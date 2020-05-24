Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що станом на сьогодні не можна дозволити відкривати фудкорти і розважальні зони в торгово-розважальних центрах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Степанов повідомив під час відеобрифінгу.
"Наразі, на сьогоднішньому етапі, ми не можемо собі дозволити відкриття фудкортів і розважальних зон", - сказав Степанов, пояснивши це тим, що в таких невеликих за площею зонах одночасно перебуває багато людей, що істотно полегшує поширення коронавірусної хвороби.
Водночас міністр підкреслив, що ніхто не затримуватиме відкриття таких зон, щойно дозволятиме епідеміологічна ситуація.
"Як тільки дозволятиме епідеміологічна ситуація, повірте, ніхто не буде затягувати з тим, щоб почати відкривати і давати дозвіл на відкриття таких точок", - запевнив Степанов.
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Увеличение расстояния от источника инфекции пропорционально кубу расстояния снижает концентрацию капель с вирусов в кубическом метре вдыхаемого вами воздуха.
Долой привики, дыбилы!
11 июня 2009 года ВОЗ объявилаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-24 [24] о пандемии свиного гриппа, первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести). Степень угрозы ВОЗ не характеризует патогенность вируса (то есть опасность заболевания для жизни людей), а указывает на его способность к распространению. Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, достигает шестой степени угрозы.
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Ну то что бородатое на таможне сидело, или дебил на самокате со смузи. А Степшка что? Он же вроде не "такой" на первый взгляд.