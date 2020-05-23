Президент Володимир Зеленський привітав морських піхотинців із нагоди Дня морської піхоти України, вказав на їхню важливу роль у захисті територіальної цілісності країни від агресії Росії.

Привітання президента опубліковано на його офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні морські піхотинці! Дорогі ветерани! Вітаю вас із Днем морської піхоти України - професійним святом воїнів, які володіють особливими навичками та спеціальною підготовкою і спроможні діяти однаково ефективно на суші, на морі та в повітрі, виконуючи важливі завдання за будь-яких умов бойової обстановки", - йдеться привітанні.

Зеленський підкреслив, що морська піхота - більше, аніж просто рід військ. "Це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню патріотів України, які завжди там, де важко, де необхідна швидкість, рішучість і перемога. Саме тому гасло "Вірний завжди" є справжньою візитною карткою українського морського піхотинця", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Президент зазначив, що у часи доленосних випробувань для нашої держави морські піхотинці своїм прикладом та вмілими діями на практиці довели високу бойову майстерність, демонструючи мужність та відвагу у протистоянні з російським агресором.

"Від імені українського народу висловлюю подяку особовому складу та ветеранам морської піхоти за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Цього дня ми вклоняємось сім’ям та родинам полеглих захисників, вшановуючи пам’ять про кожного, хто віддав своє життя в ім’я України. Переконаний, що українські морські піхотинці й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог. Слава морській піхоті України! Слава Україні!" - йдеться в привітанні Зеленського.

Читайте також: Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський