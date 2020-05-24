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Новини Коронавірус і карантин
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Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо COVID-19

Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо COVID-19

Влада Китаю підтримує ідею міжнародного наукового розслідування, щоб прояснити питання походження коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив в неділю глава китайського МЗС Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Китай готовий працювати з міжнародною науковою спільнотою, щоб визначити джерело вірусу", - наводять слова міністра західні ЗМІ.

"Водночас ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", - додав Ван Ї, пояснивши, що в цьому випадку не має бути "політичного втручання".

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Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби COVID-19, має природне походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.

Влада США критикує Китай за відсутність транспарентності в тому, що стосується, зокрема, походження вірусу. У Вашингтоні не відкидають, що він міг зберігатися в науковій лабораторії в Ухані, а потім із якоїсь причини почав поширюватися планетою.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4546) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Китайці, підказуємо - не забудьте взяти проби у тварин біля Новосибірського Вектору.
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
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24.05.2020 14:38
+4
Чудово! Спалили всі документи в лабораторії Вуханя, замели всі сліди, а тепер вони згідні розслідувати!
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24.05.2020 14:31
+4
та ну на?
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
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24.05.2020 14:34
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Чудово! Спалили всі документи в лабораторії Вуханя, замели всі сліди, а тепер вони згідні розслідувати!
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24.05.2020 14:31 Відповісти
Однохначно, замели все следы.
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24.05.2020 14:32 Відповісти
штирлиц все следы замел, но забыл о парашуте на дереве,,,,
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24.05.2020 14:37 Відповісти
Хорошо, если забыл, а если нет?
А заметать там было что однозначно, иначе какой смысл был упираться рогом против расследования до сих пор.
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24.05.2020 15:50 Відповісти
В интеренте у китайских диванных экспердов спросят?) Статистику сделают)) ой умора)
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24.05.2020 14:33 Відповісти
та ну на?
ай да доня, ай да ссукин сын - нагнул таки китайчат...
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24.05.2020 14:34 Відповісти
Удивляет Доня - честно.
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24.05.2020 17:14 Відповісти
и меня тоже - одной рукой он любит *****, а другой так вроде и ничего ...
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24.05.2020 17:33 Відповісти
Фиг его знает - любит-не любит...
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24.05.2020 17:37 Відповісти
ну есть там искра какая..)))
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24.05.2020 17:38 Відповісти
Может ... звон монет?.. Ладно, посмотрим.
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24.05.2020 17:39 Відповісти
думаю звон немного ниже пояса и у ***** шо на доню есть,
шо не всем нужно знать - отсюда и любов...
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24.05.2020 17:43 Відповісти
международные иксперты прибудут из масковиии, так полагаю. ну и пару лаборантов из венесеуэлы и кндр.
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24.05.2020 14:36 Відповісти
Гыыы, наивные, разве такое бывает там, где замешан большой капитал?
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24.05.2020 14:38 Відповісти
І що ж робити, коли замішан великий капітал?
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24.05.2020 14:49 Відповісти
расследовать - и ето правильно!
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24.05.2020 15:00 Відповісти
Китайці, підказуємо - не забудьте взяти проби у тварин біля Новосибірського Вектору.
"В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв."https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion
Дата 17.09.2019
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24.05.2020 14:38 Відповісти
Помнится в конце октября прошлого года через всю Европу прокатился контейнер с 39 нелегалами из Китая до Великобритании, скочавшихся по неизвестным причинам . Странностей прошлой осенью предостаточно.
