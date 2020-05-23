РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10978 посетителей онлайн
Новости
2 099 42

Зеленский поздравил морских пехотинцев

Зеленский поздравил морских пехотинцев

Президент Владимир Зеленский поздравил по случаю Дня морской пехоты Украины отметил роль украинских морских пехотинцев в защите территориальной целостности страны от агрессии России.

Поздравление президента опубликовано на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые морские пехотинцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины – профессиональным праздником воинов, обладающих особыми навыками и специальной подготовкой, и способных действовать одинаково эффективно на суше, на море и в воздухе, выполняя важные задачи при любых условиях боевой обстановки", — говорится поздравлении.

Зеленский подчеркнул, что морская пехота – больше, чем просто род войск. "Это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию патриотов Украины, которые всегда там, где тяжело, где необходима скорость, решительность и победа. Именно поэтому лозунг "Верный всегда" является настоящей визитной карточкой украинского морского пехотинца", — отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин

Президент указал, что во времена судьбоносных испытаний для Украины морские пехотинцы своим примером и умелыми действиями на практике доказали высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам морской пехоты за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. В этот день мы кланяемся семьям и родным павших защитников, чтя память каждого, кто отдал свою жизнь во имя Украины. Убежден, что украинские морские пехотинцы и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", — говорится в поздравлении Зеленского.

Также на Цензор.НЕТ: Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) поздравление (1057) ВСУ (6553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Чотирижди бігун від призову поздоровив військових.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:08
+25
Взял и оскорбил морскую пехоту. Чмо!
показать весь комментарий
23.05.2020 13:08
+20
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 7182
показать весь комментарий
23.05.2020 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5905

...
показать весь комментарий
23.05.2020 13:07 Ответить
а новостей нет или открыть военные сайты несколько ладно пикчу зарепощу...
показать весь комментарий
23.05.2020 20:54 Ответить
Чотирижди бігун від призову поздоровив військових.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:08 Ответить
ага.. сюр какой-то!.. скажи?!
показать весь комментарий
23.05.2020 13:16 Ответить
Це не сюр. Думати, що зеленський це Головобородько і на базі цього піти й проголосувати- це сюр.
А те, що творить тепер зеленський це не сюр, це вже похідна від сюру. І до речі, сам зеленський і ще нічого такого не учудив, щоб могло зрівнятися в рівні ідіотизма з тим, що за нього проголосували.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:19 Ответить
Може він перевдягнувся піонеркою і поздоровив речівкою?
показать весь комментарий
23.05.2020 14:39 Ответить
Взял и оскорбил морскую пехоту. Чмо!
показать весь комментарий
23.05.2020 13:08 Ответить
Уклонист/торчек отмазывался от призыва,как мог.Ничтожество.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:11 Ответить
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 7182
показать весь комментарий
23.05.2020 13:18 Ответить
...і філіалу ФСБ КВН - Маслякова.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:31 Ответить
А среди морпехов есть армейские друзья Бубочки?
показать весь комментарий
23.05.2020 13:12 Ответить
слава богу ні. в нього інші баєвиє дрюзья

Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 4312
показать весь комментарий
23.05.2020 13:14 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 3029
показать весь комментарий
23.05.2020 16:09 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 4286
показать весь комментарий
23.05.2020 16:10 Ответить
пално!
он міліон раз с німі служил
показать весь комментарий
23.05.2020 13:14 Ответить
черговий закос під українського головнокомандувача
показать весь комментарий
23.05.2020 13:13 Ответить
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 4958
показать весь комментарий
23.05.2020 13:14 Ответить
"золотий вік"... тобі личить моє кріворож'є
показать весь комментарий
23.05.2020 13:17 Ответить
Це прикол чи він на повному серйозі таке написав?
Можу подарувати фотополімерну коронку з титановим штифтом. Третій верхній.
показать весь комментарий
23.05.2020 14:41 Ответить
военные должны плюнуть под ноги и разотись без команды...
не тот у их сегодня камандир, а дело дeлать надо!
показать весь комментарий
23.05.2020 13:24 Ответить
Армія України нагадує армію Франції при владі колаборана Петена і уряду в Віші.
показать весь комментарий
23.05.2020 13:28 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 9526
показать весь комментарий
23.05.2020 13:40 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 8337
показать весь комментарий
23.05.2020 13:41 Ответить
а где ссылка на профиль?
показать весь комментарий
23.05.2020 14:03 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 2849
показать весь комментарий
23.05.2020 13:43 Ответить
Звикло ще замолоду прислуговувати своїм замовникам по саунам, особливо на паРаші. Звикло в любих позах.
показать весь комментарий
23.05.2020 18:31 Ответить
👎👎👎
показать весь комментарий
23.05.2020 14:00 Ответить
"СТРАТЕГІЯ "ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ" В ДІЇ: КОМАНДУВАЧУ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ЗАПРОПОНУВАЛИ ПОЧЕСНУ ВІДСТАВКУ"
Військово-морські сили України в найближчим часом можуть отримати нового командувача.

Як стало відомо «Думській», днями нинішній комфлота адмірал Ігор Воронченко мав розмову з міністром оборони і головнокомандуючим Збройних сил. Йому наполегливо запропонували перейти на нову посаду - в Головну інспекцію МО.

Сам воєначальник підтвердив цю інформацію журналістам: «Так, була така розмова. Що ж, мабуть, пора передавати перехідний прапор », - сказав командувач ВМСУ.

