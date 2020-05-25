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Новости Коронавирус и карантин
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Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу, - Садовый

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу, - Садовый

Во Львове начали делать тесты, которые помогут выявить антитела к коронавирусу. Также это увеличит количество тестирования на COVID-19 в городе.

Об этом сообщил в Facebook городской председатель Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове начали делать высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, был ли он уже больной коронавирусом. Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове", - написал Садовый.

Он отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а "дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел".

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всех в суд! Принудительное тестирование изначально противозаконно!
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25.05.2020 12:41 Ответить
Вакцинируйся и стань заложником врачей.
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25.05.2020 15:11 Ответить
 
 