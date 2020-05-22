ТРЦ у Києві можуть запрацювати з 27 травня

Торгово-розважальні центри в Києві можуть відкрити 27 травня.

Про це повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, таку попередню дату Кличко назвав на зустрічі з представниками асоціації 22 травня.

"Ми вдячні Київській міській держадміністрації за конструктивний діалог. Столична влада "за" відкриття ТРЦ вже найближчим часом. Це важливе і правильне рішення", - говорить Максим Гаврюшин, керівник УРТЦ.

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Зазначається, що Кличко наголосив на важливості дотримання всіх санітарних рекомендацій.

"Практично всі торгові центри столиці оснащені автоматичними системами підрахунку відвідувачів, які дозволяють із легкістю контролювати перебування необхідної за нормами кількості людей у ТРЦ. Для торгових центрів цілком здійсненна норма в 10 кв. м загальної площі на одну людину", - відповіли на це в асоціації.