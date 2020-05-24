Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо COVID-19

Влада Китаю підтримує ідею міжнародного наукового розслідування, щоб прояснити питання походження коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив в неділю глава китайського МЗС Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Китай готовий працювати з міжнародною науковою спільнотою, щоб визначити джерело вірусу", - наводять слова міністра західні ЗМІ.

"Водночас ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", - додав Ван Ї, пояснивши, що в цьому випадку не має бути "політичного втручання".

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Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби COVID-19, має природне походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.

Влада США критикує Китай за відсутність транспарентності в тому, що стосується, зокрема, походження вірусу. У Вашингтоні не відкидають, що він міг зберігатися в науковій лабораторії в Ухані, а потім із якоїсь причини почав поширюватися планетою.