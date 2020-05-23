Зеленський привітав морських піхотинців
Президент Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із нагоди Дня морської піхоти України, вказав на їхню важливу роль у захисті територіальної цілісності країни від агресії Росії.
Привітання президента опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні морські піхотинці! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем морської піхоти України - професійним святом воїнів, які володіють особливими навичками та спеціальною підготовкою і спроможні діяти однаково ефективно на суші, на морі та в повітрі, виконуючи важливі завдання за будь-яких умов бойової обстановки", - йдеться привітанні.
Зеленський підкреслив, що морська піхота - більше, аніж просто рід військ. "Це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню патріотів України, які завжди там, де важко, де необхідна швидкість, рішучість і перемога. Саме тому гасло "Вірний завжди" є справжньою візитною карткою українського морського піхотинця", - зазначив він.
Президент зазначив, що у часи доленосних випробувань для нашої держави морські піхотинці своїм прикладом та вмілими діями на практиці довели високу бойову майстерність, демонструючи мужність та відвагу у протистоянні з російським агресором.
"Від імені українського народу висловлюю подяку особовому складу та ветеранам морської піхоти за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Цього дня ми вклоняємось сім’ям та родинам полеглих захисників, вшановуючи пам’ять про кожного, хто віддав своє життя в ім’я України. Переконаний, що українські морські піхотинці й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог. Слава морській піхоті України! Слава Україні!" - йдеться в привітанні Зеленського.
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А те, що творить тепер зеленський це не сюр, це вже похідна від сюру. І до речі, сам зеленський і ще нічого такого не учудив, щоб могло зрівнятися в рівні ідіотизма з тим, що за нього проголосували.
он міліон раз с німі служил
Можу подарувати фотополімерну коронку з титановим штифтом. Третій верхній.
не тот у их сегодня камандир, а дело дeлать надо!
Військово-морські сили України в найближчим часом можуть отримати нового командувача.
Як стало відомо «Думській», днями нинішній комфлота адмірал Ігор Воронченко мав розмову з міністром оборони і головнокомандуючим Збройних сил. Йому наполегливо запропонували перейти на нову посаду - в Головну інспекцію МО.
Сам воєначальник підтвердив цю інформацію журналістам: «Так, була така розмова. Що ж, мабуть, пора передавати перехідний прапор », - сказав командувач ВМСУ.
Разом з тим, за його словами, наказ про переведення поки не підписаний. Зараз Воронченко знаходиться у відпустці.
Джерела видання в Міноборони кажуть, що майбутнє звільнення - це частина загального курсу військово-політичного керівництва країни на «перестати стріляти». У Зеленського сподіваються, що бойовий адмірал, який пройшов усі етапи війни з РФ, тихо піде в тінь, відмовившись від посади.
При Воронченко ВМСУ перетворилося в реальну бойову силу, що має весь спектр ******** озброєнь. Українська морська піхота тримає оборону на ключових ділянках фронту, кораблі і катери патрулюють узбережжя, а морські авіатори забезпечують їх роботу і проводять постійні тренування на полігонах. Незабаром ВМСУ поповниться протикорабельними комплексами наземного базування, що кардинальним чином змінить баланс сил в нашій частині Чорного моря.
«Таран і Хомчак розуміють, що Воронченко багато зробив для країни і за ним зараз стоїть реальна сила, тому намагаються діяти м'яко», - прокоментував співрозмовник.
У разі, якщо командувач все-таки погодиться на почесну відставку і спокійну роботу в апараті МО, його місце має зайняти контр-адмірал Олексій Неїжпапа, більш лояльний до нинішнього президента. Зараз він обіймає посаду заступника командувача - начальника управління бойової підготовки командування ВМСУ. З чуток, його підтримує всесильний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Посаду першого заступника КВМСУ пророкують нинішньому начальнику 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітану першого рангу Шаген Шайволодяну.
У останнього неоднозначна репутація в ВМС. «Український мілітарний портал» перераховує гріхи офіцера:
«При ньому центр став фігурантом декількох кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, а його учнів (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, прибирати стихійне звалище за межами частини і перераховувати гроші на ремонт в загальну касу», - зазначає портал.
с клованами у нас все в поряде - не смешные.
нада? - а и одолжим ото "дузззя"..... - вечно обоссаного в пачку))))
Думаю, що поздоровлення від цього непорозуміння справжнім українським захисникам і патріотам абсолютно непотрібні.
Родичі полонених військових вважають, що верховний головнокомандувач Зеленський зрадив своїх солдатів. Звертаються до нього через інтернет, приходять на Банкову, але марно. Їх не включають в списки. "Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донеччині", - розповідає Тетяна Матюшенко, дружина полоненого Валерія Матюшенка.
"Обмін, який ось був ось цей - він викликав дуже багато питань. Чому наші близькі, наші рідні не потрапили в цей обмін", - цікавиться Ізабела Пєх, донька полоненої Олени Пєх
"Всі знають, де вони знаходяться, коли вони потрапили в цей полон. Чому офіс президента їх не чує? А він їх саме не чує. Вони змушені записувати звернення, які називають "Почуйте нас", - пояснює Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
Тим часом, зазначають журналісти, під час останнього обміну - в квітні, Зеленський повернув лише двох справжніх полонених.
"Сюди повертається 20 людей. З них лише двоє були учасниками операції ООС. І повертається колишній поліцейський ДНР, повертається кілька кримінальних злочинців", - пояснює Євген Магда, кандидат політичних наук. Детальніше дивіться в репортажі журналістів програми "СтопРеванш": https://www.5.ua/suspilstvo/rodychi-polonenykh-ukrainskykh-viiskovykh-vvazhaiut-shcho-zelenskyi-zradyv-svoikh-soldativ-stoprevansh-215677.html