У Львові почали робити тести на імунітет до коронавірусу, - Садовий

У Львові почали робити тести, які допоможуть виявити антитіла до коронавірусу. Також це збільшить кількість тестування на COVID-19 у місті.

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"У Львові почали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам лікарні швидкої допомоги. Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини і дізнатися, чи був він уже хворий на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень і поліклінік. Тому це суттєво збільшить масовість тестування у Львові", - написав Садовий.

Він зазначив, що це не заміна ПЛР-тестування, а "додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів".

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