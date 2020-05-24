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В Беларуси за сутки 954 новых случая COVID-19, умерли 5 человек
В Беларуси по состоянию на 24 мая зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на COVID-19.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики, передает Цензор.НЕТ.
Прирост за последние сутки составил 954 человека.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 (на 23 мая - 194) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 23 мая - 13 тыс. 528).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 450 тыс. 627 тестов на коронавирусную инфекцию.
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1) Тайваньский. Не поверить Китаю, предупредить мир о грядущей катастрофе, создать нацрезерв масок и антисептиков и задавить эпидемию в зародыше (400 случаев за 5 месяцев)
2) Израильский. Победить в открытой битве (с марта рост, апрель пик, и май - около 1% случаев)
Есть еще и грузинский. Там тоже очень неплохо все получилось, но они так и не достигли тех феноменальных израильских успехов, но уменьшив пиковую заболеваемость почти в 100 раз !!!
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
но все же очень надеются его увидеть в этих списках!
Команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.
Как пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351091/Top-vaccine-scientist-says-coronavirus-come-animal-freak-nature.html Daily Mail , профессор медицины в университете Флиндерс в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский, который руководит проектом испытания вакцины на людях, заявил, что вирус не типичен для нормальной зоонозной инфекции (от животного к человеку). Ведь он появился с исключительной способностью проникать в человеческий организм с первого дня. По словам ученого, вирус мог появиться у животного в результате странного явления природы, но нельзя исключать и возможность его утечки из лаборатории.
Профессор подчеркнул, что новые вирусы, распространяющиеся от животных, обычно усиливаются, поскольку приспосабливаются как к хозяевам к людям. Но по необъяснимым причинам COVID-19 оказался идеально приспособленным для заражения людей без необходимости развития.
Кроме того, Петровский обратил внимание на тот факт, что наиболее близкие известные вирусы изучались в лаборатории в Ухане - китайском городе, откуда пандемия и начала распространяться по всему миру.https://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-nashli-dokazatelstva-utechki-covid-19-iz-laboratorii-versiyu-s-zhivotnyimi-otsekli.htm
Если вы посмотрите, то там вне зависимости от количества зараженных смертность каждый день около пяти человек.
Поверить в эти сказки может только полный идиот
Смерти от короны списывают на что угодно, но не на корону, чтобы не портить картину "особого подхода" старого совкового маразматика.
Где тут адепты что коронавируса нет и карантин не нужен??
Что касается коронавируса - это печаль. Правильно кто-то написал, что запрещено больше 1000 писать, уже 3 недели 920-960 и 4-6 смертей (выберите любое число, не ошибетесь). Как было 200 человек больных - 4 смерти, так и 36000 - тоже 4 смерти. Но у нас еще одна фишка. Усатый запретил умирать от короны, поэтому все умирают от "хронических заболеваний, отягощенных коронавирусом", а если выздоравливают - так именно от COVID-19.
Все уже понимают, что это нарочно делается, чтобы разгрузить пенсионный фонд, денег в стране нет. Поэтому массовые гуляния, чтобы больше больных было. А 9 августа выборы, а если эпидемия в стране - никто из наблюдателей не поедет. Вот и можно будет спокойно цифры нарисовать. Но самое страшное, что только часть людей осознает это, остальные без масок тягаются по городу, по ТЦ, всем пофиг.
У самого родственники в Украине, собирался в мае-июне навестить. Но из-за нашего гения усатого границы с нами никто не хочет открывать. И правильно делают.
Берегите себя, братья-украинцы!)
https://youtu.be/iEYH-2nCgGU