РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4350 посетителей онлайн
Новости
21 475 67

Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец

Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец

И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что полностью разделяет позицию директора Секритариата Энергетического сообщества Янеза Копача относительно введения финансового механизма на рынке электроэнергии.

Об этом она сказала во время видеоконференции с Копачем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Буславец подчеркнула, что приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами создаст условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Директор Энергосообщества ЕС Копач потребовал от и.о. министра энергетики Буславец прекратить нарушать закон Украины

"Сегодня, учитывая сложную ситуацию на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ПСО, к сожалению, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно. Поэтому мы предложили временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО", - пояснила она.

Буславец заверила Копача, что она полностью разделяет его позицию относительно введения финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Также она добавила, что все предложения, предоставленные Сообществом, будут отработаны в рамках рабочей группы по разработке финансовой модели ПСО, созданной при участии представителей КМУ, Минэкоэнерго, НКРЭКУ, НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной Биржи "Украинская энергетическая биржа", ГП "Гарантированный покупатель", USAID и Федерации работодателей ТЭК.

Также на Цензор.НЕТ: Энергоатому надо дать возможность торговать по нормальным ценам, - Шмыгаль

Напомним, Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

Автор: 

Кабмин (14025) энергетика (2553) Энергоатом (410) Копач Ева (40) Буславец Ольга (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
О! "Завертілась, як воша на гребінці!...".
показать весь комментарий
24.05.2020 19:07
+25
Вона прямо причетна до незаконної постанови і підтримує тих , хто її викрив - це ж медичний діагноз !
показать весь комментарий
24.05.2020 19:09
+21
Лживая ЗЕлёная тварь.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разделяет!
И одну часть отвергает, а с другой - категорически не согласен!
показать весь комментарий
24.05.2020 19:06 Ответить
***** брехливая --- разводят нас как лохов а не лох 42 лет язык в заднице на подтанцовке у олигархов
показать весь комментарий
24.05.2020 19:30 Ответить
О! "Завертілась, як воша на гребінці!...".
показать весь комментарий
24.05.2020 19:07 Ответить
Вона прямо причетна до незаконної постанови і підтримує тих , хто її викрив - це ж медичний діагноз !
показать весь комментарий
24.05.2020 19:09 Ответить
Ну кто-то работает, а кто-то разделяет. Вот Буславец минет делает. При делах как-бы.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:12 Ответить
-Так. Все правда. Ми крадемо. Я повністю з вами згідна. Але нічого зробити не можу, руки самі тягнуться до грошей
показать весь комментарий
24.05.2020 19:16 Ответить
_Цены повышают! Поздравляю граждан с очередным ограблением. Антинародная власть в который раз запустила свои наглые, ненасытные ручонки в ваши карманы. Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец - Цензор.НЕТ 4564
показать весь комментарий
24.05.2020 19:16 Ответить
Цікаво, а коли була народная?
показать весь комментарий
24.05.2020 19:38 Ответить
не надо отмазывать Ваву Оманского
показать весь комментарий
24.05.2020 21:01 Ответить
Шо ще може тупе сказати??
Позу поміняю..
😁
показать весь комментарий
24.05.2020 19:16 Ответить
така стратегія надо заспокоїти європейців,ну позицію там розділяємо... будемо виконувати..колись,а наразі треба рятувати олігархів.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:16 Ответить
Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец

- Но поскольку я поностью на подсосе и Ахметова и Бени, то делаю то, что те велят - про себя закончила Богуславец
показать весь комментарий
24.05.2020 19:19 Ответить
простите а сложная ситуация это когда переизбыток электроенергии, и дешевле было бы раздать электричество бесплатно, но заглушают энергоблоки чтоб платить ахметке наши деньги ?
показать весь комментарий
24.05.2020 19:19 Ответить
Когда-то в мире возник энергетический кризис, то есть не хватало энергии. И это было действительно плохо. Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда избыток энергии.
Когда гривна падает - это плохо в целом (не будем про экспортёров/импортёров). Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда гривна растёт, а я это слышал от власти много раз. Определитесь (это я к министрам) в конце концов, что такое хорошо, и что такое плохо.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:20 Ответить
_Их интересы (карманы) - хорошо. Народные интересы (мешающие их интересам) - плохо! Они определились, открой глаза.
показать весь комментарий
24.05.2020 22:08 Ответить
Как-то у Вас всё просто получается - все сплошь проходимцы, подлецы и т. п. (я не защищаю нынешнюю власть). Вы любите митинговую риторику? Народ вроде выбирал не таких (хотя по партийным спискам проходят всякие, но не все же). Ваша риторика универсальна для любой власти, и можно вообще не пытаться разбираться в ситуациях, а просто копипастить лозунги.
Моё предположение относительно Буславец: она не компетентна и чувствует и ведёт себя винтиком.
показать весь комментарий
24.05.2020 22:53 Ответить
_Их интересы (карманы) - хорошо. Народные интересы (мешающие их интересам) - плохо! Они определились, открой глаза.
показать весь комментарий
24.05.2020 23:38 Ответить
Лживая ЗЕлёная тварь.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:20 Ответить
"КАМАСУТРА", нє??
😁
показать весь комментарий
24.05.2020 19:20 Ответить
Тепер можна заявляти все, що завгодно! Вони створили енергетичну кризу, почали платити за енергію з московії, підняли ПРИВАТНУ вугільну та зелену енергетику, майже припинивши роботу ДЕРЖАВНИХ АЕС.. А тепер намагаються рятувати? І в чиї ж руки ви її "врятуєте", курви?
показать весь комментарий
24.05.2020 19:20 Ответить
Она знает, в чьи руки. Если бы не знала, таких заявлений не делала бы. Еще одна персона для которой 47 тысяч очень мало для хоть какого-то существования.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:26 Ответить
Ой, як би хтілося, щоб їх розірвало від того "знання" з діагнозом "не перетравило бабло"
показать весь комментарий
24.05.2020 19:47 Ответить
Да мне бы тоже хотелось. Но разорвёт не их, а нас. Заметьте, одну особенность. Это всё, пока что заявления. А конкретных цифр не приводится, и понятно почему. Если бы их привели, то поднялся бы шквал неопровержимой критики от которой, даже без реализации, рейтинг Зеленского непреодолимо упадет. Поэтому понятно, что высказывания Буславец приводятся как мнение частного лица, вроде бы Президент здесь ни при чём.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:12 Ответить
Где же она увидела Рынок? Как минимум, когда мерещится, креститься нужно, а лучше - в профильную клинику к опытному психиатру.
показать весь комментарий
24.05.2020 19:22 Ответить
Ну чего же? Разве это не рынок, что в Украине эл.энергия принадлежит либо Ахметову, либо Коломойскому? И если не нравится, к примеру, Коломойский, как поставщик эл.энергии, то можно проложить свою ЛЭП в соседнюю область к Ахметову!
показать весь комментарий
24.05.2020 19:26 Ответить
Типун вам на язык, действительно надоумите ЛЭП в соседнюю область проложить, представляете во сколько это нам выльется?
показать весь комментарий
24.05.2020 19:30 Ответить
- Володимире Олександровичу, а ви поділяєте позицію Енергетичного Співтовариства відносно ринку електроенергії?
- ШТО
показать весь комментарий
24.05.2020 19:36 Ответить
Вы можете это спросить как то фразой из сериала Рассмеши комика?
показать весь комментарий
24.05.2020 19:40 Ответить
За такой ренатовский прилив и я заверяю
показать весь комментарий
24.05.2020 19:38 Ответить
За гроші - люба поза..
показать весь комментарий
24.05.2020 19:40 Ответить
Туда поезд не идёт, .пусть её .
показать весь комментарий
24.05.2020 19:41 Ответить
А може і войдьот...))
показать весь комментарий
24.05.2020 19:45 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

