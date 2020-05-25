У студмістечку Переяслава виявили спалах COVID-19, - ОДА

На території гуртожитку в м. Переяслав зафіксований випадок інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме - в місті Переяслав. Він розташований на території студмістечка, де сьогодні проживає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували в результаті побутової політравми", - зазначив голова Київської ОДА.

За словами Володіна, інфікованій зробили спочатку експрес-тест, а потім ПЛР-тест. Обидва показали наявність коронавірусної інфекції.

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"Уже зафіксовано коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є необхідність вводити суворі заходи ізоляції цього гуртожитку", - додав Володін.