В студгородке Переяслава обнаружили вспышку COVID-19, - ОГА
На территории общежития в г. Переяслав зафиксирован случай инфицирования коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.
"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно - в городе Переяслав. Он расположен на территории студгородка, где сегодня проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой политравмы", - отметил глава Киевской ОГА.
По словам Володина, инфицированному сделали сначала экспресс-тест, а потом ПЦР-тест. Оба показали наличие коронавирусной инфекции.
"Уже зафиксирован круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития", - добавил Володин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль