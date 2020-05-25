Еще одного украинского моряка освободили из плена пиратов, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из пиратского плена еще одного украинского моряка, члена экипажа MV "Tommi Ritscher", захваченного в апреле в Гвинейском заливе.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV "Tommi Ritscher" (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)", - сообщил Кулеба.

По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - добавил Кулеба.

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