Противник с полуночи трижды обстреливал защитников Украины, потерь нет, - Минобороны
Российские наемники три раза открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Боевые потери в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток не учтены", - сказано в сообщении.
В ходе обстрелов российские наемники использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы РПГ, станковый противотанковый гранатомет, 122-миллиметровую артиллерию, пулеметы и стрелковое оружие.
В ответ на два из трех обстрелов украинские защитники открывали прицельный огонь из дежурных огневых средств, после чего стрельба противника стихала.
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"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности к мгновенному реагированию на любые провокационные действия оккупантов на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
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