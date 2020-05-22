ТРЦ в Киеве могут заработать с 27 мая
Торгово-развлекательные центры в Киеве могут открыть 27 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского совета торговых центров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, такую предварительную дату Кличко назвал на встрече с представителями ассоциации 22 мая.
"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичная власть "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время. Это важное и правильное решение", - говорит Максим Гаврюшин, глава УСТЦ.
Отмечается, что Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций.
"Практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей в ТРЦ. Для торговых центров вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на одного человека", - ответили на это в ассоциации.
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