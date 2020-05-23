Поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство" через події під офісом Медведчука
За фактом хуліганських дій під час акції протесту біля будівлі офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" розпочато кримінальне провадження.
Для з'ясування всіх обставин події в поліцію доставили 17 осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Сьогодні активісти влаштували акцію протесту біля офісу на вулиці Великій Васильківській. Після закінчення заходу учасники запалили фаєри, димові шашки, а також кинули петарду та декілька банок із фарбою на фасад будівлі.
За вчинення протиправних дій правоохоронці доставили 17 осіб до Печерського управління поліції, де встановлюють їхні анкетні дані та відбирають пояснення. Після проведення перевірки діям кожного буде надана правова оцінка.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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