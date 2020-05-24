Я повністю поділяю позицію Енергетичного співтовариства щодо ринку електроенергії, - Буславець
В.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що повністю поділяє позицію директора Секрітаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача щодо введення фінансового механізму на ринку електроенергії.
Про це вона сказала під час відеоконференції з Копачем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Буславець підкреслила, що приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами створить умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.
Вона заявила, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, узгоджений з Секретаріатом Енергетичного співтовариства, був готовий ще до запуску нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року, проте тоді Кабмін вибрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку.
"Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО", - пояснила Ольга Буславець.
Буславець запевнила Копача, що вона повністю розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії.
І усі пропозиції, надані Співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" в рамках механізму ПСО і вивів підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес прийняття постанови - незаконний.
Будь ласка, зачекайте...
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И одну часть отвергает, а с другой - категорически не согласен!
Позу поміняю..
😁
- Но поскольку я поностью на подсосе и Ахметова и Бени, то делаю то, что те велят - про себя закончила Богуславец
Когда гривна падает - это плохо в целом (не будем про экспортёров/импортёров). Я это понимаю. Я не понимаю, почему плохо, когда гривна растёт, а я это слышал от власти много раз. Определитесь (это я к министрам) в конце концов, что такое хорошо, и что такое плохо.
Моё предположение относительно Буславец: она не компетентна и чувствует и ведёт себя винтиком.
😁
- ШТО
https://censor.net/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
мля....
М.Тэтчер
Все-засвітилася..😁
кито кабмином рулил ?
неужели парАшенкавский гройся ?
то есть в июле 2019 гройся ахметке-с-парАшенкой подмахнул
в мае 2020 шмыг с *********** буськой ,
а деньги выгребают в обоих случаях из карманОв потребителей .
все начнётся с заявы "прошу надати дозвіл ..."
к заяве должны быть приложены расчёт потребления, проэкт присоединения, итд ...
Расчёты-проэкты-прочее в условиях 2015-2019гг выполнить самостоятельно невозможно,
так как каждое обл-рай- энерго имеют свои "уполномоченные" организации ,
которые жирно кормятся на заявителе и отстёгивают обл-ам .
исполнение проекта "уполномоченные" могут мусолить практически неограниченное время
Потом ... В общем дурилка, это подключение простого =потребителя= к электросети .
Подключение, которое генерирует электроэнергию и отдаёт электроэнергию в сеть
изначально ОБЯЗАНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО по МОЩНОСТИ ,
удовлетворять куче требований безопасности и аварийной защиты и прочее-прочее-проч
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗОЙДЁТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОСЕТИ .
Так вот дурилка, ахметка с парАшенкой подключили свои СЭС =ДО ИЮЛЯ 2019= ,
при гройске, подельнике пэдраса, в кабмине.
Временное отключение энергоблоков АЭС происходило ещё при гройсе-парАшенке
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
под видом аварий , внеплановых ремонтов и прочей херни.
Но остановить АЭС, хитросделаный пэдрас решил из-за спины клоуна зельки .
А дурачёк зелька-то разбирается только в деньгах медийных компаний.
ума на большее у зельки нет и не будет .
но ответит клоун зелька паравозом и за свои деяния
и за подельников ахметку-парАшенку и за шмыгу-с-буськой
кто поверит ублюдочной твари ?
Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года
В презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа на слайде 12 «Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя» говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года.
https://journalist.today/s-1-oktjabrja-ukraincam-namereny-povysit-tarif-na-jelektrichestvo/
см. http://http://autoconsulting.ua/article.php?sid=44986 в Европе будут принуждать автовладельцев к переходу на электромобили .
создаёт\расширяет (на ~3,5 -:-4 млрд.кВт•ч в месяц)
гарантированный очень прибыльный рынок для украинской дешёвой атомной электроэнергии,
что вызывает жуткий корупционный свербёжь у мародёров тут в Украине .
Мародёры приступили к активным корупционным действиям,
чтобы завладеть объектами атомной энергогенерации .
Шмыгаль-Буславец в кабмине являются "ликвидаторами", которые
действуют в интересах организованной преступной группировки пострадянського олигархата, и
в первую очередь в интересах Ахметова-Порошенко .
Схематоз ликвидаторов, то есть ОПГ Ахметова-Порошенко,
прозрачный :
1 этап - остановка максимально возможного количества энергоблоков АЭС ;
2 -снижение объёма финансирования АЭС из бюджета до полного прекращения ;
3 -прекращение(снижение) финансирования запустит взрывное появление долгов АЭС ;
4 -собственно ограбление Народа Украины группировкой Ахметова-Порошенка,
путём прихватизации АЭС за погашение долгов,
которые с преступными целями создали их подельники-ликвидаторы Шмыгаль-Буславец.
В случае , если Ахметов-Порошенко завладеют украинскими АЭС,
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...
А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям
Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
то дешёвую электроэнергию АЭС они будут гнать в Европу на зарядку электрокаров,
и за награбленные у Граждан Украины $миллиарды долларов
будут скупать за кордоном картины-дворцы-яхты-самолёты-...
А дорогую электроэнергию с возобновляемых источников (солнце - ветер) ,
по бандитским ценам Ахметова-Порошенко на зелёное ликтричество ,
и дорогую тепловую электроэнергию роттердам+ вместе с СО2
впарят через кабмин Шмыгаля-Зеленского ( потому что "нагнут тарифом" )
украинским пересичным владельцам электромобилей,
украинскому малому-среднему бизнесу,
украинским бытовым потребителям
Поэтому в первую очередь меня интересует,
чтобы украинские АЭС обеспечивали малый-средний бизнес ЗДЕСЬ в Украине,
а не зарядные станции электрокаров там в ЕС.
Только при вменяемой цене на украинскую электроэнергию и украинский газ
в Украина может производить конкурентноспособные товары и развиваться экономически.
принадлежат электростанции возобновляемой энергетики ( СЭС и ВЭС ).
Эти электростанции обладают двумя недостатками :
высокая относительная стоимость (гидро- и атомная электроэнергия значительно дешевле)
и нестабильность, зависимость от погодных условий .
что делают Ахметов-Порошенко ?
Ахметов-Порошенко используют свой проверенный 30-ти летний бандитский опыт :
ограбить Граждан Украины и присвоить себе украинские АЭС,
работа которых не зависит от погодных условий и
электроэнергия которых имеет самую низкую относительную стоимость .
В этом случае на европейском рынке электроэнергии
Ахметов-Порошенко получат преимущества
перед остальными частными участниками рынка .
мародёры Ахметов-Порошенко намерены получить преимущества на рынке Европы,
не за счет рыночных конкурентных отношений ,
а за счёт преступлений совершённых в Украине