании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова стало известно в четверг, 21 мая. По данным источников, у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков. Политика доставили самолетом в Москву.

Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни https://lenta.ru/tags/persons/kadyrov-ramzan/ Рамзана Кадырова .
По информации собеседника издания, большая часть легких главы Чечни поражена. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.
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23.05.2020 18:13 Ответить
Аллах ему в помощь. В смысле - коронавирусу.
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23.05.2020 18:16 Ответить
COVID Акбар!
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23.05.2020 18:24 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 3090
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23.05.2020 18:28 Ответить
На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм.Вторник, 5 февраля 2019, 13:57/ И чё? Спросит настырный читатель.А через плечо-находчиво дружным хором ответят Аваков, Баканов, Венедиктова.
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23.05.2020 18:14 Ответить
А с начала войны с кацапо-ордой, у кума ху...ла другие взгляды были, не антиукраинские? хряк "сывочолый" его что, арестовал или депортировал на паРашу? Нет, они блин, торговыми партнерами были все ПЯТЬ лет президенства "барыги циничного"! Уверен на все 100% , если "циничное брехло" снова, не дай Бог, станет "презиком", мертвечук так и останется у него торговым партнером. Барыга и "блазэнь" - два сапога - пара. И оба они кошмарят только Патриотов, Добровольцев и Волонтеров, а нечисть рыгонутая у них - неприкасаемые. И это - факт!
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23.05.2020 18:32 Ответить
жалкая брехня , придумай поновее , маугли
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23.05.2020 19:55 Ответить
А по факту госизмены Медведчука полиция всё никак не хочет открыть дело?)
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23.05.2020 18:15 Ответить
кащей развлекается...
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23.05.2020 18:15 Ответить
Норм журналПоліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 2068
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23.05.2020 18:21 Ответить
Спасибо быдлу 73%🐏🐏🐏🐐
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23.05.2020 18:28 Ответить
Интересно,а по Гордоновому офису за подобное дело завели?
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23.05.2020 18:24 Ответить
У Медведчука заявили, що «радикали» підірвали їхній рейхстаг. Поліція каже, що не підірвали, а тільки підпалили... Історичні традиції все-таки мають дотримуватися
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23.05.2020 18:25 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 5982
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23.05.2020 18:26 Ответить
Кацапские выкормыши охраняют своё гнездо... а у янелоха, там касса.
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23.05.2020 18:27 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 9621
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23.05.2020 18:27 Ответить
Посадив гуцул смереку, а виросла туя...?
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23.05.2020 18:31 Ответить
саме так!
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23.05.2020 18:33 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 5160
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23.05.2020 18:33 Ответить
Красавцы спасибо вам. Жаль что ****** не замочили никакого
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23.05.2020 18:33 Ответить
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 2324
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23.05.2020 18:44 Ответить
Огент Госдепа Ведмедчук хочет построить РАБссию в Украине,но Штирлиц не полковник Исаев строивший нацизм в Берлине...
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23.05.2020 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BQuNTRlVHEo Зеленського запхали в мишоловку https://www.youtube.com/watch?v=BQuNTRlVHEo
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23.05.2020 19:02 Ответить
Краще б в мошонку.
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23.05.2020 19:53 Ответить
Что не так, почему нельзя мочить рашистскую шваль, окапавшуюсвся в сердце Украины?!.. Нах,чемодан -вокзал- рассея!
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23.05.2020 19:24 Ответить
якщо до цьго часу по медведчуку і "ко" не дана правова оцінка, то в мене питань нема.
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23.05.2020 19:36 Ответить
квакинськие шалят или бакановские, им просто финансирование открыли, пока еще гроши есть
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23.05.2020 20:17 Ответить
Какой то оксюморон!(для 73% ылиты - пипец,по простому)На седьмом году войны в центре столицы находится офис откровенных врагов!Врагов подлых и мерзких,покупающих хохлов,быдло,чернь, сказками про плохую Украину и хорошую калбасу по 2-20,и полиция(!!!) их еще и защищает,хотя если честно то и нападающие тоже из той же хитрожопой хохляцкой черни.
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23.05.2020 20:54 Ответить
акция с дымовушками у офиса Медведчука больше напоминает заказуху за его же счёт

просто рейтинг агента невысок, динамики нет и даже тамошние антилюди стали о нём забывать
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23.05.2020 22:40 Ответить
Скоро ці зелені коллаборанти, які змінили таких же бариг відкриють офіс ФСБ в центрі Києва щоб агентурі не потрібно було літати до окупантів через Білорусію. Лехайм рулить.
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24.05.2020 06:25 Ответить
 
 