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24.05.2020 15:08 Відповісти
може в Тайвань не тока оружие какое продать, а еще ескадру какую поближе подшпилить?
китайчата ето понимают без иероглифов....
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24.05.2020 14:48 Відповісти
А для чего это???....причем здесь китайцы??....никто не был готов к вирусу.
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24.05.2020 14:53 Відповісти
голос из за поребрика
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24.05.2020 14:54 Відповісти
срусский с китайцем... - вроде писал уже...
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24.05.2020 14:57 Відповісти
США должны Китаю 1,5 триллиона долларов, и сейчас в Америке, на высоком уровне, звучат призывы, забрать триллион на покрытие убытков в США. Поэтому и пытаются притянуть Китай "за Ухань". С кажанов ведь ничего не возьмешь.
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24.05.2020 15:05 Відповісти
считатель долгов США? - а не кацап ли ты?
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24.05.2020 15:07 Відповісти
А это что, секрет?
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24.05.2020 15:11 Відповісти
та нет, но тока кацапье в чужие карманы смотрит - не в свои,,,,
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24.05.2020 15:13 Відповісти
Все надо обосновывать. Я согласен, что именно кацапье вывезло 20 тонн золота из центробанка Ирака, и добывает там, на шару, нефть, как и в Сирии. Да кацапы арестовали 40 млрд долларов у Ирана, и три млрд. сразу потратили. 9 млрд у Венесуэлы, 20 у Казахстана. Это кацапы, через "Бурисму", тырят украинский газ, и Украине его и продают. Перечислять можно бесконечно
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24.05.2020 15:26 Відповісти
бухгалтер - ты так ничего и не понял...
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24.05.2020 15:29 Відповісти
(https://www.youtube.com/watch?v=1Rpq3Pocihg ссылка )
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24.05.2020 15:58 Відповісти
Бурісма це вишки Бойко, що москалі вкрали? За них з бюджету України платили.
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24.05.2020 15:39 Відповісти
не у всех хватает терпения от так вежливо с маскальней...
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24.05.2020 15:46 Відповісти
Как можно затащить вышки Бойко в Карпаты?
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24.05.2020 15:49 Відповісти
точно так же как с шахт выкапывать т-72 в больших количествах...
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24.05.2020 17:56 Відповісти
короче мы опять дружим с си...
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24.05.2020 15:04 Відповісти
Есть ложь, Большая Ложь и Статистика.
Так вот, чтобы закрыть тему о честности статистики по COVID-19, достаточно послушать интервью со специалистом:
https://www.youtube.com/watch?v=zETiaUnvMMg&t=718s
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24.05.2020 15:22 Відповісти
а "расследовать" будуть папуаси ...
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24.05.2020 15:32 Відповісти
Кстати интересно, а что моржовая ... , против не хрюкает? Там что в Новосибирске, как раз перед пандемией взорвалось...
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24.05.2020 15:34 Відповісти
Лично мне нравится....воот это совпадение!!
В ВОЗ сделали заявление о возникновении нового очага коронавируса в мире. Этим очагом стала Латинская Америка, где зафиксирована резкая вспышка роста инфицированных коронавирусом людей. В частности, отмечен скачок заболеваемости в Бразилии, где общее количество пациентов с коронавирусом уже превысило отметку в 300 тысяч человек, большинство из которых проживает в городе Сан-Паулу!!!.
Надо именно Сан-Паулу. Ну что огрызаетесь за падение....зеленожопые лошары??? Мало вам плоской морды? Надо добавить???
Гы-гы-гы-гы....
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24.05.2020 16:33 Відповісти
Слыыыышшь...зеленое гавно!!!...я тут кабачки жарю, хошь? Знаю, что вам в столовке одни пельмехи дают....Га-га-га-га, Го-го-го-го.....что волоснятина, проголодалась?.?
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24.05.2020 17:04 Відповісти
Не хвилюйтесь добрий дядя Білл Гейтс до нас приїде і всіх спасе. За таке добро випущене у вільний обіг світом, як штучно створений вірус , який зліпили мерзотники в халатах з дорогущих лабораторій з вірусів: китайских підковоносих мишей, малайзійского панголіна і вірусу СНІДУ потрібно брати за дупу і в трибунал в ООН, При при цьому вимагати компенсації і контрибуцій. Чим тоді кращий японський загін 731 (Nana-san-ichi butai), чи чому убили доктора Ейхмана коли в 21 віці дозволено транснаціональним фармкомпаніям створювати і розповсюджувати біологічну зброю бавлячись у "вакцинацію" і чіпізацію .
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24.05.2020 17:01 Відповісти
 
 