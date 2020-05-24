Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам
Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Рамазан-Байрам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", - йдеться в привітанні.
Президент України побажав злагоди та процвітання кожній мусульманській родині.
Топ коментарі
+25 Привет
показати весь коментар24.05.2020 11:31
+13 Вася Шевченко #371210
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+13 Борис Козлов #446474
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хотя может уже погиб от вируса, доон жи есть.
мне и здесь хреново, а не то что у вас там
особенно духовно когда гражданина сбил на джипе свой поп(а ведь если бы не сбил свой, то это бы сделал поп Рашки))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD Рамадан - это месяц поста для мусульман.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC Курбан-байрам - свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге - ід аль-фітр). Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.
А вот Рамазан-Байрама я как-то не припомню. Надо понимать, Зеленский опять обосрался?
Ид ал-Фитр (другие названия: ал-'ид ас-сагир - араб.; рамазан-байрам, кучук-байрам - тюркск.; шекер-байрамы - тур.; ураза-байрам - татар.) - праздник разговения в честь завершения поста (ас-саум) в месяц https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151747/ Рамадан .
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/
© Кавказский Узел
Праздник Ид ал-Фитр (Ураза-Байрам) воспринимается мусульманами как прощание со светлыми днями месяца Рамадан, когда верующие посредством поста укрепляли свою веру, усмиряли страсти, оказывали помощь нуждающимся.
Для мусульманина считается желательным помолиться в ночь перед праздником и просить у Аллаха благословения; читать Коран и восхвалять Всевышнего. В одном из хадисов сказано, что молитвы - дуа верующих, вознесенные именно в ночное время перед двумя знаменательными праздниками: Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, будут непременно услышаныhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/#note_4 4 .
Также Пророк Мухаммад говорил: "Кто выстаивал ночную молитву в ночь на Ид уль-фитр (Ураза-Байрам) и в ночь на Ид уль-адха (Курбан-Байрам), веря в воздаяние от Всевышнего, сердце того не умрет в день, когда сердца [многих] умрут". (хадис от Абу Умамата Ясина).
Перед тем как пойти в мечеть в день праздника, мусульманину желательно (мустахаб) совершить полное омовение и, использовав ароматы и благовония, надеть праздничную, парадную одежду. Мусульмане считают примером для подражания Пророка Мухаммада, который особенно в эти праздничные дни, как и в пятницу, пользовался благовониями. Также у посланника Аллаха была специальная накидка-плащ, которую он надевал, отправляясь в мечеть именно в эти дни и пятницу.
Мусульманам предписывается приехать в мечеть заблаговременно, чтобы занять место в первых рядах. В праздник завершения поста (Ураза-Байрам) перед отправлением в мечеть обычно съедают что-то сладкое, лучше всего - нечетное количество финиковhttps://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/#note_5 5 .
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/209618/
© Кавказский Узел
вверху слева
Ще люди сплять у вихідний день. А вона вже приїхала у ОПУ, так у вихідний день, написала вітання і вже о 8:00 Мандель його оприлюднила.
Погибель, и для нас - награда,
В страну где правит иудей,
Придут воители Аллаха!
И мы придем к святой земле,
Размеренным и твердым шагом,
Во всесжигающем огне,
Разверзнув черный флаг Джихада!
И сдается мне, что Муцураев и сам не представлял, как его песня подойдет к украинским реалиям. Правители-иудеи, святая украинская земля, и спасение в священном Джихаде против их дьявольского засилья. Раз Украину от них не спас крест, значит спасет полумесяц. Воистину Аллах Вели́к!
К мусульманскому Ураза-Байрам это не имеет никакого отношения.
От себя лично..всех мусульман поздравляю с праздником Ураза-Байрам,пусть в вашей душе и ваших сердцах всегда присутствует Аллах(!).