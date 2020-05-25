УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7395 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 597 2

У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу, - Садовий

У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу, - Садовий

У Львові почали робити тести, які допоможуть виявити антитіла до коронавірусу. Також це збільшить кількість тестування на COVID-19 у місті.

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"У Львові почали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги. Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини і дізнатися, чи був він уже хворий на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік. Тому це суттєво збільшить масовість тестування у Львові", - написав Садовий.

Він зазначив, що це не заміна ПЛР-тестування, а "додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу: "Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий"

Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всех в суд! Принудительное тестирование изначально противозаконно!
показати весь коментар
25.05.2020 12:41 Відповісти
Вакцинируйся и стань заложником врачей.
показати весь коментар
25.05.2020 15:11 Відповісти
 
 