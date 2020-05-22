ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая

Торгово-развлекательные центры в Киеве могут открыть 27 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, такую предварительную дату Кличко назвал на встрече с представителями ассоциации 22 мая.

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичная власть "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время. Это важное и правильное решение", - говорит Максим Гаврюшин, глава УСТЦ.

Читайте также: В метро Киева не будут проверять температуру и ограничивать количество пассажиров, - КГГА

Отмечается, что Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций.

"Практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей в ТРЦ. Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на одного человека", - ответили на это в ассоциации.

Читайте также: Крупные ТРЦ нужно открывать после возобновления работы метро, - Кличко