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Новини
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Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець

Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що повністю поділяє позицію директора Секрітаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача щодо введення фінансового механізму на ринку електроенергії.

Про це вона сказала під час відеоконференції з Копачем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Буславець підкреслила, що приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами створить умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.

Вона заявила, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, узгоджений з Секретаріатом Енергетичного співтовариства, був готовий ще до запуску нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року, проте тоді Кабмін вибрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінекоенерго знизить "зелений тариф", - Буславець

"Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО", - пояснила Ольга Буславець.

Буславець запевнила Копача, що вона повністю розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії.

І усі пропозиції, надані Співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буславець може стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи, - Шмигаль

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" в рамках механізму ПСО і вивів підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес прийняття постанови - незаконний.

Кабмін (14074) енергетика (2581) Енергоатом (1633) Копач Янез (19) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+27
О! "Завертілась, як воша на гребінці!...".
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24.05.2020 19:07
+25
Вона прямо причетна до незаконної постанови і підтримує тих , хто її викрив - це ж медичний діагноз !
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24.05.2020 19:09
+21
Лживая ЗЕлёная тварь.
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24.05.2020 19:20
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Разделяет!
И одну часть отвергает, а с другой - категорически не согласен!
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24.05.2020 19:06 Відповісти
***** брехливая --- разводят нас как лохов а не лох 42 лет язык в заднице на подтанцовке у олигархов
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24.05.2020 19:30 Відповісти
О! "Завертілась, як воша на гребінці!...".
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24.05.2020 19:07 Відповісти
Вона прямо причетна до незаконної постанови і підтримує тих , хто її викрив - це ж медичний діагноз !
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24.05.2020 19:09 Відповісти
Ну кто-то работает, а кто-то разделяет. Вот Буславец минет делает. При делах как-бы.
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24.05.2020 19:12 Відповісти
-Так. Все правда. Ми крадемо. Я повністю з вами згідна. Але нічого зробити не можу, руки самі тягнуться до грошей
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24.05.2020 19:16 Відповісти
_Цены повышают! Поздравляю граждан с очередным ограблением. Антинародная власть в который раз запустила свои наглые, ненасытные ручонки в ваши карманы. Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец - Цензор.НЕТ 4564
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24.05.2020 19:16 Відповісти
Цікаво, а коли була народная?
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24.05.2020 19:38 Відповісти
не надо отмазывать Ваву Оманского
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24.05.2020 21:01 Відповісти
Шо ще може тупе сказати??
Позу поміняю..
😁
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24.05.2020 19:16 Відповісти
така стратегія надо заспокоїти європейців,ну позицію там розділяємо... будемо виконувати..колись,а наразі треба рятувати олігархів.
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24.05.2020 19:16 Відповісти
Я полностью разделяю позицию Энергетического сообщества относительно рынка электроэнергии, - Буславец