мля....
показать весь комментарий
24.05.2020 19:44 Ответить
Ты телочка можешь разделять лишь то что у тебя между ног, ЗЕлененькая мартышечка...
показать весь комментарий
24.05.2020 19:46 Ответить
Барига мародьор злочинно незаконно повысил тарифы в 8 раз!! Вот прийдёт наш ЗЕбубачка и сразу восстановит народную справедливость!! Тарифы будут снижены ровно в 8 раз на зависть всем порохоботам! А ещё доллар будет опять по 8, патамушта бирига мародьор тоже злочинно и не законно снизил курс!!!
показать весь комментарий
24.05.2020 19:50 Ответить
Соєву електробаригу на нари і з конфіскацією, а цю Бу..Бу в село подалі від корита.
показать весь комментарий
24.05.2020 21:51 Ответить
Ёж птица гордая-без поджопника не полетит
показать весь комментарий
24.05.2020 19:58 Ответить
Крайне неприятная дама. И такие же ее дела.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:01 Ответить
"Без Бога вы порядка не наведете"
М.Тэтчер
показать весь комментарий
24.05.2020 20:03 Ответить
Памперси, бландінка, міняй..
Все-засвітилася..😁
показать весь комментарий
24.05.2020 20:09 Ответить
Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець - Цензор.НЕТ 9095
показать весь комментарий
24.05.2020 20:18 Ответить
Енергетичне співтовариство це каломийша з ахмєткою?
показать весь комментарий
24.05.2020 20:21 Ответить
Звіздець. Пліснява косять під ідіотів. Робить все, для того, щоб з Україною не хотів спвіпрацювати ніхто, окрім параши. Цинічна бидлота
показать весь комментарий
24.05.2020 20:25 Ответить
Когда-же эта банда уже перестанет воровать?
показать весь комментарий
24.05.2020 20:28 Ответить
Когда другая банда придёт.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:43 Ответить
Таки так, природа не терпить пустоти.
показать весь комментарий
24.05.2020 21:01 Ответить
Вам ніхто не винен крім вас самих.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:28 Ответить
Пустые слова, "ни-о-чем". Отписка. Отговорка. Если знаешь, что глупость творишь, зачем её делаешь ? Просто чтобы выиграть время. А дальше - "как карта ляжет". ... Как вся Зе-команда. И сам Зе. ... Цирк на дроте.
показать весь комментарий
24.05.2020 20:36 Ответить
Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка. рашистские саботажные слуги в кабмине ,включили негатив в отношении енергорынка Украины и самой Украины, в пользу выгододержателя куйла мацковского,,,
показать весь комментарий
24.05.2020 20:54 Ответить
"в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО"
кито кабмином рулил ?

неужели парАшенкавский гройся ?

то есть в июле 2019 гройся ахметке-с-парАшенкой подмахнул

в мае 2020 шмыг с *********** буськой ,


а деньги выгребают в обоих случаях из карманОв потребителей .
показать весь комментарий
24.05.2020 21:45 Ответить
шо ,при кабмине гроси была зарисована бумага експорта у рашиста електроенергии и бензинов и сокращение дешевой украинской атомной генерации почти на половину???
показать весь комментарий
25.05.2020 11:37 Ответить
дурилка хоть раз подключала скажем частный дом к электросети РЭС'а ?


все начнётся с заявы "прошу надати дозвіл ..."
к заяве должны быть приложены расчёт потребления, проэкт присоединения, итд ...
Расчёты-проэкты-прочее в условиях 2015-2019гг выполнить самостоятельно невозможно,
так как каждое обл-рай- энерго имеют свои "уполномоченные" организации ,
которые жирно кормятся на заявителе и отстёгивают обл-ам .
исполнение проекта "уполномоченные" могут мусолить практически неограниченное время
Потом ... В общем дурилка, это подключение простого =потребителя= к электросети .

Подключение, которое генерирует электроэнергию и отдаёт электроэнергию в сеть
изначально ОБЯЗАНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО по МОЩНОСТИ ,
удовлетворять куче требований безопасности и аварийной защиты и прочее-прочее-проч
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗОЙДЁТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТИ .

Так вот дурилка, ахметка с парАшенкой подключили свои СЭС =ДО ИЮЛЯ 2019= ,
при гройске, подельнике пэдраса, в кабмине.
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
показать весь комментарий
25.05.2020 12:31 Ответить
ты эти бумажки в РЕС и напиши.но дело в инной заяве-" милости просим рашисты поставлять нам свою енерго генерацию ,за которую мы Вам отстегнем монеты украинского потребителя ,а потом еще и для себья наварим отрубив украинскую атомную генерацию ,и накинув цены и на рашистскую совместно с ахметовской .которая хрен один есть рашистская ....
показать весь комментарий
25.05.2020 17:40 Ответить
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.

Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
показать весь комментарий
25.05.2020 12:32 Ответить
Да у нас монополия на рынке энергии! Дай ему свободу, и мы в темноте сидеть будем, пока он киловатты в румынию и венгрию гнать будет! Черт возьми, это тот случай, когда большевики были правы с раскулачиванием!
показать весь комментарий
24.05.2020 20:54 Ответить
она ж у Савика брехала о плановых ремонтах. даже читать не буду пусть мне лудчше будет
показать весь комментарий
24.05.2020 21:24 Ответить
https://24tv.ua/tsini-svitlo-mozhut-zrosti-minenergo-predstavilo-memorandum-po_n1348902 Чи зросте ціна на світло у жовтні 2020
показать весь комментарий
24.05.2020 21:41 Ответить
зелене лайно є зелене лайно
показать весь комментарий
24.05.2020 22:37 Ответить
шмара охметовская брехливая падаль
показать весь комментарий
24.05.2020 23:26 Ответить
эта мразь у шустрика верещала, что в Украине квт час потребители по 15 копеек покупают
кто поверит ублюдочной твари ?
показать весь комментарий
24.05.2020 23:28 Ответить
А что, Буславец до сих пор работает?
показать весь комментарий
24.05.2020 23:41 Ответить
С 1 октября украинцам намерены повысить тариф на электричество

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года

В презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа на слайде 12 «Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя» говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года.

https://journalist.today/s-1-oktjabrja-ukraincam-namereny-povysit-tarif-na-jelektrichestvo/
показать весь комментарий
25.05.2020 03:38 Ответить
План принудительной электрификации автотранспорта там в Европе
см. http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .
создаёт\расширяет (на ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц)
гарантированный очень прибыльный рынок для украинской дешёвой атомной электроэнергии,
что вызывает жуткий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .

Мародёры приступили к активным корупционным действиям,
чтобы завладеть объектами атомной энергогенерации .
Шмыгаль-Буславец в кабмине являются "ликвидаторами", которые
действуют в интересах организованной преступной группировки пострадянського олигархата, и
в первую очередь в интересах Ахметова-Порошенко .
Схематоз ликвидаторов, то есть ОПГ Ахметова-Порошенко,
прозрачный :
1 этап - остановка максимально возможного количества энергоблоков АЭС ;
2 -снижение объёма финансирования АЭС из бюджета до полного прекращения ;
3 -прекращение(снижение) финансирования запустит взрывное появление долгов АЭС ;
4 -собственно ограбление Народа Украины группировкой Ахметова-Порошенка,
путём прихватизации АЭС за погашение долгов,
которые с преступными целями создали их подельники-ликвидаторы Шмыгаль-Буславец.
В случае , если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...

А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям

Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
показать весь комментарий
25.05.2020 03:48 Ответить
если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...

А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям

Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
показать весь комментарий
25.05.2020 03:51 Ответить
На сегодняшний день Ахметову-Порошенко на правах частной собственности
принадлежат электростанции возобновляемой энергетики ( СЭС и ВЭС ).
Эти электростанции обладают двумя недостатками :
высокая относительная стоимость (гидро- и атомная электроэнергия значительно дешевле)
и нестабильность, зависимость от погодных условий .

что делают Ахметов-Порошенко ?
Ахметов-Порошенко используют свой проверенный 30-ти летний бандитский опыт :
ограбить Граждан Украины и присвоить себе украинские АЭС,
работа которых не зависит от погодных условий и
электроэнергия которых имеет самую низкую относительную стоимость .

В этом случае на европейском рынке электроэнергии
Ахметов-Порошенко получат преимущества
перед остальными частными участниками рынка .
мародёры Ахметов-Порошенко намерены получить преимущества на рынке Европы,
не за счет рыночных конкурентных отношений ,
а за счёт преступлений совершённых в Украине
показать весь комментарий
25.05.2020 04:11 Ответить
 
 