Київська область пом'якшує карантин із 26 травня, - ОДА

Київська область із 26 травня переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Від завтра буде відновлено роботу міського та приміського транспорту, дитячих садочків. Також дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів, і служб у церквах.

Про це заявив на брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Київській області маємо такі показники: інцидентність - 11,94, заповненість ліжок (у лікарнях. - Ред.) - 19,03%, кількість ПЛР-тесів (на коронавірус. - Ред.) - 19,34 на 100 тис. осіб. Ці цифри отримали рано-вранці. Оперативно провели засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС, радий повідомити про її рішення: від завтра, 26 травня, в Київській області карантин пом'якшується", - заявив т.в.о. голови ОДА.

"Це (пом'якшення карантину. - Ред.) означає, що дозволено, але за чіткого і злагодженого контролю за дотриманням вимог, регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом міського, приміського, міжміського та внутрішньообласного сполучення. При цьому, кількість пасажирів має дорівнювати кількості місць для сидіння. Перед початком зміни салони необхідно дезінфікувати, а водії мають проходити медогляд. Усі мають бути в масках", - розповів Володін.

Також читайте: На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

Також, за його словами, можуть почати свою роботу дитячі садки, готелі, але за умови дотримання вимог МОЗ.

Також Володін повідомив, що дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів і за умови наявності до 50 учасників.

"Релігійні заходи можливі у разі перебування в приміщенні однієї людини на 10 квадратних метрів. Усі мають бути в масках. На вході необхідно міряти температуру. Також має бути облаштовано місце для дезінфекції рук", - додали в ОДА.

Т.в.о. голови Київської ОДА Володін зазначив, що рішення про пом'якшення карантину може бути переглянуто в разі погіршення епідситуації в регіоні.