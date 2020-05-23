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Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через події під офісом Медведчука

Поліція відкрила провадження за статтею

За фактом хуліганських дій під час акції протесту біля будівлі офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" розпочато кримінальне провадження.

Для з'ясування всіх обставин події в поліцію доставили 17 осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. Після закінчення заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду та декілька банок із фарбою на фасад будівлі.

За вчинення протиправних дій правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення. Після проведення перевірки діям кожного буде надана правова оцінка.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

Медведчук Віктор (1706) Нацполіція (15138) протест (2397) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+22
Бубочка захищає Медведчука?
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23.05.2020 18:06
+22
а против кремлевского п#дараса мертвечюка полиция ничего не нашла.
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23.05.2020 18:08
+19
Так то ж кум *****,а в его глазах зЕлёный ослик видит мир
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23.05.2020 18:12
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Бубочка захищає Медведчука?
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23.05.2020 18:06 Відповісти
Так як Петро Порошенко?
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23.05.2020 18:10 Відповісти
Так, як твої колеги по зебільному цеху 🐸
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23.05.2020 18:12 Відповісти
Оно дебильное , в лужу …
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23.05.2020 18:21 Відповісти
І вже давно!
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23.05.2020 18:22 Відповісти
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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23.05.2020 18:45 Відповісти
Думай про свого бубочку, якого ти обрав.
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23.05.2020 18:50 Відповісти
Думай про Петра,якого вигнали сцяними тряпками))
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23.05.2020 18:51 Відповісти
Не вигнали, бо другий тур був! А от ти обрав бубочку!
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23.05.2020 18:53 Відповісти
він фізіологічно відмінний від бубочки
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23.05.2020 18:18 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через події під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 6605
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23.05.2020 19:12 Відповісти
Як це зрозуміти? Мабуть їсть не з тої сторони.
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23.05.2020 19:49 Відповісти
Совершенно верно,порох подлее,хитрее и жаднее.
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24.05.2020 12:33 Відповісти
так і є. адін бубачка ваш свєточ в етом мірє, ваш кормчій!
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24.05.2020 12:38 Відповісти
Сашуня,на каком ты языке пишешь,????!!!!))))
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24.05.2020 12:42 Відповісти
на вашому зєлєнському діалекті.
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24.05.2020 12:44 Відповісти
Такое впечатление,что ты и в школу не ходил))))
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24.05.2020 12:51 Відповісти
Ага, так і було.
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24.05.2020 14:54 Відповісти
Covin 19 душить, формується нова провладна зеструктура ветеранів,стає очевидно,що ар сеня з ара сеном щось сурйозне також змушені мутити в ситуативному союзі рвучись до найвищої влади-то підставлять з арештом добровольців,то Європу на втик по Енергоатому підключать,то нардепа-кидалу кокнуть,прикриваючись відволікаючими вбивствами нацгвардійців,то картинку для срунета з нападом на жОП...Зоопарк відкрили-буде весело!От тільки порошеску скоріше зажмурять ніж медвячyка.
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24.05.2020 08:36 Відповісти
фантастика,правда?
Полиция открыла из-за событий в офисе Медведчука производство по статье "Державна зрада".
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23.05.2020 18:52 Відповісти
Не защищает. Он за медведчука горой стоит. Как и за расею...
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23.05.2020 19:43 Відповісти
Зебіл взяв цю справу під свій контроль.
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23.05.2020 18:08 Відповісти
Беларусь-2
Завтра на Майдане и расскажут про провокаторов-националистов, которые мешают Ермаку с Моникой, хотя они вовсе не националисты, а конфедерасты...
У нас была партия "Свобода" которая на маршах оппозиции демонстративно маршировала так, как показывают в кино про национал-социалистов, а потом эти кадры использовали в пропагандистских фильмах против оппозиции и национального возраждения...
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23.05.2020 18:14 Відповісти
а против кремлевского п#дараса мертвечюка полиция ничего не нашла.
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23.05.2020 18:08 Відповісти
Так то ж кум *****,а в его глазах зЕлёный ослик видит мир
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23.05.2020 18:12 Відповісти
та всьо буде норм!
аваківські нашкодили - аваківські й розслідуватимуть
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23.05.2020 18:08 Відповісти
Унтер-офіцерська вдова.
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23.05.2020 19:50 Відповісти
18 июля Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019, 19:01 .-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. -Типа царь должен быть один/Обычный пук слуг народа Коломойского.Ворон Коломойский ворону Медведчуку глаз не выклюнет.
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23.05.2020 18:09 Відповісти
А проти Мертвенчука за Держзраду коли відкриють?Коли він в"їде на білому коні до Київа попереду кацапських танків?
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23.05.2020 18:09 Відповісти
Одразу після того, як твій бубочка звільнить Горлівку.😰
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23.05.2020 18:13 Відповісти
Нужно открыть дело = Почему Медведчук до сих пор не в тюрьме и офис у этого ублюдка мертветчука должен быть один - яма 2*2
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23.05.2020 18:11 Відповісти
О заболевании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова стало известно в четверг, 21 мая. По данным источников, у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков. Политика доставили самолетом в Москву.

Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни https://lenta.ru/tags/persons/kadyrov-ramzan/ Рамзана Кадырова .
По информации собеседника издания, большая часть легких главы Чечни поражена. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.
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23.05.2020 18:13 Відповісти
Аллах ему в помощь. В смысле - коронавирусу.
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23.05.2020 18:16 Відповісти
COVID Акбар!
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23.05.2020 18:24 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 3090
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23.05.2020 18:28 Відповісти
На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм.Вторник, 5 февраля 2019, 13:57/ И чё? Спросит настырный читатель.А через плечо-находчиво дружным хором ответят Аваков, Баканов, Венедиктова.
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23.05.2020 18:14 Відповісти
А с начала войны с кацапо-ордой, у кума ху...ла другие взгляды были, не антиукраинские? хряк "сывочолый" его что, арестовал или депортировал на паРашу? Нет, они блин, торговыми партнерами были все ПЯТЬ лет президенства "барыги циничного"! Уверен на все 100% , если "циничное брехло" снова, не дай Бог, станет "презиком", мертвечук так и останется у него торговым партнером. Барыга и "блазэнь" - два сапога - пара. И оба они кошмарят только Патриотов, Добровольцев и Волонтеров, а нечисть рыгонутая у них - неприкасаемые. И это - факт!
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23.05.2020 18:32 Відповісти
жалкая брехня , придумай поновее , маугли
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23.05.2020 19:55 Відповісти
А по факту госизмены Медведчука полиция всё никак не хочет открыть дело?)
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23.05.2020 18:15 Відповісти
кащей развлекается...
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23.05.2020 18:15 Відповісти
Норм журналПоліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 2068
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23.05.2020 18:21 Відповісти
Спасибо быдлу 73%🐏🐏🐏🐐
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23.05.2020 18:28 Відповісти
Интересно,а по Гордоновому офису за подобное дело завели?
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23.05.2020 18:24 Відповісти
У Медведчука заявили, що «радикали» підірвали їхній рейхстаг. Поліція каже, що не підірвали, а тільки підпалили... Історичні традиції все-таки мають дотримуватися
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23.05.2020 18:25 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 5982
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23.05.2020 18:26 Відповісти
Кацапские выкормыши охраняют своё гнездо... а у янелоха, там касса.
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23.05.2020 18:27 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 9621
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23.05.2020 18:27 Відповісти
Посадив гуцул смереку, а виросла туя...?
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23.05.2020 18:31 Відповісти
саме так!
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23.05.2020 18:33 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 5160
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23.05.2020 18:33 Відповісти
Красавцы спасибо вам. Жаль что ****** не замочили никакого
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23.05.2020 18:33 Відповісти
Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через дії під офісом Медведчука - Цензор.НЕТ 2324
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23.05.2020 18:44 Відповісти
Огент Госдепа Ведмедчук хочет построить РАБссию в Украине,но Штирлиц не полковник Исаев строивший нацизм в Берлине...
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23.05.2020 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BQuNTRlVHEo Зеленського запхали в мишоловку https://www.youtube.com/watch?v=BQuNTRlVHEo
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23.05.2020 19:02 Відповісти
Краще б в мошонку.
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23.05.2020 19:53 Відповісти
Что не так, почему нельзя мочить рашистскую шваль, окапавшуюсвся в сердце Украины?!.. Нах,чемодан -вокзал- рассея!
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23.05.2020 19:24 Відповісти
якщо до цьго часу по медведчуку і "ко" не дана правова оцінка, то в мене питань нема.
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23.05.2020 19:36 Відповісти
квакинськие шалят или бакановские, им просто финансирование открыли, пока еще гроши есть
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23.05.2020 20:17 Відповісти
Какой то оксюморон!(для 73% ылиты - пипец,по простому)На седьмом году войны в центре столицы находится офис откровенных врагов!Врагов подлых и мерзких,покупающих хохлов,быдло,чернь, сказками про плохую Украину и хорошую калбасу по 2-20,и полиция(!!!) их еще и защищает,хотя если честно то и нападающие тоже из той же хитрожопой хохляцкой черни.
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23.05.2020 20:54 Відповісти
акция с дымовушками у офиса Медведчука больше напоминает заказуху за его же счёт

просто рейтинг агента невысок, динамики нет и даже тамошние антилюди стали о нём забывать
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23.05.2020 22:40 Відповісти
Скоро ці зелені коллаборанти, які змінили таких же бариг відкриють офіс ФСБ в центрі Києва щоб агентурі не потрібно було літати до окупантів через Білорусію. Лехайм рулить.
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24.05.2020 06:25 Відповісти
 
 