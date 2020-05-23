Зеленский поздравил морских пехотинцев
Президент Владимир Зеленский поздравил по случаю Дня морской пехоты Украины отметил роль украинских морских пехотинцев в защите территориальной целостности страны от агрессии России.
Поздравление президента опубликовано на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые морские пехотинцы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины – профессиональным праздником воинов, обладающих особыми навыками и специальной подготовкой, и способных действовать одинаково эффективно на суше, на море и в воздухе, выполняя важные задачи при любых условиях боевой обстановки", — говорится поздравлении.
Зеленский подчеркнул, что морская пехота – больше, чем просто род войск. "Это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию патриотов Украины, которые всегда там, где тяжело, где необходима скорость, решительность и победа. Именно поэтому лозунг "Верный всегда" является настоящей визитной карточкой украинского морского пехотинца", — отметил он.
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Президент указал, что во времена судьбоносных испытаний для Украины морские пехотинцы своим примером и умелыми действиями на практике доказали высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором.
"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам морской пехоты за стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. В этот день мы кланяемся семьям и родным павших защитников, чтя память каждого, кто отдал свою жизнь во имя Украины. Убежден, что украинские морские пехотинцы и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", — говорится в поздравлении Зеленского.
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А те, що творить тепер зеленський це не сюр, це вже похідна від сюру. І до речі, сам зеленський і ще нічого такого не учудив, щоб могло зрівнятися в рівні ідіотизма з тим, що за нього проголосували.
он міліон раз с німі служил
Можу подарувати фотополімерну коронку з титановим штифтом. Третій верхній.
не тот у их сегодня камандир, а дело дeлать надо!
Військово-морські сили України в найближчим часом можуть отримати нового командувача.
Як стало відомо «Думській», днями нинішній комфлота адмірал Ігор Воронченко мав розмову з міністром оборони і головнокомандуючим Збройних сил. Йому наполегливо запропонували перейти на нову посаду - в Головну інспекцію МО.
Сам воєначальник підтвердив цю інформацію журналістам: «Так, була така розмова. Що ж, мабуть, пора передавати перехідний прапор », - сказав командувач ВМСУ.
Разом з тим, за його словами, наказ про переведення поки не підписаний. Зараз Воронченко знаходиться у відпустці.
Джерела видання в Міноборони кажуть, що майбутнє звільнення - це частина загального курсу військово-політичного керівництва країни на «перестати стріляти». У Зеленського сподіваються, що бойовий адмірал, який пройшов усі етапи війни з РФ, тихо піде в тінь, відмовившись від посади.
При Воронченко ВМСУ перетворилося в реальну бойову силу, що має весь спектр ******** озброєнь. Українська морська піхота тримає оборону на ключових ділянках фронту, кораблі і катери патрулюють узбережжя, а морські авіатори забезпечують їх роботу і проводять постійні тренування на полігонах. Незабаром ВМСУ поповниться протикорабельними комплексами наземного базування, що кардинальним чином змінить баланс сил в нашій частині Чорного моря.
«Таран і Хомчак розуміють, що Воронченко багато зробив для країни і за ним зараз стоїть реальна сила, тому намагаються діяти м'яко», - прокоментував співрозмовник.
У разі, якщо командувач все-таки погодиться на почесну відставку і спокійну роботу в апараті МО, його місце має зайняти контр-адмірал Олексій Неїжпапа, більш лояльний до нинішнього президента. Зараз він обіймає посаду заступника командувача - начальника управління бойової підготовки командування ВМСУ. З чуток, його підтримує всесильний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Посаду першого заступника КВМСУ пророкують нинішньому начальнику 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітану першого рангу Шаген Шайволодяну.
У останнього неоднозначна репутація в ВМС. «Український мілітарний портал» перераховує гріхи офіцера:
«При ньому центр став фігурантом декількох кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, а його учнів (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, прибирати стихійне звалище за межами частини і перераховувати гроші на ремонт в загальну касу», - зазначає портал.
с клованами у нас все в поряде - не смешные.
нада? - а и одолжим ото "дузззя"..... - вечно обоссаного в пачку))))
Думаю, що поздоровлення від цього непорозуміння справжнім українським захисникам і патріотам абсолютно непотрібні.
Родичі полонених військових вважають, що верховний головнокомандувач Зеленський зрадив своїх солдатів. Звертаються до нього через інтернет, приходять на Банкову, але марно. Їх не включають в списки. "Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донеччині", - розповідає Тетяна Матюшенко, дружина полоненого Валерія Матюшенка.
"Обмін, який ось був ось цей - він викликав дуже багато питань. Чому наші близькі, наші рідні не потрапили в цей обмін", - цікавиться Ізабела Пєх, донька полоненої Олени Пєх
"Всі знають, де вони знаходяться, коли вони потрапили в цей полон. Чому офіс президента їх не чує? А він їх саме не чує. Вони змушені записувати звернення, які називають "Почуйте нас", - пояснює Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
Тим часом, зазначають журналісти, під час останнього обміну - в квітні, Зеленський повернув лише двох справжніх полонених.
"Сюди повертається 20 людей. З них лише двоє були учасниками операції ООС. І повертається колишній поліцейський ДНР, повертається кілька кримінальних злочинців", - пояснює Євген Магда, кандидат політичних наук. Детальніше дивіться в репортажі журналістів програми "СтопРеванш": https://www.5.ua/suspilstvo/rodychi-polonenykh-ukrainskykh-viiskovykh-vvazhaiut-shcho-zelenskyi-zradyv-svoikh-soldativ-stoprevansh-215677.html