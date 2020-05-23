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Зеленський привітав морських піхотинців

Зеленський привітав морських піхотинців

Президент Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із нагоди Дня морської піхоти України, вказав на їхню важливу роль у захисті територіальної цілісності країни від агресії Росії.

Привітання президента опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні морські піхотинці! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем морської піхоти України - професійним святом воїнів, які володіють особливими навичками та спеціальною підготовкою і спроможні діяти однаково ефективно на суші, на морі та в повітрі, виконуючи важливі завдання за будь-яких умов бойової обстановки", - йдеться привітанні.

Зеленський підкреслив, що морська піхота - більше, аніж просто рід військ. "Це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню патріотів України, які завжди там, де важко, де необхідна швидкість, рішучість і перемога. Саме тому гасло "Вірний завжди" є справжньою візитною карткою українського морського піхотинця", - зазначив він.

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Президент зазначив, що у часи доленосних випробувань для нашої держави морські піхотинці своїм прикладом та вмілими діями на практиці довели високу бойову майстерність, демонструючи мужність та відвагу у протистоянні з російським агресором.

"Від імені українського народу висловлюю подяку особовому складу та ветеранам морської піхоти за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Цього дня ми вклоняємось сім’ям та родинам полеглих захисників, вшановуючи пам’ять про кожного, хто віддав своє життя в ім’я України. Переконаний, що українські морські піхотинці й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог. Слава морській піхоті України! Слава Україні!" - йдеться в привітанні Зеленського.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) привітання (730) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+28
Чотирижди бігун від призову поздоровив військових.
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23.05.2020 13:08
+25
Взял и оскорбил морскую пехоту. Чмо!
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23.05.2020 13:08
+20
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 7182
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23.05.2020 13:18
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Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 5905

...
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23.05.2020 13:07 Відповісти
а новостей нет или открыть военные сайты несколько ладно пикчу зарепощу...
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23.05.2020 20:54 Відповісти
Чотирижди бігун від призову поздоровив військових.
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23.05.2020 13:08 Відповісти
ага.. сюр какой-то!.. скажи?!
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23.05.2020 13:16 Відповісти
Це не сюр. Думати, що зеленський це Головобородько і на базі цього піти й проголосувати- це сюр.
А те, що творить тепер зеленський це не сюр, це вже похідна від сюру. І до речі, сам зеленський і ще нічого такого не учудив, щоб могло зрівнятися в рівні ідіотизма з тим, що за нього проголосували.
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23.05.2020 13:19 Відповісти
Може він перевдягнувся піонеркою і поздоровив речівкою?
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23.05.2020 14:39 Відповісти
Взял и оскорбил морскую пехоту. Чмо!
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23.05.2020 13:08 Відповісти
Уклонист/торчек отмазывался от призыва,как мог.Ничтожество.
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23.05.2020 13:11 Відповісти
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 7182
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23.05.2020 13:18 Відповісти
...і філіалу ФСБ КВН - Маслякова.
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23.05.2020 13:31 Відповісти
А среди морпехов есть армейские друзья Бубочки?
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23.05.2020 13:12 Відповісти
слава богу ні. в нього інші баєвиє дрюзья

Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 4312
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23.05.2020 13:14 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 3029
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23.05.2020 16:09 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 4286
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23.05.2020 16:10 Відповісти
пално!
он міліон раз с німі служил
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23.05.2020 13:14 Відповісти
черговий закос під українського головнокомандувача
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23.05.2020 13:13 Відповісти
Зеленский поздравил морских пехотинцев - Цензор.НЕТ 4958
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23.05.2020 13:14 Відповісти
"золотий вік"... тобі личить моє кріворож'є
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23.05.2020 13:17 Відповісти
Це прикол чи він на повному серйозі таке написав?
Можу подарувати фотополімерну коронку з титановим штифтом. Третій верхній.
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23.05.2020 14:41 Відповісти
военные должны плюнуть под ноги и разотись без команды...
не тот у их сегодня камандир, а дело дeлать надо!
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23.05.2020 13:24 Відповісти
Армія України нагадує армію Франції при владі колаборана Петена і уряду в Віші.
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23.05.2020 13:28 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 9526
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23.05.2020 13:40 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 8337
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23.05.2020 13:41 Відповісти
а где ссылка на профиль?
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23.05.2020 14:03 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 2849
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23.05.2020 13:43 Відповісти
Звикло ще замолоду прислуговувати своїм замовникам по саунам, особливо на паРаші. Звикло в любих позах.
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23.05.2020 18:31 Відповісти
👎👎👎
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23.05.2020 14:00 Відповісти
"СТРАТЕГІЯ "ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ" В ДІЇ: КОМАНДУВАЧУ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ЗАПРОПОНУВАЛИ ПОЧЕСНУ ВІДСТАВКУ"
Військово-морські сили України в найближчим часом можуть отримати нового командувача.

Як стало відомо «Думській», днями нинішній комфлота адмірал Ігор Воронченко мав розмову з міністром оборони і головнокомандуючим Збройних сил. Йому наполегливо запропонували перейти на нову посаду - в Головну інспекцію МО.

Сам воєначальник підтвердив цю інформацію журналістам: «Так, була така розмова. Що ж, мабуть, пора передавати перехідний прапор », - сказав командувач ВМСУ.

Разом з тим, за його словами, наказ про переведення поки не підписаний. Зараз Воронченко знаходиться у відпустці.

Джерела видання в Міноборони кажуть, що майбутнє звільнення - це частина загального курсу військово-політичного керівництва країни на «перестати стріляти». У Зеленського сподіваються, що бойовий адмірал, який пройшов усі етапи війни з РФ, тихо піде в тінь, відмовившись від посади.

При Воронченко ВМСУ перетворилося в реальну бойову силу, що має весь спектр ******** озброєнь. Українська морська піхота тримає оборону на ключових ділянках фронту, кораблі і катери патрулюють узбережжя, а морські авіатори забезпечують їх роботу і проводять постійні тренування на полігонах. Незабаром ВМСУ поповниться протикорабельними комплексами наземного базування, що кардинальним чином змінить баланс сил в нашій частині Чорного моря.

«Таран і Хомчак розуміють, що Воронченко багато зробив для країни і за ним зараз стоїть реальна сила, тому намагаються діяти м'яко», - прокоментував співрозмовник.

У разі, якщо командувач все-таки погодиться на почесну відставку і спокійну роботу в апараті МО, його місце має зайняти контр-адмірал Олексій Неїжпапа, більш лояльний до нинішнього президента. Зараз він обіймає посаду заступника командувача - начальника управління бойової підготовки командування ВМСУ. З чуток, його підтримує всесильний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Посаду першого заступника КВМСУ пророкують нинішньому начальнику 198-го навчального центру флоту в Миколаєві капітану першого рангу Шаген Шайволодяну.

У останнього неоднозначна репутація в ВМС. «Український мілітарний портал» перераховує гріхи офіцера:

«При ньому центр став фігурантом декількох кримінальних справ, пов'язаних з корупцією, а його учнів (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, прибирати стихійне звалище за межами частини і перераховувати гроші на ремонт в загальну касу», - зазначає портал.
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23.05.2020 14:00 Відповісти
Моника, предложи мальчикам сладкого!)))
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23.05.2020 14:05 Відповісти
цирк мо какой отроем де зелле? а почему нет?
с клованами у нас все в поряде - не смешные.
нада? - а и одолжим ото "дузззя"..... - вечно обоссаного в пачку))))
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23.05.2020 14:09 Відповісти
23 травня 1918 року Гетьман Української Держави Павло Скоропадський видав наказ «Про початок формування бригади Морської піхоти в складі трьох полків для несення служби». Відтоді наші безстрашні морські піхотинці стоять на варті спокою та безпеки.
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 7448
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23.05.2020 16:45 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 5836
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23.05.2020 16:46 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 5958
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23.05.2020 16:47 Відповісти
Зеленський привітав морських піхотинців - Цензор.НЕТ 3119
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23.05.2020 16:48 Відповісти
ну да, у того были яйца, а в этого Мендель в придачу к кокаину
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23.05.2020 17:00 Відповісти
Смішно і недоречно, коли головнокома5дуючий є шмаркля-сцИкун, уклоніст та капітулянт.

Думаю, що поздоровлення від цього непорозуміння справжнім українським захисникам і патріотам абсолютно непотрібні.
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23.05.2020 18:28 Відповісти
https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 Олександр Турчинов @Turchynov · 11 год Щиро вітаю воїнів - морських піхотинців з професійним святом! 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти. І через 100 років свято морських піхотинців почали відзначати саме у цей день.
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23.05.2020 21:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1263552813600321536 Vladimir.UA @A70V2 · 21 трав. ПІД ЗАВІСУ ДНЯ,ВАМ ДЛЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ
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23.05.2020 21:28 Відповісти
Буба , как настоящий Морской пехотинец поздравил Морских пехотинцев .Струнко - Г1рко !
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23.05.2020 21:40 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
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23.05.2020 22:00 Відповісти
Родичі полонених українських військових вважають, що Зеленський зрадив своїх солдат - "СтопРеванш"
Родичі полонених військових вважають, що верховний головнокомандувач Зеленський зрадив своїх солдатів. Звертаються до нього через інтернет, приходять на Банкову, але марно. Їх не включають в списки. "Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як в списки потрапляють люди, які не мають відношення до конфлікту на Донеччині", - розповідає Тетяна Матюшенко, дружина полоненого Валерія Матюшенка.
"Обмін, який ось був ось цей - він викликав дуже багато питань. Чому наші близькі, наші рідні не потрапили в цей обмін", - цікавиться Ізабела Пєх, донька полоненої Олени Пєх
"Всі знають, де вони знаходяться, коли вони потрапили в цей полон. Чому офіс президента їх не чує? А він їх саме не чує. Вони змушені записувати звернення, які називають "Почуйте нас", - пояснює Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук.
Тим часом, зазначають журналісти, під час останнього обміну - в квітні, Зеленський повернув лише двох справжніх полонених.
"Сюди повертається 20 людей. З них лише двоє були учасниками операції ООС. І повертається колишній поліцейський ДНР, повертається кілька кримінальних злочинців", - пояснює Євген Магда, кандидат політичних наук. Детальніше дивіться в репортажі журналістів програми "СтопРеванш": https://www.5.ua/suspilstvo/rodychi-polonenykh-ukrainskykh-viiskovykh-vvazhaiut-shcho-zelenskyi-zradyv-svoikh-soldativ-stoprevansh-215677.html
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24.05.2020 00:14 Відповісти
 
 