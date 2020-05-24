Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Рамазан-Байрам

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывающий сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердие и взаимопонимание - общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе", - говорится в поздравлении.

Президент Украины пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье.

Читайте также: Зеленский поздравил морских пехотинцев