Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу, - Садовый
Во Львове начали делать тесты, которые помогут выявить антитела к коронавирусу. Также это увеличит количество тестирования на COVID-19 в городе.
Об этом сообщил в Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, был ли он уже больной коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовый.
Он отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а "дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел".
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