У студмістечку Переяслава виявили спалах COVID-19, - ОДА
На території гуртожитку в м. Переяслав зафіксований випадок інфікування коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.
"Черговий спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме - в місті Переяслав. Він розташований на території студмістечка, де сьогодні проживає 165 осіб. Інфікованого виявили випадково, після того, як його прооперували в результаті побутової політравми", - зазначив голова Київської ОДА.
За словами Володіна, інфікованій зробили спочатку експрес-тест, а потім ПЛР-тест. Обидва показали наявність коронавірусної інфекції.
"Уже зафіксовано коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є необхідність вводити суворі заходи ізоляції цього гуртожитку", - додав Володін.
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