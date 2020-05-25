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Новини Коронавірус і карантин
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У студмістечку Переяслава виявили спалах COVID-19, - ОДА

У студмістечку Переяслава виявили спалах COVID-19, - ОДА

На території гуртожитку в м. Переяслав зафіксований випадок інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме - в місті Переяслав. Він розташований на території студмістечка, де сьогодні проживає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували в результаті побутової політравми", - зазначив голова Київської ОДА.

За словами Володіна, інфікованій зробили спочатку експрес-тест, а потім ПЛР-тест. Обидва показали наявність коронавірусної інфекції.

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"Уже зафіксовано коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є необхідність вводити суворі заходи ізоляції цього гуртожитку", - додав Володін.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) Переяслав-Хмельницький (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Там мабуть вся общага хворіє або вже перехворіла, нічого не дає цей карантин, окрім фінансових проблем.
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25.05.2020 11:18 Відповісти
Молодые даже не чувствуют влияние короновируса)))
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25.05.2020 11:23 Відповісти
 
 