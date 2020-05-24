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Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам

Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", - йдеться в привітанні.

Президент України побажав злагоди та процвітання кожній мусульманській родині.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) іслам (41) привітання (730) свято (682) мусульмани (91)


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Топ коментарі
+25
Растет ослик...вширь растет....щеки так точно....хорошо видать харчуется из бюджета...
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24.05.2020 11:31
+13
Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом - Цензор.НЕТ 5822

...
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24.05.2020 11:31
+13
Кадырова поздравь еще с Рамзан-бараном, извинившись загодя.))
хотя может уже погиб от вируса, доон жи есть.
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24.05.2020 11:34
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Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом - Цензор.НЕТ 5822

...
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24.05.2020 11:31 Відповісти
14Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам - Цензор.НЕТ 931
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24.05.2020 12:04 Відповісти
Растет ослик...вширь растет....щеки так точно....хорошо видать харчуется из бюджета...
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24.05.2020 11:31 Відповісти
Интересно он до пояса на фото. А внизу семейные трусы или боксеры?
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24.05.2020 11:45 Відповісти
стрынги
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24.05.2020 12:12 Відповісти
Внизу пианина
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24.05.2020 14:32 Відповісти
Рояль,на котором он до сих пор играет...****!!
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24.05.2020 14:52 Відповісти
Кадырова поздравь еще с Рамзан-бараном, извинившись загодя.))
хотя может уже погиб от вируса, доон жи есть.
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24.05.2020 11:34 Відповісти
Нормально його каДирка шуганув. Досі сциться
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24.05.2020 12:36 Відповісти
Прочиталось ....показалось... поздравил мусульман Украины с Рамзан-Кадыровым, а вообще Кадыров молодец за московские деньги построил такую большую Мечеть и наверное тащиться, что у Московии церковь не признана в Мире и у московитов святой человек лежит в Мавзолее... но это другая история
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24.05.2020 11:35 Відповісти
Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам - Цензор.НЕТ 4071
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24.05.2020 13:49 Відповісти
Это промежуточный этап для введения еврейских праздников и превращения Украины в Палестину-2 по мере ликвидации местных аборигенов. Двойное гражданство тоже для этого, для возможности скупки недвижимости и земли израилитянами.
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24.05.2020 15:12 Відповісти
Так еврейские праздники у нас давно отмечаются.
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24.05.2020 18:15 Відповісти
Просто у нас советские у власти ,а у них нет своего государства (был ссср) ,так они всех под один лозунг " веряне всех стран соединяйтесь!"
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24.05.2020 15:28 Відповісти
поздравил бы лучше турок и ливийцев которые косят вагнеров в Ливии
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24.05.2020 11:35 Відповісти
лучше б ты не вякал здесь и не указывал что делать лучше другим..
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24.05.2020 11:55 Відповісти
скока там щас дают за зажмуренного боевика скоторожалкам? лямика 2 срублей и гроб бесплатно?
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24.05.2020 11:57 Відповісти
не боись, пиши, здесь тебя не повяжут русская мразота
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24.05.2020 12:00 Відповісти
Козёл Борис - иди на паРашу!
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24.05.2020 12:01 Відповісти
зачем? шоб ты там меня встретил и заложил мусорам шо я типо ненавижу Путина?
мне и здесь хреново, а не то что у вас там
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24.05.2020 12:03 Відповісти
Ты это...на сру.сми кукарекай давай,петушило лагерное.
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24.05.2020 14:54 Відповісти
За побєду ! Внукі воєвалі !
Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам - Цензор.НЕТ 8616
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24.05.2020 13:19 Відповісти
Украинскому народу тоже нужно тянуться к одной церкви украинской,я не замечал чтобы израильтяне у себя ходили в московскую Синагогу
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24.05.2020 11:38 Відповісти
ну да, свои попы ближе к кошельку
особенно духовно когда гражданина сбил на джипе свой поп(а ведь если бы не сбил свой, то это бы сделал поп Рашки))
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24.05.2020 12:05 Відповісти
Ну да то ли московский ,то ли израильский в Израиле чихнёт коронавирусом на израильтянина.
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24.05.2020 12:12 Відповісти
збивають переважно мордовські попи хоча попами їх називати все одно що гонорею назвати гонораром
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24.05.2020 14:55 Відповісти
Есть там и церковь, и мечеть в Израиле.
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24.05.2020 18:21 Відповісти
какая Московская? Многие не понимают сути изложенного ,потому что не понимают как можно жить одинаково в государстве Украина и в любом государстве ЕС, многие живущие в Украине хотят жить как при ссср и чтобы за всё отвечала Масква и правительство Кремля мля мля., а приезжают вк примеру в Польшу .то за Мацкву забывают и боятся даже плюнуть на площади в Польше ,потому что получат по мебальнику.
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24.05.2020 19:24 Відповісти
Чёрт знает что!
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24.05.2020 11:41 Відповісти
Какой-то у меня диссонанс.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Рамадан - это месяц поста для мусульман.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC Курбан-байрам - свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге - ід аль-фітр). Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

А вот Рамазан-Байрама я как-то не припомню. Надо понимать, Зеленский опять обосрался?
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24.05.2020 11:43 Відповісти
ты про эти праздники только в Википедии читал? Сначала стань более образованным и тогда подобных вопросов у тебя не возникнет. Сейчас ты говоришь вроде: ну хорошо, про Рождество слышал, про Пасху.. но Крещение - что это за набор букв?
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24.05.2020 11:58 Відповісти
ну давай ти свою правду, яке сьогодні свято, я кажу що Ураза- Байрам.
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24.05.2020 12:03 Відповісти
Необразованный ты человечек.. Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)
Ид ал-Фитр (другие названия: ал-'ид ас-сагир - араб.; рамазан-байрам, кучук-байрам - тюркск.; шекер-байрамы - тур.; ураза-байрам - татар.) - празд­ник разговения в честь завершения поста (ас-саум) в месяц https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151747/ Рамадан .

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/
© Кавказский Узел
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24.05.2020 12:07 Відповісти
і? свято Ураза-Байрам в місяць рамадан. так?
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24.05.2020 12:12 Відповісти
так.

Праздник Ид ал-Фитр (Ураза-Байрам) воспринимается мусульманами как прощание со светлыми днями месяца Рамадан, когда верующие посредством поста укрепляли свою веру, усмиряли страсти, оказывали помощь нуждающимся.
Для мусульманина считается желательным помолиться в ночь перед праздником и просить у Аллаха благословения; читать Коран и восхвалять Всевышнего. В одном из хадисов сказано, что молитвы - дуа верующих, вознесенные именно в ночное время перед двумя знаменательными праздниками: Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, будут непременно услышаныhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/#note_4 4 .
Также Пророк Мухаммад говорил: "Кто выстаивал ночную молитву в ночь на Ид уль-фитр (Ураза-Байрам) и в ночь на Ид уль-адха (Курбан-Байрам), веря в воздаяние от Всевышнего, сердце того не умрет в день, когда сердца [многих] умрут". (хадис от Абу Умамата Ясина).
Перед тем как пойти в мечеть в день праздника, мусульманину желательно (мустахаб) совершить полное омовение и, использовав ароматы и благовония, надеть праздничную, парадную одежду. Мусульмане считают примером для подражания Пророка Мухаммада, который особенно в эти праздничные дни, как и в пятницу, пользовался благовониями. Также у посланника Аллаха была специальная накидка-плащ, которую он надевал, отправляясь в мечеть именно в эти дни и пятницу.
Мусульманам предписывается приехать в мечеть заблаговременно, чтобы занять место в первых рядах. В праздник завершения поста (Ураза-Байрам) перед отправлением в мечеть обычно съедают что-то сладкое, лучше всего - нечетное количество финиковhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/#note_5 5 .

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/
© Кавказский Узел
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24.05.2020 12:16 Відповісти
я просто не мусульманин, і багато чого не розумію. ось і хочу дізнатись
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24.05.2020 12:21 Відповісти
Кхм... А Ураза-Байрам когда???
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24.05.2020 11:51 Відповісти
У зеленожопого ослика это праздник в связи с новостями сру.сми о том что Кадыров пошел типа на поправку,вот он сцыкливое туловище,так его и поздравил с этим,с праздником Рамзан-Барана.
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24.05.2020 14:57 Відповісти
Наверно это опять юмор?
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24.05.2020 18:24 Відповісти
Зеленский с ним и поздравил.
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24.05.2020 12:08 Відповісти
https://www.ukr.net/ua/
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24.05.2020 12:15 Відповісти
Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам - Цензор.НЕТ 2111
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24.05.2020 13:43 Відповісти
Я тоже этого не понимаю...я читал где то ,что если любой гражданин побывавший в Израиле или в Индии,то он не может заехать к примеру в Пакистан.Наверное арабы не сильно любят эти народы
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24.05.2020 15:35 Відповісти
https://www.ukr.net/ua/

вверху слева
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24.05.2020 11:55 Відповісти
Яка гарна Бубочка!
Ще люди сплять у вихідний день. А вона вже приїхала у ОПУ, так у вихідний день, написала вітання і вже о 8:00 Мандель його оприлюднила.
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24.05.2020 12:09 Відповісти
да уж, барыгам исчо 10 лет под клоуном терпеть)))))))
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24.05.2020 12:11 Відповісти
Тварь главное праздники не забывает ,,, ублюдок ,, в стране жопа,,, а ты гуляй,, Вася,
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24.05.2020 12:14 Відповісти
Ураза́-байра́м (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA перс. روزه‎ rūzeh - «пост» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. bayram - «праздник») или Ид-аль-Фитр (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. عيد الفطر‎ - «праздник прекращения поста»), известен также как Пра́здник разгове́ния - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC исламский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 праздник , отмечаемый в честь окончания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BC поста в месяц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Рамадан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] . Отмечается в первый день месяца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C Шавваль .
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24.05.2020 12:21 Відповісти
Іудей вітає мусульман.
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24.05.2020 12:24 Відповісти
Обязан.А то не так поймут .
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24.05.2020 12:29 Відповісти
Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам - Цензор.НЕТ 5159
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24.05.2020 12:38 Відповісти
И будет страшен этот день,
Погибель, и для нас - награда,
В страну где правит иудей,
Придут воители Аллаха!

И мы придем к святой земле,
Размеренным и твердым шагом,
Во всесжигающем огне,
Разверзнув черный флаг Джихада!

И сдается мне, что Муцураев и сам не представлял, как его песня подойдет к украинским реалиям. Правители-иудеи, святая украинская земля, и спасение в священном Джихаде против их дьявольского засилья. Раз Украину от них не спас крест, значит спасет полумесяц. Воистину Аллах Вели́к!
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24.05.2020 12:39 Відповісти
Зеленский поздравил Кадырова с праздником Рамзан-Барана.
К мусульманскому Ураза-Байрам это не имеет никакого отношения.
От себя лично..всех мусульман поздравляю с праздником Ураза-Байрам,пусть в вашей душе и ваших сердцах всегда присутствует Аллах(!).
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24.05.2020 15:02 Відповісти
всё верно поздравил.
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24.05.2020 18:26 Відповісти
Теперь и мусульмане поздравят Вовочку - будет ему праздник.
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24.05.2020 19:57 Відповісти
 
 