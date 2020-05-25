Киевская область смягчает карантин с 26 мая, - ОГА

Киевская область с 26 мая переходит ко второму этапу смягчения карантина. З завтрашнего дня будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садиков. также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб в церквях.

Об этом заявил на брифинге временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, заполненность коек (в больницах. - Ред.) - 19,03%, количество ПЦР-тесов (на коронавирус. - Ред.) - 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цыфри получили рано утром. Оперативно провели заседание региональной комиссии с ТЭБ и ЧС, рад сообщить о ее решении: с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается", - заявил врио главы ОГА.

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"Это (смягчение карантина. - Ред.) означает разрешены, но при четком и слаженном контроле за соблюдением требованием регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом городского, пригородного, междугороднего и внутриобластного сообщения. При этом, колличество пассажиров должно равнятся количеству мест для сидения. Перед началом смены салоны необходимо дезинфицировать, а водители должны проходить медосмотр. Все должны быть в масках", - рассказал Володин.

Также, по его словам, могут начать сво работу детские садики, отели, но при условии соблюдения требований Минздрава.

Также Володин сообщил, что разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей и при условии наличия до 50 участников.

"Религиозные мероприятия возможны при нахождении в помещении одного человека на 10 квадратных метров. Все должны быть в масках. При входе необходимо мерять температуру. Также должно быть обустроено место для дезинфекции рук", - добавили в ОГА.

Врио главы Киевской ОГА Володин отметил, что решение о смягчении карантина может быть пересмотрено в случае ухудшения эпидситуации в регионе.