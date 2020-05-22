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Новости Коронавирус и карантин
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ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая

ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая

Торгово-развлекательные центры в Киеве могут открыть 27 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, такую предварительную дату Кличко назвал на встрече с представителями ассоциации 22 мая.

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичная власть "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время. Это важное и правильное решение", - говорит Максим Гаврюшин, глава УСТЦ.

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Отмечается, что Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций.

"Практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей в ТРЦ. Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на одного человека", - ответили на это в ассоциации.

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карантин (16729) Киев (25484) трц (57) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кличко - молодец! В Киеве мало трупов, а в Минске МАЗЫ грузят в братские могилы каждый день тысячи умерших. Люди на коленях просят ввести карантин, но их обстреливают с танков и заставляют идти на работу!
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22.05.2020 17:39 Ответить
А ковровые бомбардировки авиацией применяются?
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22.05.2020 17:44 Ответить
Я так и знал, что в условиях карантина у зебилов начнется разжижение остатков мозгов.
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22.05.2020 18:20 Ответить
Рестораны лучше откройте, четверть Киева на этом подвязаны..
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22.05.2020 17:47 Ответить
ох...Слава Аллаху он услышал нас! ведь мы не так уж плохи...
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22.05.2020 17:48 Ответить
Что вы делаете???? Это же будут горы трупов! Карантин остановил Вирус! А вы сейчас хотите чтобы люди ходили в ТРЦ! Все заразятся и 95 процентов умрет в страшных муках! Кстати, а зачем тогда дурантин был? Вот нахрена? Сидели бы себе все дома и спасали жизни.....
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22.05.2020 18:50 Ответить
 
 