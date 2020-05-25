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Новости Пожары в Украине
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За неделю на водных объектах Украины погибли 15 человек, с начала мая - 50, - ГСЧС

За неделю на водных объектах Украины погибли 15 человек, с начала мая - 50, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 18.05 по 24.05 во время пожаров в Украине погибли 30 человек, на водоемах - 15.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 422 чрезвычайные события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 32 человека.

Ликвидировано 975 пожаров, спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 337 зданий и 40 ед. техники. Во время пожаров погибли 30 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 5 млн. 228 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 323 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 420 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 15 человек.

Также в ГСЧС сообщили, что с начала года пожары в жилом секторе унесли жизни уже более 800 человек. Еще более 500 граждан получили травмы различной степени тяжести. При этом, спасти удалось уже более 700 человек.

Кроме того, с начала мая на водоемах Украины погибли более 50 человек, среди которых немало рыбаков.

пожар (5935) ГСЧС (4954) вода (918)


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А что будет, когда начнётся купально-загоральный сезон... Страшно подумать!
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25.05.2020 10:46 Ответить
Какая то черная полоса пошла, то стреляют, то тонут...жесть..
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25.05.2020 10:47 Ответить
А я так и не понял, к какой категории отнесли 7 ментов.
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25.05.2020 11:05 Ответить
Аваков сам голову ломает над этим
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25.05.2020 14:15 Ответить
В жизни давно я понял, кроется гибель где:

В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. (с)
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25.05.2020 10:48 Ответить
Оба правы,-и Дарвин и Мендель!
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25.05.2020 11:06 Ответить
аналогопотамы плохо разобрались, утонули от коронавируса...
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25.05.2020 16:54 Ответить
 
 