Ще одного українського моряка звільнили з полону піратів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення з піратського полону ще одного українського моряка, члена екіпажу MV "Tommi Ritscher", захопленого в квітні в Гвінейській затоці.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша новина. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів - член екіпажу MV "Tommi Ritscher"(захоплене в Гвінейській затоці 19 квітня)", - повідомив Кулеба.

За його словами, посольство України у Федеративній Республіці Нігерія забезпечило міграційні та митні процедури.

"Наш моряк уже в одній з країн ЄС. Незабаром буде репатрійований на Батьківщину", - додав Кулеба.

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