Полиция открыла из-за событий под офисом Медведчука производство по статье "Хулиганство"
По факту хулиганских действий во время акции протеста у здания офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" начато уголовное производство.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия в полицию доставили 17 человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания", - сказано в сообщении.
17 человек доставили в Печерское управления полиции. Следователи устанавливают их анкетные данные и получают объяснения. После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка, подчеркнули правоохранители.
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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, оно наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.
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