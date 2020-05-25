Еще одного украинского моряка освободили из плена пиратов, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена еще одного украинского моряка, члена экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV "Tommi Ritscher" (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)", - сообщил Кулеба.
По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.
"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - добавил Кулеба.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пиратство в Гвинейском заливе - широко распространённый морской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9 разбой в Гвинейском заливе у западных берегов Африки, который влияет на ряд прибрежных стран в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Западной Африке , а также на международное сообщество.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Гвинейский залив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Атлантического океана омывает страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%27%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80 Кот-д'Ивуар , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Гана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE Того , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD Бенин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Нигерия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE Демократическая Республика Конго и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD Камерун .
Пираты в Гвинейском заливе обычно представляют собой хорошо вооружённые преступные структуры, которые используют насильственные методы для похищения нефтепродуктовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5#cite_note-Ipgog-1 [1] .
Американская организация «Океаны без пиратства» («Oceans Beyond Piracy») - проекта американского фонда «One Earth Future» признала в 2016 году Гвинейский залив самым опасным местом на Земле для мореплавателей.