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Новости Коронавирус и карантин
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Китай согласен на свободное от политики международное расследование по COVID-19

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по COVID-19

Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

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Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

карантин (16729) Китай (2943) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Китайці, підказуємо - не забудьте взяти проби у тварин біля Новосибірського Вектору.
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
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24.05.2020 14:38
+4
Чудово! Спалили всі документи в лабораторії Вуханя, замели всі сліди, а тепер вони згідні розслідувати!
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24.05.2020 14:31
+4
та ну на?
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
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24.05.2020 14:34
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Чудово! Спалили всі документи в лабораторії Вуханя, замели всі сліди, а тепер вони згідні розслідувати!
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24.05.2020 14:31 Ответить
Однохначно, замели все следы.
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24.05.2020 14:32 Ответить
штирлиц все следы замел, но забыл о парашуте на дереве,,,,
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24.05.2020 14:37 Ответить
Хорошо, если забыл, а если нет?
А заметать там было что однозначно, иначе какой смысл был упираться рогом против расследования до сих пор.
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24.05.2020 15:50 Ответить
В интеренте у китайских диванных экспердов спросят?) Статистику сделают)) ой умора)
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24.05.2020 14:33 Ответить
та ну на?
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
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24.05.2020 14:34 Ответить
Удивляет Доня - честно.
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24.05.2020 17:14 Ответить
и меня тоже - одной рукой он любит *****, а другой так вроде и ничего ...
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24.05.2020 17:33 Ответить
Фиг его знает - любит-не любит...
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24.05.2020 17:37 Ответить
ну есть там искра какая..)))
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24.05.2020 17:38 Ответить
Может ... звон монет?.. Ладно, посмотрим.
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24.05.2020 17:39 Ответить
думаю звон немного ниже пояса и у ***** шо на доню есть,
шо не всем нужно знать - отсюда и любов...
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24.05.2020 17:43 Ответить
международные иксперты прибудут из масковиии, так полагаю. ну и пару лаборантов из венесеуэлы и кндр.
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24.05.2020 14:36 Ответить
Гыыы, наивные, разве такое бывает там, где замешан большой капитал?
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24.05.2020 14:38 Ответить
І що ж робити, коли замішан великий капітал?
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24.05.2020 14:49 Ответить
расследовать - и ето правильно!
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24.05.2020 15:00 Ответить
Китайці, підказуємо - не забудьте взяти проби у тварин біля Новосибірського Вектору.
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
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24.05.2020 14:38 Ответить
Помнится в конце октября прошлого года через всю Европу прокатился контейнер с 39 нелегалами из Китая до Великобритании, скочавшихся по неизвестным причинам . Странностей прошлой осенью предостаточно.
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24.05.2020 15:08 Ответить
може в Тайвань не тока оружие какое продать, а еще ескадру какую поближе подшпилить?
китайчата ето понимают без иероглифов....
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24.05.2020 14:48 Ответить
А для чего это???....причем здесь китайцы??....никто не был готов к вирусу.
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24.05.2020 14:53 Ответить
голос из за поребрика
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24.05.2020 14:54 Ответить
срусский с китайцем... - вроде писал уже...
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24.05.2020 14:57 Ответить
США должны Китаю 1,5 триллиона долларов, и сейчас в Америке, на высоком уровне, звучат призывы, забрать триллион на покрытие убытков в США. Поэтому и пытаются притянуть Китай "за Ухань". С кажанов ведь ничего не возьмешь.
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24.05.2020 15:05 Ответить
считатель долгов США? - а не кацап ли ты?
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24.05.2020 15:07 Ответить
А это что, секрет?
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24.05.2020 15:11 Ответить
та нет, но тока кацапье в чужие карманы смотрит - не в свои,,,,
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24.05.2020 15:13 Ответить
Все надо обосновывать. Я согласен, что именно кацапье вывезло 20 тонн золота из центробанка Ирака, и добывает там, на шару, нефть, как и в Сирии. Да кацапы арестовали 40 млрд долларов у Ирана, и три млрд. сразу потратили. 9 млрд у Венесуэлы, 20 у Казахстана. Это кацапы, через "Бурисму", тырят украинский газ, и Украине его и продают. Перечислять можно бесконечно
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24.05.2020 15:26 Ответить
бухгалтер - ты так ничего и не понял...
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24.05.2020 15:29 Ответить
(https://www.youtube.com/watch?v=1Rpq3Pocihg ссылка )
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24.05.2020 15:58 Ответить
Бурісма це вишки Бойко, що москалі вкрали? За них з бюджету України платили.
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24.05.2020 15:39 Ответить
не у всех хватает терпения от так вежливо с маскальней...
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24.05.2020 15:46 Ответить
Как можно затащить вышки Бойко в Карпаты?
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24.05.2020 15:49 Ответить
точно так же как с шахт выкапывать т-72 в больших количествах...
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24.05.2020 17:56 Ответить
короче мы опять дружим с си...
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24.05.2020 15:04 Ответить
Есть ложь, Большая Ложь и Статистика.
Так вот, чтобы закрыть тему о честности статистики по COVID-19, достаточно послушать интервью со специалистом:
https://www.youtube.com/watch?v=zETiaUnvMMg&t=718s
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24.05.2020 15:22 Ответить
а "расследовать" будуть папуаси ...
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24.05.2020 15:32 Ответить
Кстати интересно, а что моржовая ... , против не хрюкает? Там что в Новосибирске, как раз перед пандемией взорвалось...
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24.05.2020 15:34 Ответить
Лично мне нравится....воот это совпадение!!
В ВОЗ сделали заявление о возникновении нового очага коронавируса в мире. Этим очагом стала Латинская Америка, где зафиксирована резкая вспышка роста инфицированных коронавирусом людей. В частности, отмечен скачок заболеваемости в Бразилии, где общее количество пациентов с коронавирусом уже превысило отметку в 300 тысяч человек, большинство из которых проживает в городе Сан-Паулу!!!.
Надо именно Сан-Паулу. Ну что огрызаетесь за падение....зеленожопые лошары??? Мало вам плоской морды? Надо добавить???
Гы-гы-гы-гы....
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24.05.2020 16:33 Ответить
Слыыыышшь...зеленое гавно!!!...я тут кабачки жарю, хошь? Знаю, что вам в столовке одни пельмехи дают....Га-га-га-га, Го-го-го-го.....что волоснятина, проголодалась?.?
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24.05.2020 17:04 Ответить
Не хвилюйтесь добрий дядя Білл Гейтс до нас приїде і всіх спасе. За таке добро випущене у вільний обіг світом, як штучно створений вірус , який зліпили мерзотники в халатах з дорогущих лабораторій з вірусів: китайских підковоносих мишей, малайзійского панголіна і вірусу СНІДУ потрібно брати за дупу і в трибунал в ООН, При при цьому вимагати компенсації і контрибуцій. Чим тоді кращий японський загін 731 (Nana-san-ichi butai), чи чому убили доктора Ейхмана коли в 21 віці дозволено транснаціональним фармкомпаніям створювати і розповсюджувати біологічну зброю бавлячись у "вакцинацію" і чіпізацію .
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24.05.2020 17:01 Ответить
 
 