- Но поскольку я поностью на подсосе и Ахметова и Бени, то делаю то, что те велят - про себя закончила Богуславец
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24.05.2020 19:19 Відповісти
простите а сложная ситуация это когда переизбыток электроенергии, и дешевле было бы раздать электричество бесплатно, но заглушают энергоблоки чтоб платить ахметке наши деньги ?
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24.05.2020 19:19 Відповісти
Когда-то в мире возник энергетический кризис, то есть не хватало энергии. И это было действительно плохо. Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда избыток энергии.
Когда гривна падает - это плохо в целом (не будем про экспортёров/импортёров). Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда гривна растёт, а я это слышал от власти много раз. Определитесь (это я к министрам) в конце концов, что такое хорошо, и что такое плохо.
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24.05.2020 20:20 Відповісти
_Их интересы (карманы) - хорошо. Народные интересы (мешающие их интересам) - плохо! Они определились, открой глаза.
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24.05.2020 22:08 Відповісти
Как-то у Вас всё просто получается - все сплошь проходимцы, подлецы и т. п. (я не защищаю нынешнюю власть). Вы любите митинговую риторику? Народ вроде выбирал не таких (хотя по партийным спискам проходят всякие, но не все же). Ваша риторика универсальна для любой власти, и можно вообще не пытаться разбираться в ситуациях, а просто копипастить лозунги.
Моё предположение относительно Буславец: она не компетентна и чувствует и ведёт себя винтиком.
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24.05.2020 22:53 Відповісти
_Их интересы (карманы) - хорошо. Народные интересы (мешающие их интересам) - плохо! Они определились, открой глаза.
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24.05.2020 23:38 Відповісти
Лживая ЗЕлёная тварь.
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24.05.2020 19:20 Відповісти
"КАМАСУТРА", нє??
😁
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24.05.2020 19:20 Відповісти
Тепер можна заявляти все, що завгодно! Вони створили енергетичну кризу, почали платити за енергію з московії, підняли ПРИВАТНУ вугільну та зелену енергетику, майже припинивши роботу ДЕРЖАВНИХ АЕС.. А тепер намагаються рятувати? І в чиї ж руки ви її "врятуєте", курви?
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24.05.2020 19:20 Відповісти
Она знает, в чьи руки. Если бы не знала, таких заявлений не делала бы. Еще одна персона для которой 47 тысяч очень мало для хоть какого-то существования.
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24.05.2020 19:26 Відповісти
Ой, як би хтілося, щоб їх розірвало від того "знання" з діагнозом "не перетравило бабло"
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24.05.2020 19:47 Відповісти
Да мне бы тоже хотелось. Но разорвёт не их, а нас. Заметьте, одну особенность. Это всё, пока что заявления. А конкретных цифр не приводится, и понятно почему. Если бы их привели, то поднялся бы шквал неопровержимой критики от которой, даже без реализации, рейтинг Зеленского непреодолимо упадет. Поэтому понятно, что высказывания Буславец приводятся как мнение частного лица, вроде бы Президент здесь ни при чём.
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24.05.2020 20:12 Відповісти
Где же она увидела Рынок? Как минимум, когда мерещится, креститься нужно, а лучше - в профильную клинику к опытному психиатру.
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24.05.2020 19:22 Відповісти
Ну чего же? Разве это не рынок, что в Украине эл.энергия принадлежит либо Ахметову, либо Коломойскому? И если не нравится, к примеру, Коломойский, как поставщик эл.энергии, то можно проложить свою ЛЭП в соседнюю область к Ахметову!
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24.05.2020 19:26 Відповісти
Типун вам на язык, действительно надоумите ЛЭП в соседнюю область проложить, представляете во сколько это нам выльется?
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24.05.2020 19:30 Відповісти
- Володимире Олександровичу, а ви поділяєте позицію Енергетичного Співтовариства відносно ринку електроенергії?
- ШТО
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24.05.2020 19:36 Відповісти
Вы можете это спросить как то фразой из сериала Рассмеши комика?
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24.05.2020 19:40 Відповісти
За такой ренатовский прилив и я заверяю
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24.05.2020 19:38 Відповісти
За гроші - люба поза..
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24.05.2020 19:40 Відповісти
Туда поезд не идёт, .пусть её .
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24.05.2020 19:41 Відповісти
А може і войдьот...))
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24.05.2020 19:45 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut

мля....
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24.05.2020 19:44 Відповісти
Ты телочка можешь разделять лишь то что у тебя между ног, ЗЕлененькая мартышечка...
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24.05.2020 19:46 Відповісти
Барига мародьор злочинно незаконно повысил тарифы в 8 раз!! Вот прийдёт наш ЗЕбубачка и сразу восстановит народную справедливость!! Тарифы будут снижены ровно в 8 раз на зависть всем порохоботам! А ещё доллар будет опять по 8, патамушта бирига мародьор тоже злочинно и не законно снизил курс!!!
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24.05.2020 19:50 Відповісти
Соєву електробаригу на нари і з конфіскацією, а цю Бу..Бу в село подалі від корита.
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24.05.2020 21:51 Відповісти
Ёж птица гордая-без поджопника не полетит
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24.05.2020 19:58 Відповісти
Крайне неприятная дама. И такие же ее дела.
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24.05.2020 20:01 Відповісти
"Без Бога вы порядка не наведете"
М.Тэтчер
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24.05.2020 20:03 Відповісти
Памперси, бландінка, міняй..
Все-засвітилася..😁
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24.05.2020 20:09 Відповісти
Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець - Цензор.НЕТ 9095
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24.05.2020 20:18 Відповісти
Енергетичне співтовариство це каломийша з ахмєткою?
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24.05.2020 20:21 Відповісти
Звіздець. Пліснява косять під ідіотів. Робить все, для того, щоб з Україною не хотів спвіпрацювати ніхто, окрім параши. Цинічна бидлота
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24.05.2020 20:25 Відповісти
Когда-же эта банда уже перестанет воровать?
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24.05.2020 20:28 Відповісти
Когда другая банда придёт.
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24.05.2020 20:43 Відповісти
Таки так, природа не терпить пустоти.
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24.05.2020 21:01 Відповісти
Вам ніхто не винен крім вас самих.
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24.05.2020 20:28 Відповісти
Пустые слова, "ни-о-чем". Отписка. Отговорка. Если знаешь, что глупость творишь, зачем её делаешь ? Просто чтобы выиграть время. А дальше - "как карта ляжет". ... Как вся Зе-команда. И сам Зе. ... Цирк на дроте.
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24.05.2020 20:36 Відповісти
Она заявила, что пакет документов о переходе к финансовой системе ПСО, согласованный с Секретариатом Энергетического сообщества, был готов еще до запуска новой модели рынка электрической энергии в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО, который негативно повлиял на функционирование рынка. рашистские саботажные слуги в кабмине ,включили негатив в отношении енергорынка Украины и самой Украины, в пользу выгододержателя куйла мацковского,,,
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24.05.2020 20:54 Відповісти
"в июле 2019 года, однако тогда Кабмин выбрал другой механизм ПСО"
кито кабмином рулил ?

неужели парАшенкавский гройся ?

то есть в июле 2019 гройся ахметке-с-парАшенкой подмахнул

в мае 2020 шмыг с *********** буськой ,


а деньги выгребают в обоих случаях из карманОв потребителей .
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24.05.2020 21:45 Відповісти
шо ,при кабмине гроси была зарисована бумага експорта у рашиста електроенергии и бензинов и сокращение дешевой украинской атомной генерации почти на половину???
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25.05.2020 11:37 Відповісти
дурилка хоть раз подключала скажем частный дом к электросети РЭС'а ?


все начнётся с заявы "прошу надати дозвіл ..."
к заяве должны быть приложены расчёт потребления, проэкт присоединения, итд ...
Расчёты-проэкты-прочее в условиях 2015-2019гг выполнить самостоятельно невозможно,
так как каждое обл-рай- энерго имеют свои "уполномоченные" организации ,
которые жирно кормятся на заявителе и отстёгивают обл-ам .
исполнение проекта "уполномоченные" могут мусолить практически неограниченное время
Потом ... В общем дурилка, это подключение простого =потребителя= к электросети .

Подключение, которое генерирует электроэнергию и отдаёт электроэнергию в сеть
изначально ОБЯЗАНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО по МОЩНОСТИ ,
удовлетворять куче требований безопасности и аварийной защиты и прочее-прочее-проч
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗОЙДЁТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТИ .

Так вот дурилка, ахметка с парАшенкой подключили свои СЭС =ДО ИЮЛЯ 2019= ,
при гройске, подельнике пэдраса, в кабмине.
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
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25.05.2020 12:31 Відповісти
ты эти бумажки в РЕС и напиши.но дело в инной заяве-" милости просим рашисты поставлять нам свою енерго генерацию ,за которую мы Вам отстегнем монеты украинского потребителя ,а потом еще и для себья наварим отрубив украинскую атомную генерацию ,и накинув цены и на рашистскую совместно с ахметовской .которая хрен один есть рашистская ....
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25.05.2020 17:40 Відповісти
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.

Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
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25.05.2020 12:32 Відповісти
Да у нас монополия на рынке энергии! Дай ему свободу, и мы в темноте сидеть будем, пока он киловатты в румынию и венгрию гнать будет! Черт возьми, это тот случай, когда большевики были правы с раскулачиванием!
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24.05.2020 20:54 Відповісти
она ж у Савика брехала о плановых ремонтах. даже читать не буду пусть мне лудчше будет
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24.05.2020 21:24 Відповісти
https://24tv.ua/tsini-svitlo-mozhut-zrosti-minenergo-predstavilo-memorandum-po_n1348902 Чи зросте ціна на світло у жовтні 2020
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24.05.2020 21:41 Відповісти
зелене лайно є зелене лайно
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24.05.2020 22:37 Відповісти
шмара охметовская брехливая падаль
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24.05.2020 23:26 Відповісти
эта мразь у шустрика верещала, что в Украине квт час потребители по 15 копеек покупают
кто поверит ублюдочной твари ?
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24.05.2020 23:28 Відповісти
А что, Буславец до сих пор работает?
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24.05.2020 23:41 Відповісти
С 1 октября украинцам намерены повысить тариф на электричество

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года

В презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа на слайде 12 «Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя» говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года.

https://journalist.today/s-1-oktjabrja-ukraincam-namereny-povysit-tarif-na-jelektrichestvo/
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25.05.2020 03:38 Відповісти
План принудительной электрификации автотранспорта там в Европе
см. http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .
создаёт\расширяет (на ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц)
гарантированный очень прибыльный рынок для украинской дешёвой атомной электроэнергии,
что вызывает жуткий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .

Мародёры приступили к активным корупционным действиям,
чтобы завладеть объектами атомной энергогенерации .
Шмыгаль-Буславец в кабмине являются "ликвидаторами", которые
действуют в интересах организованной преступной группировки пострадянського олигархата, и
в первую очередь в интересах Ахметова-Порошенко .
Схематоз ликвидаторов, то есть ОПГ Ахметова-Порошенко,
прозрачный :
1 этап - остановка максимально возможного количества энергоблоков АЭС ;
2 -снижение объёма финансирования АЭС из бюджета до полного прекращения ;
3 -прекращение(снижение) финансирования запустит взрывное появление долгов АЭС ;
4 -собственно ограбление Народа Украины группировкой Ахметова-Порошенка,
путём прихватизации АЭС за погашение долгов,
которые с преступными целями создали их подельники-ликвидаторы Шмыгаль-Буславец.
В случае , если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...

А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям

Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
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25.05.2020 03:48 Відповісти
если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...

А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям

Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
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25.05.2020 03:51 Відповісти
На сегодняшний день Ахметову-Порошенко на правах частной собственности
принадлежат электростанции возобновляемой энергетики ( СЭС и ВЭС ).
Эти электростанции обладают двумя недостатками :
высокая относительная стоимость (гидро- и атомная электроэнергия значительно дешевле)
и нестабильность, зависимость от погодных условий .

что делают Ахметов-Порошенко ?
Ахметов-Порошенко используют свой проверенный 30-ти летний бандитский опыт :
ограбить Граждан Украины и присвоить себе украинские АЭС,
работа которых не зависит от погодных условий и
электроэнергия которых имеет самую низкую относительную стоимость .

В этом случае на европейском рынке электроэнергии
Ахметов-Порошенко получат преимущества
перед остальными частными участниками рынка .
мародёры Ахметов-Порошенко намерены получить преимущества на рынке Европы,
не за счет рыночных конкурентных отношений ,
а за счёт преступлений совершённых в Украине
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25.05.2020 04:11 Відповісти
 
 