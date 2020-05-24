Открытие фудкортов и зон развлечений в ТРЦ сегодня невозможно, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что по состоянию на сегодня нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Степанов сообщил в ходе видеобрифинга.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - сказал Степанов, объяснив это тем, что в таких небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение коронавирусной болезни.

При этом министр подчеркнул, что никто не будет задерживать открытие таких зон, как только будет позволять эпидемиологическая ситуация.

"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - заверил Степанов.

Читайте также: ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая