Противник з опівночі тричі обстрілював захисників України, втрат немає, - Міноборони
Російські найманці тричі відкривали вогонь у районі проведення операції Об'єднаних сил від початку поточної доби.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
"Бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку цієї доби не обліковано", - сказано в повідомленні.
Під час обстрілів російські найманці використовували міномети калібру 82 мм і 120 мм, гранатомети РПГ, станковий протитанковий гранатомет, 122-міліметрову артилерію, кулемети та стрілецьку зброю.
У відповідь на два з трьох обстрілів українські захисники відкривали прицільний вогонь із чергових вогневих засобів, після чого стрілянина противника стихала.
"Наразі ситуація стабільна і контрольована українськими військами. Наші захисники перебувають у постійній бойовій готовності, аби миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії окупантів на лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.
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