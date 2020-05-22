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Новини Коронавірус і карантин
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ТРЦ у Києві можуть запрацювати з 27 травня

ТРЦ у Києві можуть запрацювати з 27 травня

Торгово-розважальні центри в Києві можуть відкрити 27 травня.

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, таку попередню дату Кличко назвав на зустрічі з представниками асоціації 22 травня.

"Ми вдячні Київській міській держадміністрації за конструктивний діалог. Столична влада "за" відкриття ТРЦ вже найближчим часом. Це важливе і правильне рішення", - говорить Максим Гаврюшин, керівник УРТЦ.

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Зазначається, що Кличко наголосив на важливості дотримання всіх санітарних рекомендацій.

"Практично всі торгові центри столиці оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, які дозволяють із легкістю контролювати перебування необхідної за нормами кількості людей у ТРЦ. Для торгових центрів цілком здійсненна норма в 10 кв. м загальної площі на одну людину", - відповіли на це в асоціації.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) ТРЦ (296) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кличко - молодец! В Киеве мало трупов, а в Минске МАЗЫ грузят в братские могилы каждый день тысячи умерших. Люди на коленях просят ввести карантин, но их обстреливают с танков и заставляют идти на работу!
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22.05.2020 17:39 Відповісти
А ковровые бомбардировки авиацией применяются?
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22.05.2020 17:44 Відповісти
Я так и знал, что в условиях карантина у зебилов начнется разжижение остатков мозгов.
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22.05.2020 18:20 Відповісти
Рестораны лучше откройте, четверть Киева на этом подвязаны..
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22.05.2020 17:47 Відповісти
ох...Слава Аллаху он услышал нас! ведь мы не так уж плохи...
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22.05.2020 17:48 Відповісти
Что вы делаете???? Это же будут горы трупов! Карантин остановил Вирус! А вы сейчас хотите чтобы люди ходили в ТРЦ! Все заразятся и 95 процентов умрет в страшных муках! Кстати, а зачем тогда дурантин был? Вот нахрена? Сидели бы себе все дома и спасали жизни.....
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22.05.2020 18:50 Відповісти
 
 