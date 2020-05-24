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Новости Агрессия России против Украины
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Противник с полуночи трижды обстреливал защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Противник с полуночи трижды обстреливал защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Российские наемники три раза открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Боевые потери в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток не учтены", - сказано в сообщении.

В ходе обстрелов российские наемники использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы РПГ, станковый противотанковый гранатомет, 122-миллиметровую артиллерию, пулеметы и стрелковое оружие.

В ответ на два из трех обстрелов украинские защитники открывали прицельный огонь из дежурных огневых средств, после чего стрельба противника стихала.

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"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности к мгновенному реагированию на любые провокационные действия оккупантов на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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Минобороны (9304) обстрел (26975) операция Объединенных сил (6766)


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Не заважайте бачити зецикуну мир!
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24.05.2020 14:02 Ответить
***
Моліться, люди в Україні
за тих, хто на передовій!
Моліться за чужого сина,
щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими,
бо нашу волю бережуть!
Вони не знають чи живими
до матерів колись прийдуть!!!
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24.05.2020 14:09 Ответить
 
 