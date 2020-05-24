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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов

Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що станом на сьогодні не можна дозволити відкривати фудкорти і розважальні зони в торгово-розважальних центрах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Степанов повідомив під час відеобрифінгу.

"Наразі, на сьогоднішньому етапі, ми не можемо собі дозволити відкриття фудкортів і розважальних зон", - сказав Степанов, пояснивши це тим, що в таких невеликих за площею зонах одночасно перебуває багато людей, що істотно полегшує поширення коронавірусної хвороби.

Водночас міністр підкреслив, що ніхто не затримуватиме відкриття таких зон, щойно дозволятиме епідеміологічна ситуація.

"Як тільки дозволятиме епідеміологічна ситуація, повірте, ніхто не буде затягувати з тим, щоб почати відкривати і давати дозвіл на відкриття таких точок", - запевнив Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) ТРЦ (296) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
особо жду трупы, зе, шмыги, степашки, ляшка (номер 3)
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24.05.2020 12:05
+3
там же: в бредовых фантазиях нерушимого блока подонков и перебздевших
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24.05.2020 12:08
+3
Их много, до сих пор пересчитывают.
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24.05.2020 12:27
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Я вот только что съел пирожок с вишней без разрешиния степашки... Жду завтра с утра горы трупов на улицах Киева.
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24.05.2020 12:04 Відповісти
особо жду трупы, зе, шмыги, степашки, ляшка (номер 3)
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24.05.2020 12:05 Відповісти
Где трупы после вербной,пасхи,гробков,майских?
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24.05.2020 12:07 Відповісти
там же: в бредовых фантазиях нерушимого блока подонков и перебздевших
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24.05.2020 12:08 Відповісти
Их много, до сих пор пересчитывают.
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24.05.2020 12:27 Відповісти
Заражение - ВЕРОЯТНОСТНЫЙ, мать вашу, процесс!
Увеличение расстояния от источника инфекции пропорционально кубу расстояния снижает концентрацию капель с вирусов в кубическом метре вдыхаемого вами воздуха.
Долой привики, дыбилы!
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24.05.2020 12:25 Відповісти
Кто еще тогда переболел суперзаразным свиным гриппом? В моей статистике уже аж 3 человека.

11 июня 2009 года ВОЗ объявилаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-24 [24] о пандемии свиного гриппа, первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести). Степень угрозы ВОЗ не характеризует патогенность вируса (то есть опасность заболевания для жизни людей), а указывает на его способность к распространению. Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы.
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24.05.2020 12:32 Відповісти
Да это же так необходимо ,,,. Трц корты,,,, украинцы просто подохнут без них ,,, подонки,,,шлюхам депутатов негде бабки награбленные тратить,,,мразота,,
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24.05.2020 12:38 Відповісти
Фудкорты.
*****.
Ну то что бородатое на таможне сидело, или дебил на самокате со смузи. А Степшка что? Он же вроде не "такой" на первый взгляд.
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24.05.2020 12:49 Відповісти
Та ладно...знаєм ми вас,принципових профі.
Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов - Цензор.НЕТ 4970
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24.05.2020 12:54 Відповісти
 
 