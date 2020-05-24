Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец
И.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что полностью разделяет позицию директора Секритариата Энергетического сообщества Янеза Копача относительно введения финансового механизма на рынке электроэнергии.
Об этом она сказала во время видеоконференции с Копачем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Буславец подчеркнула, что приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами создаст условия интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.
Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка.
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"Сегодня, учитывая сложную ситуацию на энергетическом рынке Украины, переход к финансовой модели ПСО, к сожалению, требует дополнительного времени и будет проходить постепенно. Поэтому мы предложили временное решение, которое будет действовать до момента введения финансового механизма ПСО", - пояснила она.
Буславец заверила Копача, что она полностью разделяет его позицию относительно введения финансового механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии.
Также она добавила, что все предложения, предоставленные Сообществом, будут отработаны в рамках рабочей группы по разработке финансовой модели ПСО, созданной при участии представителей КМУ, Минэкоэнерго, НКРЭКУ, НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", Товарной Биржи "Украинская энергетическая биржа", ГП "Гарантированный покупатель", USAID и Федерации работодателей ТЭК.
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Напомним, Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.
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И одну часть отвергает, а с другой - категорически не согласен!
Позу поміняю..
😁
- Но поскольку я поностью на подсосе и Ахметова и Бени, то делаю то, что те велят - про себя закончила Богуславец
Когда гривна падает - это плохо в целом (не будем про экспортёров/импортёров). Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда гривна растёт, а я это слышал от власти много раз. Определитесь (это я к министрам) в конце концов, что такое хорошо, и что такое плохо.
Моё предположение относительно Буславец: она не компетентна и чувствует и ведёт себя винтиком.
😁
- ШТО
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
мля....
М.Тэтчер
Все-засвітилася..😁
кито кабмином рулил ?
неужели парАшенкавский гройся ?
то есть в июле 2019 гройся ахметке-с-парАшенкой подмахнул
в мае 2020 шмыг с *********** буськой ,
а деньги выгребают в обоих случаях из карманОв потребителей .
все начнётся с заявы "прошу надати дозвіл ..."
к заяве должны быть приложены расчёт потребления, проэкт присоединения, итд ...
Расчёты-проэкты-прочее в условиях 2015-2019гг выполнить самостоятельно невозможно,
так как каждое обл-рай- энерго имеют свои "уполномоченные" организации ,
которые жирно кормятся на заявителе и отстёгивают обл-ам .
исполнение проекта "уполномоченные" могут мусолить практически неограниченное время
Потом ... В общем дурилка, это подключение простого =потребителя= к электросети .
Подключение, которое генерирует электроэнергию и отдаёт электроэнергию в сеть
изначально ОБЯЗАНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО по МОЩНОСТИ ,
удовлетворять куче требований безопасности и аварийной защиты и прочее-прочее-проч
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗОЙДЁТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТИ .
Так вот дурилка, ахметка с парАшенкой подключили свои СЭС =ДО ИЮЛЯ 2019= ,
при гройске, подельнике пэдраса, в кабмине.
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
кто поверит ублюдочной твари ?
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года
В презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа на слайде 12 «Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя» говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года.
https://journalist.today/s-1-oktjabrja-ukraincam-namereny-povysit-tarif-na-jelektrichestvo/
см. http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .
создаёт\расширяет (на ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц)
гарантированный очень прибыльный рынок для украинской дешёвой атомной электроэнергии,
что вызывает жуткий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .
Мародёры приступили к активным корупционным действиям,
чтобы завладеть объектами атомной энергогенерации .
Шмыгаль-Буславец в кабмине являются "ликвидаторами", которые
действуют в интересах организованной преступной группировки пострадянського олигархата, и
в первую очередь в интересах Ахметова-Порошенко .
Схематоз ликвидаторов, то есть ОПГ Ахметова-Порошенко,
прозрачный :
1 этап - остановка максимально возможного количества энергоблоков АЭС ;
2 -снижение объёма финансирования АЭС из бюджета до полного прекращения ;
3 -прекращение(снижение) финансирования запустит взрывное появление долгов АЭС ;
4 -собственно ограбление Народа Украины группировкой Ахметова-Порошенка,
путём прихватизации АЭС за погашение долгов,
которые с преступными целями создали их подельники-ликвидаторы Шмыгаль-Буславец.
В случае , если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...
А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям
Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...
А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям
Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
принадлежат электростанции возобновляемой энергетики ( СЭС и ВЭС ).
Эти электростанции обладают двумя недостатками :
высокая относительная стоимость (гидро- и атомная электроэнергия значительно дешевле)
и нестабильность, зависимость от погодных условий .
что делают Ахметов-Порошенко ?
Ахметов-Порошенко используют свой проверенный 30-ти летний бандитский опыт :
ограбить Граждан Украины и присвоить себе украинские АЭС,
работа которых не зависит от погодных условий и
электроэнергия которых имеет самую низкую относительную стоимость .
В этом случае на европейском рынке электроэнергии
Ахметов-Порошенко получат преимущества
перед остальными частными участниками рынка .
мародёры Ахметов-Порошенко намерены получить преимущества на рынке Европы,
не за счет рыночных конкурентных отношений ,
а за счёт преступлений совершённых в Украине