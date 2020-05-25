Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу, - Садовый

Во Львове начали делать тесты, которые помогут выявить антитела к коронавирусу. Также это увеличит количество тестирования на COVID-19 в городе.

Об этом сообщил в Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, был ли он уже больной коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовый.

Он отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а "дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья отказался взимать 17 тыс. штрафа: "Конституция - вечна, а коронавирус - временный"