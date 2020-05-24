В Беларуси за сутки 954 новых случая COVID-19, умерли 5 человек

В Беларуси по состоянию на 24 мая зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает Цензор.НЕТ.

Прирост за последние сутки составил 954 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 (на 23 мая - 194) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 23 мая - 13 тыс. 528).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 450 тыс. 627 тестов на коронавирусную инфекцию.

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