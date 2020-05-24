Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо COVID-19
Влада Китаю підтримує ідею міжнародного наукового розслідування, щоб прояснити питання походження коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це заявив в неділю глава китайського МЗС Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Китай готовий працювати з міжнародною науковою спільнотою, щоб визначити джерело вірусу", - наводять слова міністра західні ЗМІ.
"Водночас ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", - додав Ван Ї, пояснивши, що в цьому випадку не має бути "політичного втручання".
Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби COVID-19, має природне походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.
Влада США критикує Китай за відсутність транспарентності в тому, що стосується, зокрема, походження вірусу. У Вашингтоні не відкидають, що він міг зберігатися в науковій лабораторії в Ухані, а потім із якоїсь причини почав поширюватися планетою.
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А заметать там было что однозначно, иначе какой смысл был упираться рогом против расследования до сих пор.
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
шо не всем нужно знать - отсюда и любов...
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
китайчата ето понимают без иероглифов....
Так вот, чтобы закрыть тему о честности статистики по COVID-19, достаточно послушать интервью со специалистом:
https://www.youtube.com/watch?v=zETiaUnvMMg&t=718s
В ВОЗ сделали заявление о возникновении нового очага коронавируса в мире. Этим очагом стала Латинская Америка, где зафиксирована резкая вспышка роста инфицированных коронавирусом людей. В частности, отмечен скачок заболеваемости в Бразилии, где общее количество пациентов с коронавирусом уже превысило отметку в 300 тысяч человек, большинство из которых проживает в городе Сан-Паулу!!!.
Надо именно Сан-Паулу. Ну что огрызаетесь за падение....зеленожопые лошары??? Мало вам плоской морды? Надо добавить???
Гы-гы-гы-гы....