Разом з тим, за його словами, наказ про переведення поки не підписаний. Зараз Воронченко знаходиться у відпустці.

Джерела видання в Міноборони кажуть, що майбутнє звільнення - це частина загального курсу військово-політичного керівництва країни на «перестати стріляти». У Зеленського сподіваються, що бойовий адмірал, який пройшов усі етапи війни з РФ, тихо піде в тінь, відмовившись від посади.

При Воронченко ВМСУ перетворилося в реальну бойову силу, що має весь спектр ******** озброєнь. Українська морська піхота тримає оборону на ключових ділянках фронту, кораблі і катери патрулюють узбережжя, а морські авіатори забезпечують їх роботу і проводять постійні тренування на полігонах. Незабаром ВМСУ поповниться протикорабельними комплексами наземного базування, що кардинальним чином змінить баланс сил в нашій частині Чорного моря.

«Таран і Хомчак розуміють, що Воронченко багато зробив для країни і за ним зараз стоїть реальна сила, тому намагаються діяти м'яко», - прокоментував співрозмовник.

У разі, якщо командувач все-таки погодиться на почесну відставку і спокійну роботу в апараті МО, його місце має зайняти контр-адмірал Олексій Неїжпапа, більш лояльний до нинішнього президента. Зараз він обіймає посаду заступника командувача - начальника управління бойової підготовки командування ВМСУ. З чуток, його підтримує всесильний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Посаду першого заступника КВМСУ пророкують нинішньому начальнику 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітану першого рангу Шаген Шайволодяну.

У останнього неоднозначна репутація в ВМС. «Український мілітарний портал» перераховує гріхи офіцера:

«При ньому центр став фігурантом декількох кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, а його учнів (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, прибирати стихійне звалище за межами частини і перераховувати гроші на ремонт в загальну касу», - зазначає портал.
показать весь комментарий
23.05.2020 14:00 Ответить
Моника, предложи мальчикам сладкого!)))
показать весь комментарий
23.05.2020 14:05 Ответить
цирк мо какой отроем де зелле? а почему нет?
с клованами у нас все в поряде - не смешные.
нада? - а и одолжим ото "дузззя"..... - вечно обоссаного в пачку))))
показать весь комментарий
23.05.2020 14:09 Ответить
23 травня 1918 року Гетьман Української Держави Павло Скоропадський видав наказ «Про початок формування бригади Морської піхоти в складі трьох полків для несення служби». Відтоді наші безстрашні морські піхотинці стоять на варті спокою та безпеки.
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 7448
показать весь комментарий
23.05.2020 16:45 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 5836
показать весь комментарий
23.05.2020 16:46 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 5958
показать весь комментарий
23.05.2020 16:47 Ответить
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 3119
показать весь комментарий
23.05.2020 16:48 Ответить
ну да, у того были яйца, а в этого Мендель в придачу к кокаину
показать весь комментарий
23.05.2020 17:00 Ответить
Смішно і недоречно, коли головнокома5дуючий є шмаркля-сцИкун, уклоніст та капітулянт.

Думаю, що поздоровлення від цього непорозуміння справжнім українським захисникам і патріотам абсолютно непотрібні.
показать весь комментарий
23.05.2020 18:28 Ответить
https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 Олександр Турчинов @Turchynov · 11 год Щиро вітаю воїнів - морських піхотинців з професійним святом! 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти. І через 100 років свято морських піхотинців почали відзначати саме у цей день.
показать весь комментарий
23.05.2020 21:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1263552813600321536 Vladimir.UA @A70V2 · 21 трав. ПІД ЗАВІСУ ДНЯ,ВАМ ДЛЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ
показать весь комментарий
23.05.2020 21:28 Ответить
Буба , как настоящий Морской пехотинец поздравил Морских пехотинцев .Струнко - Г1рко !
показать весь комментарий
23.05.2020 21:40 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
показать весь комментарий
23.05.2020 22:00 Ответить
Родичі полонених українських військових вважають, що Зеленський зрадив своїх солдат - "СтопРеванш"
Родичі полонених військових вважають, що верховний головнокомандувач Зеленський зрадив своїх солдатів. Звертаються до нього через інтернет, приходять на Банкову, але марно. Їх не включають в списки. "Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донеччині", - розповідає Тетяна Матюшенко, дружина полоненого Валерія Матюшенка.
"Обмін, який ось був ось цей - він викликав дуже багато питань. Чому наші близькі, наші рідні не потрапили в цей обмін", - цікавиться Ізабела Пєх, донька полоненої Олени Пєх
"Всі знають, де вони знаходяться, коли вони потрапили в цей полон. Чому офіс президента їх не чує? А він їх саме не чує. Вони змушені записувати звернення, які називають "Почуйте нас", - пояснює Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
Тим часом, зазначають журналісти, під час останнього обміну - в квітні, Зеленський повернув лише двох справжніх полонених.
"Сюди повертається 20 людей. З них лише двоє були учасниками операції ООС. І повертається колишній поліцейський ДНР, повертається кілька кримінальних злочинців", - пояснює Євген Магда, кандидат політичних наук. Детальніше дивіться в репортажі журналістів програми "СтопРеванш": https://www.5.ua/suspilstvo/rodychi-polonenykh-ukrainskykh-viiskovykh-vvazhaiut-shcho-zelenskyi-zradyv-svoikh-soldativ-stoprevansh-215677.html
показать весь комментарий
24.05.2020 00:14 Ответить
 
 