Китай согласен на свободное от политики международное расследование по COVID-19
Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.
"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.
Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.
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А заметать там было что однозначно, иначе какой смысл был упираться рогом против расследования до сих пор.
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
шо не всем нужно знать - отсюда и любов...
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
китайчата ето понимают без иероглифов....
Так вот, чтобы закрыть тему о честности статистики по COVID-19, достаточно послушать интервью со специалистом:
https://www.youtube.com/watch?v=zETiaUnvMMg&t=718s
В ВОЗ сделали заявление о возникновении нового очага коронавируса в мире. Этим очагом стала Латинская Америка, где зафиксирована резкая вспышка роста инфицированных коронавирусом людей. В частности, отмечен скачок заболеваемости в Бразилии, где общее количество пациентов с коронавирусом уже превысило отметку в 300 тысяч человек, большинство из которых проживает в городе Сан-Паулу!!!.
Надо именно Сан-Паулу. Ну что огрызаетесь за падение....зеленожопые лошары??? Мало вам плоской морды? Надо добавить???
Гы-гы-гы-гы....