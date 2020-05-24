РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 224 11

Открытие фудкортов и зон развлечений в ТРЦ сегодня невозможно, - Степанов

Открытие фудкортов и зон развлечений в ТРЦ сегодня невозможно, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что по состоянию на сегодня нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Степанов сообщил в ходе видеобрифинга.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - сказал Степанов, объяснив это тем, что в таких небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение коронавирусной болезни.

При этом министр подчеркнул, что никто не будет задерживать открытие таких зон, как только будет позволять эпидемиологическая ситуация.

"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - заверил Степанов.

Читайте также: ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая

карантин (16729) Степанов Максим (2062) трц (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
особо жду трупы, зе, шмыги, степашки, ляшка (номер 3)
показать весь комментарий
24.05.2020 12:05
+3
там же: в бредовых фантазиях нерушимого блока подонков и перебздевших
показать весь комментарий
24.05.2020 12:08
+3
Их много, до сих пор пересчитывают.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вот только что съел пирожок с вишней без разрешиния степашки... Жду завтра с утра горы трупов на улицах Киева.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:04 Ответить
особо жду трупы, зе, шмыги, степашки, ляшка (номер 3)
показать весь комментарий
24.05.2020 12:05 Ответить
Где трупы после вербной,пасхи,гробков,майских?
показать весь комментарий
24.05.2020 12:07 Ответить
там же: в бредовых фантазиях нерушимого блока подонков и перебздевших
показать весь комментарий
24.05.2020 12:08 Ответить
Их много, до сих пор пересчитывают.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:27 Ответить
Заражение - ВЕРОЯТНОСТНЫЙ, мать вашу, процесс!
Увеличение расстояния от источника инфекции пропорционально кубу расстояния снижает концентрацию капель с вирусов в кубическом метре вдыхаемого вами воздуха.
Долой привики, дыбилы!
показать весь комментарий
24.05.2020 12:25 Ответить
Кто еще тогда переболел суперзаразным свиным гриппом? В моей статистике уже аж 3 человека.

11 июня 2009 года ВОЗ объявилаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-24 [24] о пандемии свиного гриппа, первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести). Степень угрозы ВОЗ не характеризует патогенность вируса (то есть опасность заболевания для жизни людей), а указывает на его способность к распространению. Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:32 Ответить
Да это же так необходимо ,,,. Трц корты,,,, украинцы просто подохнут без них ,,, подонки,,,шлюхам депутатов негде бабки награбленные тратить,,,мразота,,
показать весь комментарий
24.05.2020 12:38 Ответить
Фудкорты.
*****.
Ну то что бородатое на таможне сидело, или дебил на самокате со смузи. А Степшка что? Он же вроде не "такой" на первый взгляд.
показать весь комментарий
24.05.2020 12:49 Ответить
Та ладно...знаєм ми вас,принципових профі.
Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов - Цензор.НЕТ 4970
показать весь комментарий
24.05.2020 12:54 Ответить
 
 