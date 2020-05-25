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Новости Коронавирус и карантин
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В студгородке Переяслава обнаружили вспышку COVID-19, - ОГА

В студгородке Переяслава обнаружили вспышку COVID-19, - ОГА

На территории общежития в г. Переяслав зафиксирован случай инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно - в городе Переяслав. Он расположен на территории студгородка, где сегодня проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы", - отметил глава Киевской ОГА.

По словам Володина, инфицированному сделали сначала экспресс-тест, а потом ПЦР-тест. Оба показали наличие коронавирусной инфекции.

"Уже зафиксирован круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития", - добавил Володин.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) Переяслав-Хмельницкий (66) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Там мабуть вся общага хворіє або вже перехворіла, нічого не дає цей карантин, окрім фінансових проблем.
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25.05.2020 11:18 Ответить
Молодые даже не чувствуют влияние короновируса)))
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25.05.2020 11:23 Ответить
 
 