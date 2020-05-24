Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що повністю поділяє позицію директора Секрітаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача щодо введення фінансового механізму на ринку електроенергії.

Про це вона сказала під час відеоконференції з Копачем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Буславець підкреслила, що приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами створить умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.

Вона заявила, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, узгоджений з Секретаріатом Енергетичного співтовариства, був готовий ще до запуску нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року, проте тоді Кабмін вибрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.

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"Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО", - пояснила Ольга Буславець.

Буславець запевнила Копача, що вона повністю розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії.

І усі пропозиції, надані Співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.

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Нагадаємо, Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" в рамках механізму ПСО і вивів підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес прийняття постанови - незаконний.